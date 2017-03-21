Приморье играет по-крупному

Реализация масштабных проектов на условиях государственно-частного партнерства - достаточно перспективное направление работы для региона

Увеличению туристического потока в Приморье способствует в том числе и открытый в 2015 году интегрированный развлекательный курорт (ИРК) «Приморье». Инфраструктура для развлекательного курорта создана за счет средств краевого бюджета, и с помощью региональных властей развитием проекта занимается несколько инвесторов: «Джи 1 Интертейнмент» совместно с Melco International Development Limited, NagaCorp Ltd и «Даймонд Форчун Холдингс Прим». В рамках первого этапа для туристов уже открыты рестораны, казино и гостиница, а своей очереди на реализацию ждут многие другие развлекательные объекты, пиште Деловая газета "Золотой Рог".

Для того чтобы работа инвесторов в интегрированном развлекательном курорте не осложнялась различными административными барьерами, администрацией Приморского края было основано акционерное общество «Корпорация развития Приморского края». Деятельность Корпорации координирует департамент туризма Приморского края, который в рамках государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 годы» оказывает поддержку в привлечении туристов и продвижении проекта на международном туристическом рынке в рамках крупных деловых и туристических площадок.





На фото: Официальное открытие казино интегрированного курорта «Приморье» состоялось еще в 2015 году.

Из краевого бюджета было выделено инвестиций на сумму 800 млн рублей, на которые генеральный подрядчик готовит площадку для работы и создает инфраструктуру: дороги, системы водоснабжения и водоотведения, подведение электричества – все то, что необходимо для реализации проектов инвесторов. Также Корпорация напрямую взаимодействует с инвесторами. Поскольку последние ведут работу не в своей стране, это подразумевает необходимость соблюдения незеакомых им законодательных норм и правил, в чем Корпорация им также помогает. В частности, каждую неделю руководитель Корпорации встречается с резидентами для обсуждения рабочих вопросов: организация оказывает поддержку при оформлении и освоении земельных участков, привлечении строительных компаний, оформлении документов и разрешений на работу на арендованной территории.

«Реализация масштабных проектов на условиях государственно-частного партнерства - достаточно перспективное направление работы для Приморского края, и по туристическому направлению в частности. Все зависит от объекта, к созданию которого государство привлекает иностранные инвестиции. В нашем случае это конкретное стратегическое направление, предусматривающее создание развлекательного курорта международного уровня с развитием на его территории игорной деятельности (казино). Мы привлекаем не просто людей, у которых есть деньги, но людей, владеющих крупнейшими игорными корпорациями по всему миру. Таким образом они расширяют свой бизнес и за счет дальнейшей работы окупают свои вложения, а мы получаем налоговые поступления и культовый проект, который, в том числе и благодаря участию иностранных инвесторов, сделает наш край местом притяжения десятков миллионов туристов ежегодно», - говорит генеральный директор АО «Корпорация развития Приморского края» Андрей ФОЛОМЕЕВ.

История успеха

Официальное открытие казино интегрированного курорта «Приморье» состоялось еще в ноябре 2015 года – первым работу начал уникальный для России развлекательный комплекс Tigre de Cristal. Это самое большое и технически оснащенное казино в нашей стране. Оно включает в себя 319 самых современных игровых автоматов, более 42 столов для классическмх игр и 25 VIP-столов. На сегодняшний день первый гостинично-развлекательный комплекс с казино Tigre de Cristal является практически самым успешным игорным проектом в России. Об этом заявляют как представители местных властей, так и руководители компании-инвестора. На сегодняшний день количество туристов, посетивших объект со дня открытия, 11 ноября 2015 года, насчитывает порядка 400 тыс., из которых более 20% составляют иностранцы. В основном иностранный сегмент представляют игроки из северо-восточных провинций КНР (как и было рассчитано планом реализации проекта изначально), также немалую часть составляют корейцы и японцы. По исследованиям гонконгской брокерской компании Daiwa Securities Group Inc, по данным на 2014 год из 100 млн китайцев, проживающих на данных территориях, 21% – это люди с высоким уровнем собственного дохода, но только 6% посетили известный игорный курорт в Макао в том же году. Впрочем, по расчетам гонконгских инвесторов компании Melco, казино Tigre de Cristal вышло на те же доходные показатели, что и одно из самых успешных казино в Макао – Sands Macao - менее чем за год работы – всего за 10 месяцев.

