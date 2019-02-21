Владивосток переел фастфуда

Если бы бургеры продавались в Приморье дешевле, чем в Москве, то и приходить федералам сюда не было бы смысла

Перекусить гамбургером или пиццей во Владивостоке сегодня можно чуть ли не на каждом углу. И если раньше конкуренцию местному первооткрывателю «быстрой еды» кафе Magic Burger составлял только Royal Burger, то в последние несколько лет на рынок фастфуда столицы ДФО пришли такие крупные международные сети, как Burger King, KFC и Hesburger. С двумя из них разговор у корреспондента газеты «Золотой Рог» не заладился с самого начала.

До Hesburger дозвониться нам не удалось в принципе. Разговора не получилось. А вот что касается KFC, то после десятидневных переговоров, нам сообщили, что «специалист вообще не имеет времени отвечать на вопросы СМИ, слишком занят».

Дождались…

Напомним, первое кафе KFC открылось во Владивостоке 13 декабря 2016 года. На сегодняшний момент работают уже три кафе KFC.

«Давайте рассуждать максимально честно. Прихода федеральных сетей все ждали давно - и вот дождались, - говорит президент Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров Роман ИВАНИЩЕВ. - Это логичный итог развития рынка в том понимании, что когда любой рынок, в том числе индустрия быстрого питания, достаточно развит и привлекателен, он рано или поздно вызывает интерес федеральных компаний. Не секрет, что существуют определенные схемы и формулы расчета емкости рынка, и когда они показывают очевидную рентабельность – жди «крупную рыбу». Так же произошло и с Приморским краем, а на качество предоставления услуг уже поздно жаловаться. Не нравится, как говориться, не ходите. Именно так и полагают федералы».

Несмотря на шатко-валкий сервис KFC, сами представители данного общепита ни оправдываться, ни пояснять ситуацию не собираются. Отметим одну особенность. Говорить о сервисе, качестве и прочих делах товарищи не желают, однако цены, судя по официальному сайту, по сравнению с Московскими, существенно отличаются. Так, «темный бургер двойной» во Владивостоке стоит 284 рубля, тогда как в Москве - 259 рублей. «Шефбургер» от владивостокского отличается на 30 рублей - 99 рублей в столице Дальнего Востока, и 69 - в столице России. Каждый желающий промониторить ценовую разницу может самостоятельно.

«Что касается отказа коммуницировать представителей той или иной франшизы с региональными СМИ, здесь тоже все предельно ясно. Люди покупают франшизу у какой-то федеральной компании, заранее понимая, что реклама им не нужна априори. Бренд говорит сам за себя. В отличие от местных игроков, которым приходится во всех отношениях гораздо сложнее. Ценовая политика федеральных сетей выстраивается из маркетинговых исследований даже не конкретного региона, а всей страны. Владивосток - не исключение. Например, если бы бургеры во Владивостоке продавались дешевле, чем в Москве, то и приходить к нам не было бы смысла. И понятно, что когда на любой рынок заходят действительно крупные игроки, мелкие выживать просто не имеют возможности. Отсюда и видимая невооруженным глазом пертурбация в «фастфудном» бизнесе столицы Дальнего Востока», - поясняет Роман Иванищев.

Местные не сдаются

Точное число заведений в Приморье, предлагающих перекусить «быстро и вкусно» назвать невозможно. Только во Владивостоке, помимо сетевых точек, открылось множество пит-стопов, закусочных и других точек быстрого питания. Одновременно с этим позакрывались такие корифеи «фастфуда», как «Мэджик бургер», и, возможно, сеть пит-стопов «Твоя картошка». По крайней мере, телефон владельца «Картошки» недоступен, а в интернете висит информация о том, что заведения не работают. Ранее ресторатор, владелец данной сети пит-стопов Андрей ЗУЕВ говорил, что «сложности в работе есть, они только усиливаются».

О проблемах сообщал и один из руководителей ООО «Синэргос» Василий ДРОБЫШЕВ: «Главные из них - это низкая покупательская активность (несмотря на то, что мы относимся к так называемой удобной уличной торговле) и извечные поиски поставщиков. Цена одной штуки пянсе (на сегодняшний день -75 рублей) складывается из ряда факторов. Сегодня капуста стоит не менее 40 рублей за кг. В одну единицу продукта требуется 100 г. капусты. Прибавим фарш, лук, специи, итого, не считая затраты на коммунальные услуги, зарплату сотрудникам, эксплуатацию оборудования и прочих дополнительных расходов, наша цена - это продукт с минимальной наценкой на себестоимость, «чтобы выжить». А выживать сегодня трудно всем - и бизнес-сектору, и простым людям. Мы напрямую зависим от проходимости и покупательской способности человека. Есть у него копейка в кармане - возможно, подойдет и купит. А часто «копейки» не оказывается. Люди экономят на всем. Кроме того, в жизнь вошли и плотно укоренились карточки. Мы же зависим от налички», - рассказывал ранее Дробышев.

