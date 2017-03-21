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Полуфинал Бизнес-Премии Приморского края обозначил тренды в бизнесе региона

21 Марта 2017, 10:40 | Приморье

Сегодня, 21 марта, завершается голосование в первом туре XIII Бизнес-Премии Приморского края «Компания года и Менеджер года».  Это повод проанализировать, какие тренды правят сегодня бизнесом региона.  И оказалось, что критерии отбора номинантов в ТОП-25 по основным номинациям нашего конкурса совпали с кризисной мотивацией владельцев компаний - повышение эффективности бизнеса. Доход сегодня и сейчас!

Напомним, в основе критериев Бизнес-Премии лежит РОСТ выручки, рентабельности и прибыли в 2016 году к предыдущему году. В процентах, разумеется. Означает ли это, что «Компанией года - 2016» станет предприятие, которое добилось наибольшего прироста? Отнюдь. На то и нужны 50 членов Экспертного совета конкурса, которые имеют необходимый опыт, чтобы оценить методы получения прибыли в той или иной бизнес-структуре, сделать скидку на конъюнктуру рынка и учесть значимость достижений отдельно взятого лидера для всего края. А открытое голосование на сайте Бизнес-Премии DV-RATING.ru работников компаний-номинантов и всех жителей территории, на которой ведут бизнес предприятия, может стать дополнительным козырем или барьером для пропуска в финал.

Чем пахнет ТОП-100?

Так уж повелось, что исполнительный директор Бизнес-Премии первым открывает ТОП-100 самых прибыльных компаний Приморского края по итогам минувшего года. Нынче на меня сразу пахнуло угольной пылью, акцизами, оптовой маржой и минтаем. Первое впечатление – владельцы приморских предприятий стараются выжать из нынешних активов максимум прибыли, вплоть до продажи. И судя по ТОП-100 крупнейших компаний Приморья, в сравнении с 2015-м годом доля прибыльных увеличилась. Как, впрочем, и число ликвидаций, реорганизаций.

Получить прибыль – закон бизнеса, но получать прибыли больше – аксиома бизнес-стратегии. В состоянии «упал и не отжался» бизнес долго протянуть не может. А кризис заставил многих забыть об инвестициях в производство, современные технологии, социальное развитие предприятий. В большинстве своем бизнес выжил, даже без пособий из краевой казны. Но уже в этом году начались сбои у тех, кто отложил стратегию развития бизнеса до лучших дней.  И наоборот. Вовремя начатая модернизация сегодня показывает отдачу. Даже при отсутствии дешевых финансовых ресурсов иные компании использовали кризисный застой для реконструкции и реструктуризации бизнеса, используя инновационные приемы менеджмента и маркетинга.

Поскольку нынешняя публикация уже не будет влиять на «избирателей», рассмотрим тренды на конкретных примерах самых эффективных компаний Приморья 2016 года.   

Такой смело можно назвать АО «Торговый порт Посьет» (АО входит в транспортный дивизион группы «Мечел»). Эффективным бизнесом порт можно назвать по финансовым показателям. Рентабельность - 329,6%, прирост оборота компании - 264%. Не с потолка такие темпы. За последние пять лет владелец порта - «Мечел» - инвестировал в техническое перевооружение порта 3,7 млрд рублей. И вложения начали приносить отдачу. На сегодня проектная пропускная способность порта составляет 7 млн тонн грузов в год. Автоматизация терминала резко повысила производительность труда и эффективность бизнеса.

Но будут ли за эту компанию голосовать жители поселка Посьет и приморцы, которые хотя бы раз побывали в соседних бухтах Хасанского района? Груз порта – уголь. Однако, как оказалось, экологическая составляющая может стать частью эффективной бизнес-стратегии. В феврале управляющий директор Анатолий БАЛАКИН заявил, что после технического перевооружения портовых мощностей и изменения технологии работы с углем порт полностью отказался от разгрузки железнодорожных вагонов портальными кранами. Следующую проблему – профессиональных кадров - порт решит лишь вернув себе статус градообразующего предприятия в жизни поселка, привлекательного рабочего места. По уровню заработной платы сегодня он таким не является.

В ТОП-100 по итогам года вышли два номинанта от «Русской рыбопромышленной компании» (РРПК) - крупнейшего держателя минтаевых квот в Дальневосточном бассейне.  Приморские предприятия «Интрарос» и «ТУРНИФ», выкупленные федеральным собственником четыре года назад, прошли адаптацию в караване крупнейшей рыбной корпорации и в прошлом году показали не только высшую рентабельность среди рыбацких предприятий края, но и рост оборота в 122%. Даже рядом с такими китами, как «Находкинская БАМР» и «Преображенская БТФ», рост «Интрароса» и «ТУРНИФа» привлекает внимание. Компании смогли решить главную проблему рыбной отрасли на Дальнем Востоке.