Эксперты уверены, что географическое положение, транспортная доступность, а именно широкая линейка прямых и чартерных авиарейсов, а также возможность посетить Россию имеют большое значение для привлечения туристов именно на эту территорию. «В географическом смысле конкуренции у Приморья нет, она отсутствует в пределах нескольких часов пути от большинства крупных городских агломераций стран АТР», - считает Крейг БАЛЛАНТАЙН, исполнительный директор «Джи1 Интертейнмент».

По его словам, игорно-развлекательная зона имеет все перспективы стать не только площадкой для азартных игр, но и достопримечательностью с другими туристическими магнитами. Соглашается с этим и Корпорация развития Приморского края, прогнозируя увеличение туристического потока после ввода не только других игорно-развлекательных объектов, но и реализации проекта курорта, где туристы смогут насладиться самыми разнообразными видами отдыха.

Объекты на очереди

Именно поэтому следующим объектом, который введут в рамках ИРК «Приморье» станет гостиничный комплекс «Маяк» от камбоджийского инвестора «NagaCorpLtd». Строители приступят к генеральному этапу строительных работ уже весной этого года и планируют запустить объект к концу 2018 года. «Это будет 11-этажный гостиничный комплекс с номерным фондом на 279 номеров, казино и концертный зал площадью 2000 квадратных метров. На следующих этапах строительства компания планирует до 2021 года увеличить номерной фонд на 2 440 номеров, а также создать крытый аквапарк, рестораны, казино и сопутствующие развлекательные услуги, – рассказал Андрей Фоломеев. – «Маяк» станет самым масштабным проектом ИРК «Приморье», площадью 301 242 квадратных метра. Также это единственный объект, который расположен на берегу залива с предусмотренным выходом на пляж. По итогам строительства в 2021 году «Маяк» создаст не менее 2500 рабочих мест».

Как сообщила Корпорация развития Приморского края, к 2019 году будет также введен в эксплуатацию первый этап объекта Selena от компании ООО «Даймонд Форчун Холдингс Прим». Selena будет выполнен в футуристическом стиле, на первом этапе к 2019 году представит собой гостиницу на 11 этажей с номерным фондом в 295 номеров, а также казино. Резидент в лице компании ООО «Даймонд Форчун Холдингс Прим» является самым крупным инвестором ИРК «Приморье»: общий объем инвестиций составляет 914 млн долл. В первый комплекс Selena будет вложено 226,7 млн долл. Также инвестор планирует создать три объекта Sun, Moon Gate и Golden Gate, и на последнем, помимо гостиничного комплекса, будет создан горнолыжный спуск.

«Создание таких объектов затрагивает большую часть сфер, важных для развития Приморского края. Это и развитие сферы туристических услуг, повышение имиджа региона за счет реализации крупного инвестиционного проекта международного уровня, а также налоговые поступления по различным направлениям», – уверен Андрей Фоломеев.

И опыт первого реализованного объекта ИРК «Приморье» вполне подтверждает его слова. По данным счетной палаты Приморского края, в период с 2015 по 2016 годы казино принесло почти полмиллиарда рублей в виде налоговых поступлений в бюджетные и внебюджетные фонды. По данным на октябрь 2016 года, налог на игорную деятельность составил 130 млн руб., что сами приморские власти считают хорошим результатом, учитывая, что эта сумма получена только от первого объекта ИРК, поэтому поступления будут расти пропорционально времени работы комплекса. Не менее важным показателем является и количество работающих на объекте человек: 1000 жителей Приморского края получили социальный пакет и конкурентные заработные платы как на общем рынке труда, так и среди объектов игорных зон по России. Tigre de Cristal имеет довольно высокие требования, что позволяет приморским жителям (в основном молодежи) получать хороший опыт работы в компании международного уровня.

Досье "Золотого Рога": Под строительство интегрированного развлекательного курорта «Приморье» в бухте Муравьиной выделено 619 гектаров. Согласно проекту, к 2022 году здесь появится восемь игорно-развлекательных объектов, 6 тыс. гостиничных номеров, что создаст до 20 тыс. рабочих мест и до 30 тыс. рабочих мест в смежных отраслях. Все восемь объектов будут построены на 263 гектарах, остальную территорию ИРК «Приморье» будут застраивать после 2022 года. К моменту выхода территории на проектную мощность в 2025 году объем поступлений от налога на игорную деятельность составит более 3,4 млрд рублей, а с учетом всех платежей 7,8 млрд рублей ежегодно.

Наталья КОМИССАРОВА. Фото автора.