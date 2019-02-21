Прослойка сала стала совсем тонкой

Приморье в ближайшее время ждет дефицит охлажденной свинины

Цены на свинину в Приморском крае в ближайшие дни начнут подниматься, прогнозируют участники рынка. Пока не ясно, как скажется уничтожение нескольких тысяч голов свиней на свиноводческих предприятиях, и как конкретно будет складываться ситуация на рынке мяса, но предпосылки к росту стоимости продукции уже сложились, уверяют они.

В компании «Надежда-95», одном из крупных мясоперерабатывающих предприятий края, считают, что это вопрос двух недель. И хоть в самой компании цены на мясные продукты пока не поднимали, поскольку в производстве не используют в качестве сырья мясо от местных свинокомплексов, тем не менее, гарантировать там стабильность цен на ближайшую перспективу не готовы.

Цена ползет вверх

В то же время в магазинах цена на охлажденную свинину уже выросла. В сети «Фреш 25», активно сотрудничающей с местными свинофермами, она поднялась до 260 рублей за кг. В одном из магазинов сети «Золотому Рогу» пояснили, что до повышения цены это мясо стоило 240 рублей за кг. В то же время на мороженные мясные продукты цена пока не поднималась, уверяют продавцы. В сети «Реми» свинину, на ценнике которой указан «Ратимир», продают по 250 рублей за кг. А самая высокая цена на свиную вырезку в магазинах этой сети - на продукцию, произведенную в Аргентине (500 рублей за кг). При этом полностью исчезла с прилавков всех магазинов фасованная охлажденная свинина «Ратимира» высокого ценового сегмента.

По некоторым данным, в компании «Ратимир», связанной со Спасскими свинокомплексами, прайс почти на весь ассортимент вырос в среднем на 7%. Как сказано на сайте компании, в 2015 году завод «Ратимир» перешел на российскую свинину, заключил стратегическое партнерство со Спасским свинокомпексом, заложив тем самым фундамент для обеспечения стабильной сырьевой базы, финансовой устойчивости и независимости от колебаний курса валют. Что будет теперь с сырьевой базой масштабного производства пока не ясно, как, собственно, и с остальными мясоперерабатывающими предприятиями и отдельными цехами, работающими в крае.

Не отличаются изобилием и мясные рынки Владивостока. Ассортимент мороженого мяса, в принципе, почти не изменился, да и цены, в общем, пока остаются прежними, просто с этих открытых прилавков практически полностью исчезло мясо приморских производителей. В продаже только мясные продукты, в том числе свинина, привезенная из других регионов страны, и импорт.

Редкий теперь на рынке частник (из-за введенных ветеринарами карантинных ограничений на ряде территорий Приморья) предлагает свою охлажденную свинину заметно дороже, чем магазины – 300 рублей за кг. В итоге, мясных ларьков на рынках заметно поубавилось. Впрочем, продавцы объясняют закрытие ларьков причинами, не связанными с наличием продукции, ее ассортиментом и ценой. «Скоро рынков в городе не будет вообще, все идет к их закрытию» - пояснил продавец единственной оставшейся мясной лавки на одном из рынков Владивостока.

Кто восполнит потери?

Сейчас переработчики мяса активно ищут возможности замены выбывших объемов свинины в других регионах страны. В этой связи называют в первую очередь Алтайский край, известный развитым сельским хозяйством и относительно невысокими ценами. Но масштабы потерь в Приморье таковы, что один регион едва ли их восполнит в полной мере. При этом возможности импорта свинины из соседнего Китая даже не рассматривают по понятной причине – в этой стране с августа прошлого года на северо-восточные провинции обрушилась африканская чума свиней, пройдя в короткий срок тысячи километров по ее территории и принеся убытков в свиноводстве, по данным агропромышленного портала «АгроХХI», на 1 триллион долларов. «Мы ждали чуму, а вылез ящур», - отреагировали с горькой усмешкой приморские свиноводы на недавние события в свиноводческой отрасли Приморья, последовавшие вскоре за бедствием в Китае.

На оставшихся не пострадавших от эпизоотии относительно небольших свинокомплексах в Приморье ситуация с ценами на мясо пока в основном стабильна. О повышении цены на 5% сообщил только «Арсеньевский свинокомплекс». Впрочем, по словам его директора Николая БЕСШАПКИНА, этот рост произошел под воздействием многих факторов, среди которых - рост НДС, цен на зерно, поднявшихся с 7-8 рублейза кг до 12-13 рублей за кг, рост других производственных затрат. В то же время, при возросшем недавно спросе на мясо, предприятие испытывает сейчас определенные сложности с реализацией, связанные с введенными ограничениями. «Запрос на мясо в основном идет из тех районов, куда мы отпускать не можем», - прокомментировал директор.

О замороженных продажах говорит и генеральный директор ООО «Агрофонд-П» Сергей ДУДНИК. «Мы резко сократили убой и сейчас осуществляем поставки только по одному контракту. Пока мы на карантине», пояснил он. Еще один приморский свинокомплекс в Надеждинском районе ООО «Грин Стар 3» тоже пока не повышал цену на свое мясо. «У нас есть три основных контракта с фиксированной ценой и объемами поставок, - пояснил директор Валерий ВАЙНЕР, - мы их исполняем. С мелкими покупателями сейчас не работаем из соображений ветеринарной безопасности, так как ящур и другие вирусы заносятся, в основном, с колесами автомобилей. Мы работаем с проверенными покупателями, которые также заинтересованы в долгосрочных поставках, и сами стремятся соблюдать ветеринарные требования безопасности».

Практически все без исключения опрошенные газетой «Золотой Рог» участники приморского рынка свинины уверены в грядущем дефиците мяса. Возможности преодоления этого дефицита они, в основном, связывают только с одним фактором – выходом свинокомплексов компании Русагро на большие масштабы производства. При этом перспективы свинокомплексов в Спасском районе после двух эпизоотий (пятилетней давности и нынешней) они оценивают крайне невысоко.

Фото автора.

Елена АБАШЕВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.