Качество и натуральность - ключевая особенность "Грин Агро"

Еще несколько лет назад торговую марку «Грин Агро» не знал никто, а на полках приморских магазинов господствовали в основном молочные продукты производителей, чьи предприятия расположены далеко за пределами края. Сегодня картина иная. И переломить ситуацию удалось благодаря выходу на рынок новому бренду, быстро завоевавшему доверие покупателей.

Популярности продукции «Грин Агро» способствовали простые и понятные обстоятельства: все, что необходимо для выпуска высококачественного продукта, начиная с сырья, производилось на месте. Собственно, его производство и представляло собой тот самый, широко известный, замкнутый автоматизированный производственный цикл, который, как правило, на каждом своем этапе предполагает эффективные технологические решения. В результате потребители края получили полноценный ассортимент молочных продуктов, соответствующих по своим потребительским качествам и безопасности высоким мировым стандартам.

Несмотря на свою недолгую историю, «Грин Агро» сумело стать крупнейшим агропромышленным комплексом не только Приморского края, но и всего Дальнего Востока. В его структуру входит крупный животноводческий комплекс, расположенный в селе Алексеевка Ханкайского района. Предприятие было образовано в 2008 году, тогда же началось строительство самой фермы «с нуля» в чистом поле, что, в общем-то, и позволило обеспечить производство сырья для молочных продуктов в экологически чистых условиях. Собственно, расположение фермы в местах, где не существовало никогда «грязных» промышленных производств, стало одним из ключевых факторов качества и безопасности предложенных потребителю продуктов.

К важным решениям, имеющим также непосредственное отношение к качеству готового продукта, стоит отнести и выбор животных, завезенных на ферму. Не секрет, что от здоровья коров, их генетического потенциала зависит не только экономика производства, но и свойства молока, поступающего на переработку. Поэтому животные были закуплены в наиболее известных в мире генетических центрах. Первые коровы в количестве 1700 голов были завезены из США в 2012 году, а вторая партия животных из 900 голов самой популярной в мире молочной голштино–фризской породы прибыла из Германии в 2014 году. В этом же году было завершено строительство первого животноводческого комплекса.

На сегодняшний день общее поголовье скота достигло 2800 голов. Площадь фермы, совместно с сельхозугодьями, составляет более 17 тыс. гектаров. Это те поля, на которых строится кормовая база для огромного стада. Соответственно, растениеводство является еще одним важным направлением в производственном цикле предприятия, что позволяет гарантированно получать именно те корма, которые необходимы для высокой продуктивности стада. В год для животных заготавливается более 18 тыс. тонн силоса.

- Когда мы открывали ферму, была идея дать потребителю натуральный молочный продукт, то есть продукт, который выработан из настоящего молока, - рассказал Деловой газете «Золотой Рог» управляющий директор компании «Грин Агро» Олег НАЗАРЬЕВ. - Это и есть ключевая особенность нашего предприятия - производить только натуральные продукты, причем выращенные и переработанные здесь, в Приморье. Ферма выращивает свои корма, силос, кукурузу, сою. Цикл нашего производства начинается с полей и заканчивается на молокозаводе в городе Артеме, откуда направляется в торговлю готовая продукция.

Годы завершения строительства молочного комплекса совпали по времени с проведением полной реконструкции гормолокозавода «Артемовский», также входящего в группу компаний. Реконструкция позволила увеличить мощность завода и производить до 35 тонн готовой продукции в сутки. На сегодняшний день завершена вторая очередь реконструкции, которая позволит увеличить объемы выпуска продукции до 60 тонн в сутки. Соответственно этим перерабатывающим мощностям завода растет и производство сырья. Надой на одну корову составляет рекордный в крае показатель – 9,2 тыс. литров в год, а общий объем производства молока - 11732 тонны.

Ежедневно на завод «Артемовский» доставляется более 40 тонн свежего, натурального и цельного молока, на основе которого выпускается весь ассортимент молочных продуктов под маркой «Грин Агро». А он сегодня насчитывает более 70 видов продукции. Помимо традиционных молока и кефира разной жирности завод производит сыры, сметану, творожные изделия, йогурты и другие хорошо зарекомендовавшие себя продукты.

Регулярно ассортимент пополняется новинками. Не случайно именно продукция «Грин Агро» вошла в «100 лучших товаров России» в декабре 2016 года, завоевав звание лауреатов, дипломантов, а также почетные знаки и медали.

Елена АБАШЕВА.