Социальный стандарт

Как отметил управляющий директор Дальневосточного дивизиона «Русской рыбопромышленной компании» Сергей КОНОНЮК, закрепление лучших кадров и привлечение новых специалистов - это одна из наиболее приоритетных задач рыбацкого флота.

«Слаженная работа экипажа на промысле невозможна, если люди вынуждены постоянно привыкать к новым условиям и окружению. И всем известно, что у хорошего капитана на судне нет «текучки», люди работают с удовольствием, хорошо зарабатывают и готовы дальше трудиться в компании. В «Интраросе» среднемесячная зарплата в 2016 году достигла 162,5 тыс. рублей, а первые инвестиции акционеры потратили на ремонт кают и комфорт для экипажей на путине», - сказал представитель РРПК. 

Так социальная составляющая компании стала основой роста производительности труда, читай: эффективности бизнеса. Сегодня характеристика «Социально ответственный бизнес» становится обязательным стандартом деловой репутации как для иностранного инвестора, так и для приморского партнера.

В последние годы таким стандартом становится и дружба с экологией. Она - половина успеха в реализации новых проектов. И не только в угольных портах, где черной пылью покрылась репутация многих успешных компаний. Тем более в Приморье есть технологические образцы, как покрыть затраты на экологически чистое производство.

Вспомним, сколько крика стояло, когда тянули ВСТО, а затем газопровод через Уссурийскую тайгу. Еще больше - в Находке, где нефтяные терминалы порта Козьмино стали пугалом для горожан и местных песчаных пляжей. Но компания «Транснефть – Порт Козьмино» сегодня вернула морских обитателей в портовую бухту, а порт стал самым привлекательным рабочим местом для находкинцев.  Другой «десант» российской корпорации - линейное управление «Газпром трансгаз Томск» в Уссурийске - стал «любимым» предприятием приморских профсоюзов. Социальному стандарту его работников могут позавидовать многие.

Стартапы откладываются…

Номинация «Развивающийся бизнес» по традиции открывает новые имена на бизнес-карте Приморья, называя тех, кто метит в постоянный состав ТОП-100. И по этой номинации мы можем судить о привлекательности территорий для ведения бизнеса.

К сожалению, резко сократился состав претендентов из Уссурийска. А вот Артемовский городской округ, дав несколько лет назад льготные условия для предпринимателей и производства, сегодня радует парадом звезд. Средний бизнес растет как на дрожжах, открывая новые современные производства.

Помимо известных проектов «ДНС» и «Сумотори», поднимаются новые предприятия стройиндустрии.  «Артемовский механический завод», объединив Угловский механический и Владивостокский опытно-экспериментальный заводы, освоил современное литье и стал поставщиком не только для ЖБИ и ЖКХ, но и для угольщиков, судоремонта, энергетиков региона.  Их коллеги из Владивостока – ООО «Мартен» - помимо оптовых поставок металлоконструкций для газификации края освоили технологию порошковой металлургии. А поставки труб «Примполимера» из Кипарисово уже шагнули за пределы края, вслед за Приморским заводом «Европласт».

Наверное, новые участники ТОП-25, тем более «стесняющиеся» публичности, не сразу выйдут в финал Бизнес-Премии, но у них в активе новое производство и современные технологии. Как например, у нового проекта группы компаний «ДНС» - «ВЛ-Парк». Это не просто склад уровня А и новый логистический центр, а база для развития технопарка в рамках ТОР «Надеждинская».

 И особого слова заслуживает реализация новых проектов старыми предприятиями. Ведь добиться успеха на базе профессиональной команды быстрее и дешевле. Речь о судостроительном комплексе ДВЗ «Звезда» в Большом Камне. Не все эксперты согласны, что такой гигант оказался в номинации, которую привыкли считать номинацией для среднего бизнеса. Но когда у предприятия темпы роста зашкаливают, в разгаре строительство, о рентабельности говорить рано – номинация «Развивающийся» самая подходящая. Как и для оператора ИРЗ «Приморье», где развернулось масштабное строительство новых отелей и игровых залов. 

Елена БАРКОВА, исполнительный директор XIII Бизнес-Премии Приморского края.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: Бизнес-Премия Приморского края 



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