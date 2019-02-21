Дом в кредит: сложно, но можно

Газета «Золотой Рог» выяснила, насколько реально сегодня в Приморье взять специализированный кредит для строительства индивидуального жилья

В то время как в крае увеличиваются объемы ипотечного кредитования квартир, займы на постройку частного дома находятся еще на старте своего развития. Небольшие объемы индивидуального жилищного строительства в Приморье, дороговизна самого мероприятия и многочисленные риски, как для банка, так и для заемщика, пока отодвигают бурное развитие ипотеки на возведение собственного дома.

Постройка своего дома в Приморском крае – дело недешевое, и чем ближе к краевой столице, тем дороже: стоимость земли, проектирование, коммуникации, строительные материалы и пр. в итоге вылетают в кругленькую сумму. И в этом отношении кредитование становится неплохой поддержкой для тех, кто все-таки решился переехать в частное жилье. Но специализированных банковских продуктов на рынке не так уж много.

Ипотека под строительство дома - одна из наиболее рискованных видов ипотек для банка, поэтому и требования более жесткие. Основной риск - случай недостроя, что автоматически сводит ликвидность данной постройки к минимуму. Для компенсации своих рисков банк требует предоставить максимум залоговых обязательств, нередко требуются созаемщики. Соответственно, и средняя предлагаемая банками процентная ставка по кредитам на ИЖС выше, чем в рамках обычной ипотеки.

Банк должен убедиться в том, что индивидуальное строительство – реально осуществимый процесс, а также, что в дальнейшем не возникнут проблемы с вводом его в эксплуатацию. Убеждать банк в этом придется заемщику самостоятельно (в случае с «классической» ипотекой этим занимается застройщик), и делается это не красочными речами, а реальными документами в виде разрешений, планов, проектов и согласований.

Строительство дома должно проходить согласно процедуре, установленной законом. Изначально нужно получить все разрешения, заказать проект, который нужно утвердить, чтобы после окончания строительства, при сдаче дома в эксплуатацию, не возникло проблем.

Банк уделяет особое внимание земельному участку. Если он в собственности - отлично, если же на правах аренды - тоже неплохо (единственное, тогда он не может выступать в качестве залога). Земельный участок должен быть пригоден для строительства жилья. Хорошо, если уже есть подведенные к участку инженерные коммуникации. Документация по земельному участку должна быть максимально полной и готовой для оформления права собственности на объект. Если на участке уже были начаты строительные работы и хотя бы возведен фундамент, то для оформления ипотеки необходимо зарегистрировать объект незаконченного строительства.

Но тот, кто ищет, всегда найдет. В настоящий момент ряд банков в Приморье предлагает специализированный для строительства индивидуального жилья кредит. Например, в Сбербанке есть две программы: строительство жилого дома (предоставляется на индивидуальное строительство жилого дома) и загородная недвижимость (кредит предоставляется на приобретение или строительство дачи (садового дома) и других строений потребительского назначения, а также приобретение земельного участка). Суммы этих займов начинаются от 300 тыс. рублей, первоначальный взнос – от 25%. Небольшая разница есть лишь в процентной ставке – в случае с загородной недвижимостью начальная ставка несколько ниже.

В Примсоцбанке кредит «На строительство» предоставляется под залог собственной недвижимости или недвижимости третьих лиц на цели приобретения земельного участка, строительство жилого дома, на приобретение земельного участка и строительство жилого дома на нем, а также на цели приобретения квартиры или нежилого помещения (апартаментов) на этапе строительства. Максимальная сумма кредита составляет 3 млн рублей, и его размер зависит от предлагаемого залога и составляет от 50 до 70% от стоимости закладываемой недвижимости.

Как отметил начальник управления ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» Илья ТКАЧУК, преимуществами данного продукта являются единая процентная ставка, фиксированный ежемесячный платеж, кредитование собственников бизнеса и ИП, сниженная процентная ставка, а также увеличенный максимальный срок в сравнении с обычным потребительским кредитом - от 1 года до 15 лет, возможность замены залога в период действия кредитного договора.

