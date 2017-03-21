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Бизнес Приморья не надеется на содействие государства
У предпринимателей Приморского края спросили о «самочувствии» их бизнеса и инвестклимате в регионе
Бизнесменов Приморья куда больше волнуют высокие ставки по кредитам, чем коррупция и административные барьеры. А рост налоговой нагрузки не так страшен по сравнению с падением спроса на товар или услугу. Впрочем, большинство субъектов бизнеса готовы развиваться и в текущих условиях, не надеясь на содействие государства.
Эти и другие выводы можно сделать из приложения к докладу уполномоченного о защите прав предпринимателей в Приморском крае Марины ШЕМИЛИНОЙ, который на днях был представлен в Законодательное Собрание. При подготовке доклада бизнес-омбудсмена учитывалась оценка, которую дали инвестклимату в Приморском крае сами предприниматели. В рамках проведенного в ноябре-декабре 2016 года исследования более 200 предпринимателей Приморья оценили безопасность, удобство и выгодность ведения бизнеса в регионе.
Денег меньше, и они дороже
Результаты опроса показали, что бизнес-среда Приморья пока так и не оправилась от потрясений конца 2014-го - начала 2015 года: девальвации рубля, удорожания банковских заимствований и падения реальных доходов граждан. 79% оценили свои успехи в 2016 году как средние, а однозначно успешной свою деятельность смогли назвать менее 10% опрошенных. Подавляющее большинство опрошенных предприятий считают наиболее острыми проблемами рост цен и тарифов (86%), а также сложности с доступом к кредитным ресурсам (79%) - хотя 13% бизнес-субъектов все же планируют расширение деятельности с привлечением заемных средств. Тесно связаны с этими проблемами и две другие важные проблемы для региона - снижение покупательского спроса (79%) и общее снижение деловой активности (67%).
Интересно, что на регулярно обсуждаемые на различных форумах и «круглых столах» проблемы, такие как неразвитость инфраструктуры и дефицит кадров, пожаловались менее трети субъектов бизнеса, а административные барьеры и коррупция волнуют менее 10% предпринимателей. Кстати, большинство участников исследования (60%) затруднились оценить уровень коррумпированности власти. Четверть респондентов оценила его как средний. Низким уровень коррумпированности назвали 5%, а высоким - чуть больше 8%. Основываясь на данной статистике, авторы исследования делают вывод о том, что большинство предпринимателей не сталкивались с фактами коррупции в своей практике.
В целом, 49% предприятий, участвующих в опросе, считают, что за последний год деловой климат в регионе не изменился. Мнения остальных компаний разделились примерно поровну: варианты «улучшился» и «незначительно улучшился» выбрали 12% и 16% респондентов соответственно, а об ухудшении делового климата заявили 23% участников опроса.
Роль власти малозаметна
По мнению участников опроса, муниципальные и региональные власти лишь отчасти вносят свой позитивный вклад в улучшение бизнес-среды Приморья, но, по крайней мере, не мешают ведению бизнеса. Усилия муниципальных и региональных властей в сфере делового климата в Приморском крае опрошенные компании оценили позитивно практически на одинаковом уровне: 39% у муниципалов и 35% у края. При этом вклад местных чиновников в улучшение делового климата более позитивно оценивается на периферии - в городах и районах края (50%), нежели во Владивостоке (30%). Роль региональных властей везде оценивается примерно одинаково. Однако более 60% опрошенных считают, что власти вообще никак не влияют на улучшение делового климата в регионе.
Не уповают приморские бизнесмены и на содействие в развитии своего дела со стороны специализированных государственных организаций. Так, услугами Агентства по привлечению инвестиций Приморского края пока воспользовался только 1% опрошенных компаний, хотя знают о его существовании еще 40% респондентов. Заметно более осведомлены приморские предприятия о деятельности Гарантийного фонда Приморского края (71%). Однако и его услугами практически никто из опрошенных пока не воспользовался. Такая же ситуация и с краевой программой поддержки МСП: знают о ней 80% респондентов, но получил финансовую поддержку в рамках данной программы только 1%.
С другой стороны, нет и серьезных упреков в адрес чиновников всех уровней: 85% компаний Приморья заявили, что в 2016 году не сталкивались с нарушением своих прав со стороны органов власти. И только 4% респондентов прямо заявили об имевшем место административном давлении со стороны госорганов. Многие предприятия не могли назвать недостатков и в работе контрольно-надзорных органов: одни пока не сталкивались с проверками, а у других в ходе проверок не возникало проблем. Основная претензия со стороны тех предпринимателей, кто все же столкнулся с проверками, - это требование «контролерами» избыточного пакета документов.
Настроения предпринимателей Приморья подтверждаются и статистикой письменных обращений в адрес краевого бизнес-омбудсмена с жалобами на действия органов власти. В 2016 году больше всего обращений (42%) поступило на федеральные органы власти, хотя в 2015 году доля таких обращений составляла 35%. Зато заметно снизилось по отношению к прошлому году количество обращений на действия региональных органов власти (с 23% до 20%) и муниципальных чиновников (с 35% в 2015 году до 28% в 2016-м).
По данным департамента экономики Приморского края, в 2016 году количество субъектов МСП в Приморье выросло на 8,5%, или на 7 тысяч. Они обеспечивают почти 32% ВРП Приморского края.
Свобода оказалась не нужна
Из ответов на другие вопросы становится ясно, что предложенные государством в рамках различных особых бизнес-режимов льготы в Приморье пока либо не заработали, либо не доступны для предпринимательского сообщества. Только 1% участников опроса отметил, что за последний год для предприятий снизился уровень налоговой нагрузки. Для подавляющего большинства (75%) он не изменился. Каждое пятое предприятие заметило незначительный рост налоговой нагрузки, а для 4% он оказался значительным.
Характерно, что лишь 1% участников опроса составили компании, которые являются резидентами ТОРов и свободного порта - видимо, это как раз тот самый 1%, отметивший снижение налоговой нагрузки.
Добавим, что подавляющее большинство респондентов (70%) считают высоким размер страховых взносов, которые составляют 30,2%. Только 30% респондентов называют их умеренными, а назвать взносы низкими не рискнул ни один участник опроса. Это может оказаться отрицательным драйвером в росте заработной платы, полагают аналитики. Тем не менее 60% опрошенных предприятий планируют увеличить зарплату своим сотрудникам, а 7% при этом готовы даже «обогнать» инфляцию.
Артем СТРОГИН.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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