Долг платежом красен

Как поставщики услуг ЖКХ в Приморье борются со злостными неплательщиками

Реализация инвестпрограмм ресурсоснабжающих организаций, а также исполнение ряда мероприятий государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2020 годы во многом зависят от полной и своевременной оплаты потребленных услуг. Однако платить по квитанциям в срок привыкли далеко не все приморцы – совокупный долг населения края за услуги ЖКХ и капремонт на начало 2017 года составляет несколько миллиардов рублей, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Хотя ресурсоснабжающие организации всегда пытаются договориться с неплательщиками «по-хорошему», в отдельных случаях им все же приходится идти на крайнюю меру – прекращение предоставления услуги. О том, как налажена работа с должниками за услуги ЖКХ в Приморье, – в обзоре Деловой газеты «Золотой Рог».

Как сообщили в пресс-службе ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК), на 1 марта население Приморского края задолжало энергокомпании свыше 1,5 млрд рублей. Компания принимает в отношении неплательщиков все меры, предусмотренные действующим законодательством. К досудебным мероприятиям относятся адресная работа с должниками, рассылка уведомлений о наличии задолженности, автодозвон, отключения. В общей сложности в результате всех досудебных мероприятий должники вернули 1,8 млрд рублей.

Одной из наиболее действенных мер оказалось отключение света в квартирах и домах злостных неплательщиков. В 2016 году от электроснабжения было отключено более 28,6 тысячи потребителей - физических лиц в Приморском крае. Как правило, после ограничительных санкций деньги на оплату долга абоненты «находят» в течение одного-трех дней. Добавим, что, согласно постановлению правительства РФ № 354, абоненту достаточно накопить задолженность в размере двух месячных нормативов потребления, чтобы лишиться электроснабжения. Для восстановления электроснабжения абонент должен погасить долг и обратиться во Владивостокский РКЦ филиала ПАО «ДЭК» - «Дальэнергосбыт», а также в свою управляющую компанию.

Дает свои результаты и претензионно-исковая работа: в 2016 году ПАО «ДЭК» было подано около 35 тыс. исков на сумму 232,4 млн рублей. После вынесения решений суда в ходе исполнительного производства через службу судебных приставов, списание суммы долга с банковских счетов граждан, Пенсионный фонд, а также с места работы должников удалось взыскать почти 150 млн рублей. В компании подчеркивают, что избежать неприятных последствий должники могут заключив договор о реструктуризации задолженности – при условии оплаты 30% от суммы задолженности с учетом пени и государственной пошлины, если в отношении должника имеется решение суда. Как правило, соглашение о реструктуризации заключается на срок от двух до шести месяцев. Если потребитель нарушает его условия, то энергокомпания имеет право отключить должника от электроснабжения.

Досье "Золотого Рога": Подпунктом «д» п. 32 «Правил предоставления коммунальных услуг в многоквартирных и жилых домах», утвержденных постановлением правительства РФ от 06.05.2011 г. №354, установлено право исполнителя приостановить или ограничить подачу потребителю определенных видов коммунальных услуг. Более того, в конце 2016 года в Правила были внесены изменения, которые дали право отключать должников без дополнительного уведомления. В новой редакции законодательного акта в случае непогашения задолженности по оплате услуг ЖКХ уведомление о планируемом ограничении достаточно разместить в платежном документе, предоставляемом потребителю ежемесячно. Если в течение 20 дней после доставки счета-квитанции, который содержит уведомление о планируемых ограничениях, долг не будет погашен, потребителя отключат.

КГУП «Приморский водоканал» этой весной планирует расширить практику отключения злостных неплательщиков от системы водоотведения. Отключены будут абоненты, сумма задолженности которых составляет более двух расчетных периодов. Блокировка системы водоотведения осуществляется специальным оборудованием: в канализационном стояке с крыши дома устанавливается заглушка, перекрывающая сливное отверстие определенной квартиры без нарушения тока сточных вод в общем стояке. Снять или даже повредить заглушку практически невозможно доступными в быту средствами. Как показывает практика, обычно должники оплачивают счет уже через несколько дней после блокировки канализации.

«Процесс установки заглушки и ее конструкция никак не влияют на добросовестных пользователей канализации этого дома. Это высокотехнологичная, достаточно дорогая, но, пожалуй, самая эффективная мера сбора долгов за предоставленные услуги», - комментируют на предприятии.

Разблокировать систему, в соответствии с п. 120 Правил, в «Примводоканале» обещают в течение двух календарных дней с момента полного погашения задолженности за услуги водоснабжения и водоотведения. При этом за восстановление услуги водоотведения придется заплатить еще 3 531,3 рубля. В «Примводоканале» подчеркивают, что до момента отключения у должника есть возможность заключить договор о реструктуризации имеющейся задолженности за услуги водоснабжения и водоотведения при условии оплаты 50% от суммы задолженности, а также пени и госпошлины по исковым заявлениям, если таковые имеются. Договор о реструктуризации заключается не более чем на 12 месяцев. В исключительных случаях – например, если речь идет о многодетных семьях – договор о реструктуризации может быть заключен после оплаты 20-30% суммы долга.

Доказала свою эффективность и такая мера воздействия на проблемных плательщиков, как автодозвон. А недавно в КГУП появился сотрудник, который общается с должниками по телефону индивидуально, выясняя причины неплатежей и предлагая различные варианты реструктуризации задолженности.

«Для добросовестных плательщиков КГУП «Приморский водоканал», напротив, предусмотрел меры поощрения. Это традиционная предновогодняя акция по списанию пени при условии оплаты задолженности и текущих начислений, а также розыгрыш сертификата на оплату услуг КГУП на сумму 1000 рублей. Победители розыгрыша выбираются с помощью генератора случайных чисел среди абонентов, не имеющих задолженности», - рассказала «Золотому Рогу» руководитель управления по сбыту КГУП «Приморский водоканал» Яна ЗАГУДАЕВА. В 2017 году данная акция стартует в апреле.

На фото: Бьющие фонтаны на улицах Приморья уходят в прошлое.

Александр САЛКОВ. Фото автора.

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Когда отключать нельзя

Иную стратегию борьбы с должниками использует филиал «Приморская генерация» ОАО «Дальневосточная генерирующая компания». Поскольку отключить тепло в квартире у должника невозможно как по юридическим, так и по техническим причинам, в компании делают упор на взыскание задолженности по линии службы судебных приставов. В то же время лишить должника горячего водоснабжения закон позволяет, и такая мера в зоне обслуживания «Приморской генерации» применяется регулярно.

В особой ситуации находится и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края. В отличие от ресурсоснабжающих организаций, ФКР по закону не имеет права предоставлять «проблемному» плательщику рассрочку или списывать часть долга в рамках различных акций, ведь от полноты собираемости взносов зависит проведение капитального ремонта и объем работ. Поэтому с конца 2015 года Фонд активно ведет претензионную работу. За это время вынесено свыше 10 тыс. судебных приказов на сумму порядка 50 млн рублей в отношении неплательщиков - физических лиц – в первую очередь претензии предъявляются тем, кто не платил за капремонт начиная с самой первой квитанции в ноябре 2014 года.