В банке «ДельтаКредит» действует программа, по которой можно оформить кредит под залог имеющейся недвижимости для строительства частного дома, покупки готовой или строящейся квартиры, или готовых апартаментов. Отличительной особенностью данной программы является предоставление ипотеки под залог имеющейся недвижимости, а не той, которая приобретается с помощью кредита. Важно отметить: если целью кредита является строительство частного дома то в залог предоставляется квартира заемщика. Если целью кредитования является приобретение апартаментов, то в качестве залогового имущества должны выступать готовые апартаменты, которые находятся в собственности клиента.

«Для оформления целевого кредита заемщику достаточно иметь подтвержденный доход и соответствовать требованиям по возрасту, а именно - быть не моложе 20-ти и не старше 65 лет на дату полного погашения задолженности. Кредит предоставляется на срок от 3 до 25 лет, сумма кредита - от 300 тыс. рублей для регионов, при этом размер кредита не может превышать 70% от стоимости имеющейся недвижимости, которая предоставляется в залог», - сообщили в пресс-службе банка «ДельтаКредит».

Наличие такого предложения в банках означает, что спрос на продукты есть, но он несравним с ипотекой на приобретение квартиры. Как сообщили в пресс-службе Дальневосточного ПАО Сбербанк, в 2017 году Дальневосточным Сбербанком было выдано 72 подобных кредита (общая сумма средств составляет 97 млн рублей, средняя сумма займа – 1,3 млн рублей, в 2018 году – 79 кредитов на сумму 123,9 млн рублей (средний чек – около 1,6 млн рублей).

«На наш взгляд, всегда будут люди, которым интересно это предложение. Но, к сожалению, немногие знают о такой возможности. Более того, банк дает возможность выбирать сумму кредита на строительство траншами, что существенно экономит бюджет на выплате процентов», - отметили в пресс-службе Дальневосточного ПАО Сбербанк.

Как отметили в пресс-службе банка «ДельтаКредит», такие кредиты нельзя назвать популярными, так как ипотека актуальна, прежде всего, для клиентов, у которых нет собственного жилья. Спрос на целевые кредиты в значительной степени зависит от ситуации на рынке недвижимости в целом, в частности, например, от цен на загородные участки. Объем целевых кредитов составляет порядка 2% от всех выданных кредитов в банке. Средняя сумма таких кредитов при этом выше.

Обратить внимание банкиров и их заемщиков с сторону индивидуального строительства намерено и правительство страны. Так, еще в конце прошлого года замминистра строительства и ЖКХ Никита СТАСИШИН сообщал, что Минстрой намерен разработать меры поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС) с помощью ипотечного кредитования.

«Индивидуальное жилье, как правило, строится хозяйственным способом. Когда жилье строится хозспособом, разве что Сбербанк выдаст небольшое количество кредитов. Но если мы сделаем правильный продукт, чтобы под ИЖС можно было получить ипотеку со схожей с многоквартирным домом ставкой, если мы будем строить не хозспособом, а индустриальным, - думаю, у нас это направление будет развиваться очень серьезно», - сказал Стасишин.

ОДНАКО

Ставки по ипотеке будут снижаться?

В правительстве рассчитывают на снижение ставки по ипотечному кредитованию, по вопросам субсидирования ипотеки определенной категории граждан работа будет продолжена, заявил вице-премьер Виталий МУТКО.

«Пока, по прогнозу, инфляция должна замедлиться, и ставки должны пойти в обратную сторону. Мы рассчитываем на снижение ставки. Мы должны выходить на 8%, поэтому если здесь будет какой-то тренд не тот, который мы ждем, то, безусловно, мы будем смотреть на тему субсидирования», - сказал г-н Мутко, отвечая на вопрос «Интерфакса».

Анна МАЛЕЦКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.