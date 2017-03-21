"Транснефть - Порт Козьмино": социальная ответственность не на словах, а на деле

Номинация «Социально ответственный бизнес» краевой Бизнес-Премии уже давно вышла за обозначенные регламентом рамки. Ее представители не только исправно платят налоги и не нарушают действующее законодательство, но и вводят новые эффективные инструменты управления устойчивым развитием. При этом общество ожидает от бизнеса не только достижения им высоких показателей прибыльности, но и участия бизнес-структур в достижении социальных целей общества, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В современной бизнес-среде принято, что наряду с расходами на модернизацию производства крупные предприятия вкладывают немалые средства в социальное развитие. Ведь эффективность работы персонала стимулирует не только достойная заработная плата, но и широкий спектр гарантий и компенсаций, а также мероприятия, укрепляющие здоровье работников и корпоративный дух. Все это представлено на одном из крупнейших предприятий Находкинского городского округа – ООО «Транснефть - Порт Козьмино».

Еще до начала производственной деятельности порта, которая ведет отсчет с конца 2009 года, социальное направление начало активно развиваться, и сегодня можно смело говорить о привлекательности нефтепорта как крупного работодателя. На сегодняшний день в ООО «Транснефть - Порт Козьмино» трудоустроены около 800 работников, в том числе 90% – это жители Приморского края. При этом квалификация работников порта в силу специфики технологического процесса находится на самом высоком уровне.

Забота о достойном уровне жизни работников составляет основу социальной политики ООО «Транснефть - Порт Козьмино». Высокая заработная плата, годовые и ежемесячные премии, надбавки, льготы и компенсации, комфортабельное жилье, высококачественное медицинское обслуживание работников и членов их семей, путевки в детские оздоровительные лагеря и санатории, корпоративный транспорт, высокая степень безопасности труда и уютные условия для отдыха – все это уже давно стало визитной карточкой предприятия.

Немаловажный момент для ООО «Транснефть – Порт Козьмино»: за все время работы не было и нет проблемы текучести кадров. А вот попасть в компанию с широко известным именем стремятся многие.

Приглашенным сотрудникам и местным жителям, в случае признания их нуждающимися в предоставлении жилья, выделяется жилплощадь в жилом комплексе в поселке Первостроителей Находкинского городского округа. Сегодня все нуждающиеся обеспечены жильем, а это 158 работников.

Реализация социальной политики ООО «Транснефть - Порт Козьмино» ежегодно предусматривает адресные компенсации и льготы работникам, средства на оздоровление членов коллектива, дополнительное медицинское страхование, а также на организацию корпоративных мероприятий. Ежегодно около 180 детей сотрудников порта отдыхают в детских оздоровительных центрах Приморского края. Сами работники регулярно получают путевки на санаторно-курортное лечение, которое компенсируется на 90% предприятием. Плюс компенсация 70% стоимости проезда к месту расположения здравницы.

Кроме того, в компании действует отдельное положение о льготах, гарантиях и компенсациях неработающим пенсионерам. Согласно этому документу работнику, ушедшему на пенсию и имеющему непрерывный пятилетний стаж работы, предоставляется право получить материальную помощь на лечение и медикаменты, санаторно-курортное лечение, на единовременную помощь в случае повреждения имущества в результате пожара, стихийного бедствия или иных случаях. Эти льготы аналогичны тем, что получает каждый работник предприятия. Дополнительно по отношению к пенсионерам учтены и такие нужды, как предоставление автотранспорта на хозяйственные цели, компенсация стоимости угля или дров для проживающих в частных домовладениях. И этот список можно продолжить.

Особое отношение в компании к молодым кадрам – выпускникам вузов. Для повышения профессионального уровня специалиста предусмотрены: работа с наставником по формированию и выполнению индивидуального плана развития, участие в различных корпоративных мероприятиях. Планово проводятся научно-технические конференции молодежи, главная цель которых - привлечь молодых специалистов к решению комплекса важных задач компании «Транснефть» по разработке и внедрению новых технологий. Статус молодого специалиста в ООО «Транснефть - Порт Козьмино» дает ряд преференций. Благодаря социальной и профессиональной поддержке создаются все условия для реализации профессионального потенциала и развития молодых специалистов.