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"Примтеплоэнерго" предпочло работу с банками

21 Февраля 2018, 17:55 | Приморье

Попытку «прощупать» финансовый рынок предпринимало бывшее руководство КГУП «Примтеплоэнерго» - на фоне высоких ставок по банковским кредитам крупнейшая теплоснабжающая организация Приморского края рассматривала в качестве альтернативы работе с банками возможность дебютного выпуска коммерческих облигаций на 100 млн рублей.

Партнером «Примтеплоэнерго» мог выступить Национальный расчетный депозитарий (НРД). Предполагалось, что коммерческие облигации будут выпущены по закрытой подписке со сроком погашения в 728-й день с даты начала размещения.

Однако планы так и остались планами – после смены руководства «Примтеплоэнерго» остановилось на привычной модели. В начале года стало известно, что возобновляемую кредитную линию с лимитом 1 млрд рублей ФГУП открыл Альфа-банк. Контракт был заключен по начальной (максимальной) цене 226,667 млн рублей, исходя из ставки 11,33% годовых.

Олег КЛИМЕНКО.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

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Теги: Примтеплоэнерго  банки 



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