Вопреки мнению, что «федералы рулят», наши игроки рынка «быстрого питания» не сдаются. Например, кафе, работающее во Владивостоке 16 лет по австралийской франшизе «Countrу Fried Chiсken».

Как рассказала исполнительный директор сети CFC Оксана ШАБЕЛЬНИК, франшизе вообще сегодня нелегко выживать, кризис диктует свои правила. «Мы работаем исключительно по заверенной рецептуре, и сырье приобретаем из Австралии за валюту. В такой ситуации импортозамещение - не про нас. В условиях девальвации рубля нам приходится тяжелее, чем предприятиям «не франшизе».

Единственная региональная сеть ресторанов быстрого обслуживания на Дальнем Востоке Royal Burger также ведет свою деятельность уже более 10 лет.

«Мы всегда держим руку на пульсе, и благодаря тому, что наш центральный офис находится во Владивостоке, мы оперативно можем подстраиваться под запросы современного рынка. Так, например, мы реализовали возможность совмещения куриной и говяжьей линейки меню, ввели новый для нас продукт – пиццу, запустили проект «Доставка». В 2018 году мы также начали проводить полный ребрендинг наших ресторанов»,- рассказали маркетологи компании.

Секретный ингредиент конкуренции

Представители соревнующихся между собой кафе быстрого питания во Владивостоке утверждают, что качественная еда априори не может стоить дешево.

По самым скромным подсчетам, которыми поделились с газетой «Золотой Рог» маркетологи одной из компаний, получится следующее: например, если говорить о бургере с курицей, то филе куриное на сегодняшний день стоит не менее 260 рублей за 1 кг. В бургер нужно поместить около 100 грамм мяса, а это уже 26 рублей. Плюс самая дешевая булочка, полуфабрикат, используемая многими заведениями, стоимость которой около 15 рублей. Себестоимость продукта уже получается не менее 41 рубля. А при добавлении других ингредиентов - салата, овощей, сыра, соуса или кетчупа - цена вырастет еще больше.

«В стоимость продукта нужно также включить расходы на электроэнергию, фритюрный жир и прочие дополнительные затраты. Вот и решайте сами, может ли нормальный бургер стоить условных 65 рублей, как предлагают многие кафешки и пит-стопы. Возможно, такая еда потому и дешевая, что производитель просто экономит на вашем здоровье? Трудно же проверить, из чего конкретно состоит ваша котлета?», - говорит Оксана Шабельник.

Если говорить о конкуренции, не стоит забывать известный факт - средний цикл работы ресторана - не более трех лет. «На рынке остаются те заведения, которые умеют вовремя «словить волну», подхватить современные тенденции и придумать что-то новое и удивительное. Те, у кого это не получается, к сожалению, уходят из сферы общественного питания», - отмечают маркетологи Royal Burger.

МНЕНИЕ

Генеральный директор сети автокафе Zazacafe Алексей ТЕРЕНТЬЕВ:

- В работе сетевых и локальных брендов лежат разные принципы. Сетевой фастфуд – это всегда история про усредненное качество за небольшие деньги. Копеечные по себестоимости блюда продают по небольшой цене, а полученную в результате огромных оборотов прибыль вкладывают в маркетинг и рекламу. Гость, заходя в такое заведение, уже на входе снижает свои ожидания от продукта. Ведь чего особенного можно ждать от комплексного обеда, если он стоит как одна чашка кофе в обычной кофейне?

Пытаясь сравнивать крупные бренды с локальными, нужно четко понимать, что они работают по разному принципу.

Форматы фаст-фуд, пит-стопов и автокафе следует четко разделять. В фаст-фуде готовят из полуфабрикатов, заготовленных, как правило, за тысячи километров отсюда. Пит-стопы просто разогревают готовую еду, заранее закупленную у поставщиков. Автокафе – это полноценные кафе, блюда в которых готовятся из свежих ингредиентов только после приёма заказа.

Наш главный принцип – никогда не экономить на качестве, и мы следуем ему, несмотря ни на что. Особенно тяжко приходилось в кризис: мы тогда урезали все возможные расходы, но не смогли заставить cебя положить в продукт дешевые ингредиенты. И гости это чувствуют. Мы не можем предложить сумасшедших скидок.

Фото Евгении Приймак

Анна ЯНИНА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.