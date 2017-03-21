www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 57.28 р. 100 JPY: 50.81 р.
EUR: 61.7 р. 10 CNY: 82.97 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Связь
Распечатать

Во Владивостоке "Ростелеком" объявляет "Время подарков"

21 Марта 2017, 10:14 | Приморье

«Ростелеком – Розничные сети» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») в Приморском крае подключился к федеральной акции «Время подарков». Акция действует в центрах продаж и обслуживания компании в городе Владивостоке, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

За подключение услуг «Ростелекома», покупку страховых продуктов, антивирусов, смартфонов или пополнение лицевого счета мобильных операторов (более установленной минимальной суммы) клиент получает наклейку. Наклейки обмениваются на подарки:

- за 3 наклейки можно получить персональный фотокалендарь;

- за 6 наклеек – термокружку или устройство для селфи на выбор;

- за 9 наклеек – переносное зарядное устройство или термокружку с подогревом от прикуривателя;

- за 12 наклеек – беспроводную колонку или фитнес-браслет.  

Более подробно с правилами акции «Время подарков» можно познакомиться на сайте компании «Ростелеком» и в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома», которые находятся в городе Владивостоке по адресам: Светланская, 57, Черемуховая, 9; Проспект 100 лет Владивостоку 38 «А», Луговая, 18.

Досье "Золотого Рога": Приморский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ПАО «Ростелеком» (www rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: Ростелеком  акция 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru