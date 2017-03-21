Тушите свет!

Модернизация приморских ТЭЦ вносит заметный вклад в решение экологических проблем края

Час Земли, который пройдет в этом году 25 марта с 20:30 до 21:30 по местному времени, будет отмечен тем, что многие потребители, участвующие в этой экопросветительской акции, на короткое время откажутся от электроэнергии или сократят ее потребление, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

С другой стороны - приморские энергетики котлы, конечно, в этот период не отключают, и дадут столько потребителям тепла и света, сколько ими будет востребовано. К этому стоит добавить, что свой вклад в улучшение экологии они видят в совершенствовании своего производства.

«Меняй себя, а не планету!»

WWF акцентирует внимание на четырех основных проблемах, которым следует уделять первостепенное внимание: чрезмерная эксплуатация земель, загрязнение и обеднение запасов Мирового океана, выбросы углекислого газа, влекущие глобальное изменение климата, и уничтожение лесов. Все это ведет к голоду, ухудшениям условий жизни, деградации природных экосистем.

По данным Минприроды России, в этом году в поддерживаемой им международной просветительской акции примет участие большинство регионов страны. В письме руководителям регионов, подписанном министром Сергеем ДОНСКИМ, отмечается, что в стране Час Земли в этом году будет проходить под слоганом «Меняй себя, а не планету». При этом главам регионов было предложено приурочить к Часу Земли массовые мероприятия, пропагандирующие «ценности ответственного отношения к окружающей среде и бытовой экологической культуры». Предполагается, что, помимо массовых отключений света гражданами, подсветки зданий и инженерных сооружений предприятиями и организациями, во многих городах страны внимание к проблемам охраны окружающей среды и рационального природопользования будет привлечено традиционными велопробегами и другими популярными мероприятиями.

Представитель Амурского филиала WWF Елена СТАРОСТИНА отмечает, что на Дальнем Востоке в минувшие годы сложились уже свои традиции, связанные с проведением Часа Земли. Акцию активно поддерживают региональные и муниципальные администрации, заповедники, нацпарки и общественность.

По информации WWF, в рамках Часа Земли в предыдущие годы в крае проводились велопробеги, экологические уроки, просмотры тематических фильмов, концерты, читались лекции, в 2015 году собирались подписи под обращением к Президенту РФ с просьбой ввести десятилетний мораторий на разработку новых нефтяных месторождений на арктическом шельфе и т.д.

В этом году во Владивостоке, как и в минувшем, предполагается на время отключить подсветку зданий краевой и городской администраций, многих жилых и нежилых зданий. На час отключат свет в ресторане Zuma. Планируются акции и представления, состоится шоу на площадке возле кинотеатра «Иллюзион». В Пожарском районе в п. Красный Яр 25 марта шаманским камланием у костра в поддержку Часа Земли завершится впервые проводящийся национальным парком «Бикин» праздник «Ва:кчай ни», посвященный завершению охотниками удэге охотничьего сезона.

В настоящее время поступают сообщения о все новых и новых акциях, которые приморцы намечают на Час Земли. Их широко будут освещать федеральные и местные СМИ.

Чтобы свет и тепло были без дыма и пыли

Для энергетиков вроде бы выгодно, чтобы люди потребляли больше электроэнергии и тепла - чтобы больше на этом заработать. Но как в таком случае бороться за экономию тепла и электроэнергии, с тепловым загрязнением планеты и т.п.? Как разрешимо это противоречие?

- Замечательной особенностью энергетики является то, что товар, который мы производим, нельзя складировать. То есть то, что нами производится, в ту же самую минуту и потребляется. Поэтому объем выработки тепловой и электрической энергии зависит от потребителей. Наша задача - работать так, чтобы обеспечить баланс между производством и потреблением, - отвечает на этот вопрос директор филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» Дмитрий ЛЕБЕДЬ. - А потребности Приморского края в нашем товаре с каждым годом растут: создаются новые предприятия, вводится в эксплуатацию новый жилой фонд, и эта тенденция будет сохраняться. Поэтому для обеспечения перспективных потребностей Приморья рассматриваются вопросы о необходимости строительства и ввода новых мощностей, например во Владивостоке уже строится ТЭЦ «Восточная». И, когда мы здесь говорим об энергосбережении, речь идет не о снижении потребления в абсолютном значении, а о рациональном использовании тепловой и электрической энергии.

Другой вопрос - снижение вредного для природы воздействия производства предприятий энергетики. В этой деятельности филиал «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» руководствуется экологической политикой АО «ДГК», которая направлена на минимизацию негативного воздействия на окружающую среду, и государственной программой «Охрана окружающей среды Приморского края на 2013-2020 годы».

Как особо отметил руководитель, для этого и в целом в АО «ДГК», и на уровне филиала ежегодно реализуется план экологических мероприятий. И в этом году, объявленном Годом экологии, к ним особое внимание.

Сегодня деятельность филиала «Приморская генерация» в области управления экологией соответствует требованиям международного стандарта ISO 14004:2004, сертификат соответствия которому был получен в марте 2015 года. Этот сертификат подтверждается ежегодно. И в конце текущего марта внешние аудиторы вновь проверят соответствие действующих в филиале систем управления профессиональной безопасностью и экологией требованиям международных стандартов.

Наиболее значимым для улучшения экологии края в последние годы стал перевод предприятий энергетики во Владивостоке на природный газ. Этот переход на более экологичное топливо начался в декабре 2010 года с модернизации ТЭЦ-1 и объединенной котельной «Северная», на которых ранее основным топливом был мазут. Всего за год на них была проведена работа по модернизации котлоагрегатов, автоматизированы процессы эксплуатации с применением компьютерного управления, выполнено строительство наружного и внутреннего газопроводов и газораспределительных пунктов.

Уже в январе 2012 года эти теплоисточники начали работать на газе. Благодаря этому Владивостокская ТЭЦ-1 в период с 2010 по 2016 годы снизила выбросы в атмосферу более чем в 10 раз: с 2 тыс. тонн до 189 тонн в год, а «Северная» - в 6 раз: с 2,42 тыс. тонн до 404 тонн в год.

Поддали газу

Особое значение в улучшении экологии города имеет газификация Владивостокской ТЭЦ-2, которая ранее полностью работала на угле. В течение 2011 года на газ были переведены шесть ее котлов. Еще по два - в 2012-2013 годах. В процессе реконструкции все они были оснащены автоматизированной системой управления, обеспечивающей стабильную работу в различных режимах сжигания топлива, и надежной системой безопасности. Были построены наружный и внутренний газопроводы, газораспределительные пункты.

За счет этих мероприятий предприятие снизило выбросы в атмосферу более чем в 10 раз: с 49,3 тыс. до 4 тыс. тонн в год. В 13 раз уменьшились золошлаковые отходы: с 629 тыс. тонн до 48 тыс. тонн в год. И это позволило приступить к рекультивации двух золоотвалов ВТЭЦ-2. Начиная с 2012 года были выполнены работы по рекультивации 38 га территории золоотвалов. Но часть емкостей все еще остается в эксплуатации под нужды четырех действующих угольных котлов.

По данным департамента энергетики, нефтегазового комплекса и угольной промышленности Приморского края, газификация ВТЭЦ-2 снизила выбросы в атмосферу на 70%, и это заметно каждому жителю города, а особенно - близлежащих к станции районов.

Сейчас в составе филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» остаются две крупные электростанции, работающие на угле, - Артемовская ТЭЦ и Партизанская ГРЭС. Продолжают действовать 4 угольных котла ВТЭЦ-2.

Для снижения по ним объёмов выбросов в атмосферу постоянно ведется работа по реконструкции пылегазоочистного оборудования. В этом году запланированы ремонт, наладка и испытание золоулавливающих установок на всех действующих угольных котлах этих предприятий.

Золошлаковые отходы ТЭЦ складируются в золоотвалы. Филиал отслеживает по ним ситуацию и реализует мероприятия по повышению их надежности, безопасности и экологичности, заранее готовятся новые емкости для складирования и хранения.

Последние два года ведется реконструкция двух золоотвалов Артемовской ТЭЦ. Емкость первого заполнена на 100%, и отходы складируются только на втором, который с 2014 года реконструируется с посекционным наращиванием дамб 7-8-9 ярусов. В этом году запланировано наращивание дамбы первой секции до 8 яруса. И, чтобы обеспечить перспективные потребности предприятия, сейчас разрабатывается проект реконструкции золоотвала №1. Его осуществление позволит возобновить складирование там отходов уже в ближайшие годы.

Особо значимым проектом филиала является строительство нового золоотвала «Зеленая балка» Партизанской ГРЭС. Ввод его взамен уже исчерпавшего себя обеспечит уверенную и надежную работу электростанции в последующие 50 лет.

В проекте золоотвала «Зеленая балка» при проектировании были учтены современные требования в области экологии. В ложе и на откосы золоотвала будет уложен экран из геомембраны, защищающей почву от проникновения вредных веществ. Для исключения пыления с поверхности хранилища помимо традиционных способов пылеподавления предусмотрена работа дождевальных установок, каждая из которых будет орошать сектор радиусом до 70 метров.

В филиале повышают экологическую грамотность не только своих работников, но и школьников, студентов, простых жителей Владивостока. На экскурсиях, проводящихся энергетиками по ТЭЦ, их участникам рассказывают обо всем, что связано с выработкой тепловой и электрической энергии, газификацией, о том, как экономить эти ресурсы в быту и пр. В ближайшее время такая экскурсия будет организована на ВТЭЦ-1.

Знакомство с предприятиями филиала «Приморская генерация» АО «ДГК», безусловно, полезно и представителям других предприятий, для которых опыт энергетиков по снижению вредного воздействия на окружающую среду, знакомство с их экологической политикой и проводимыми в соответствии с ней мероприятиями может быть особенно ценным.

На фото: На озере близ Артемовской ГРЭС спокойно растут даже капризные лотосы.

Виктор КУДИНОВ. Фото Юрия ШУБИНА.

АКЦИЯ

Час Земли поддерживают миллиарды

В 2007 году Всемирным фондом дикой природы (WWF) была впервые инициирована международная экологическая акция Час Земли, в ходе которой всех землян в знак неравнодушия к судьбам своей планеты призвали выключить на один час свет и бытовые электроприборы.

Популярность Часа Земли с тех пор росла, и в минувшем году в его действиях приняли участие уже 172 страны и более 2 миллиардов человек. В России он впервые организованно прошел в 2009 году, хотя энтузиасты подключились к акции годом ранее. В прошлом году в ней участвовало 22 млн человек из ста городов в 63 субъектах РФ.

На официальном российском сайте Часа Земли - 60.wwf.ru - говорится, что цель этой акции - не просто сэкономить электричество. Час Земли - символ бережного отношения к природе. Из года в год это мероприятие позволяет привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к окружающему миру, к проблеме истощения природных ресурсов.