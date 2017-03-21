Во Владивостоке "Ростелеком" объявляет "Время подарков"

«Ростелеком – Розничные сети» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») в Приморском крае подключился к федеральной акции «Время подарков». Акция действует в центрах продаж и обслуживания компании в городе Владивостоке, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

За подключение услуг «Ростелекома», покупку страховых продуктов, антивирусов, смартфонов или пополнение лицевого счета мобильных операторов (более установленной минимальной суммы) клиент получает наклейку. Наклейки обмениваются на подарки:

- за 3 наклейки можно получить персональный фотокалендарь;

- за 6 наклеек – термокружку или устройство для селфи на выбор;

- за 9 наклеек – переносное зарядное устройство или термокружку с подогревом от прикуривателя;

- за 12 наклеек – беспроводную колонку или фитнес-браслет.

Более подробно с правилами акции «Время подарков» можно познакомиться на сайте компании «Ростелеком» и в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома», которые находятся в городе Владивостоке по адресам: Светланская, 57, Черемуховая, 9; Проспект 100 лет Владивостоку 38 «А», Луговая, 18.

Досье "Золотого Рога": Приморский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ПАО «Ростелеком» (www rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.