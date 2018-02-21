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Китайцы обещают молочные реки
Иностранные инвесторы стремятся застолбить за собой место на молочном рынке Приморья. На прошлой неделе стало известно, что китайская компания Zhong Ding Dairy Farming Co., Ltd инвестирует $302 млн в запуск животноводческих комплексов и производство молока в рамках территории опережающего развития (ТОР) «Михайловская». Новое предприятие размещается на базе бывшего сельскохозяйственного производственного кооператива «Комсомолец» в Хорольском районе.
Соответствующий меморандум о намерениях китайская компания подписала с Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ).
Согласно документу, в ТОР будет реализован инвестпроект по строительству животноводческих комплексов на 50 тыс. голов крупного рогатого скота, развитию кормовой базы (50 тыс. гектар) и производству 500 тонн молока в сутки. Инвестор уже вложил в начальную стадию проекта $18,3 млн.
Выделенные средства были направлены на строительство фермы, приобретение 60 единиц техники и крупного рогатого скота, а также аренду земли. В рамках проекта предполагается создание более 2 тыс. рабочих мест, из которых только 300 займут китайские специалисты.
Досье "Золотого Рога": Zhong Ding Dairy Farming Co., Ltd входит в пятерку крупнейших производителей молока в КНР. По состоянию на июнь 2017 года под управлением компании находится 103 животноводческих комплекса. Холдинг развивает собственные фермы, а также предлагает услуги управления другим малым и средним молочным фермерским хозяйствам, включая централизованное управление, доступ к современным технологиям, систему закупок, каналы сбыта и маркетинга.
В свою очередь ООО «Молоко Приморья» намерено инвестировать $34 млн в создание в Приморском крае агропромышленного комплекса по производству и переработке молока с фермой на 1,8 тыс. дойных коров. Для реализации проекта инвестор выкупил нефункционирующий молочный завод в с. Новомихайловка, который намерен полностью модернизировать.
«Уже подготовлена площадка под молочную ферму, технологическая часть проектной документации по отдельным объектам агрокомплекса готова, завершены инженерные изыскания. Благодаря современным технологиям строительства и поставкам сборных коровников первую очередь молочной фермы рассчитываем запустить в течение 2019 года, вторую - в 2020 году», - приводит слова гендиректора компании Валерии ГРИГОРЬЕВОЙ пресс-служба Минвостокразвития.
Проект предусматривает наличие собственного кормозаготовительного участка, молокозавода и логистического центра.
«Для начала, поголовье дойного стада составит чуть более 360 голов, объем валового надоя молока - более 3,5 тыс. тонн в год. На полную мощность выйдем в 2022 году, доведя численность дойного стада до 1,8 тыс. коров, а валовое производство молока - до 18 тыс. тонн в год. Порядка $5 млн уже проинвестировано, всего же проект оценивается в $34 млн по текущему курсу», - пояснила г-жа Григорьева.
Одной из задач проекта является организация поставок свежего молока в Китай. Планируется, что на молочные заводы провинции Хейлунцзян будет вывозиться десятая часть продукции. Поставки будут осуществляться через пограничный таможенный пост, находящийся в двух часах езды от ферм.
ООО «Молоко Приморья» уже подало заявку на получение статуса резидента ТОР «Михайловская».
Досье "Золотого Рога": ООО «Молоко Приморья» зарегистрировано в с. Михайловка в августе 2015 года с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Учредителем компании выступает ООО «Тейт Агро» (Владивосток), по 50% уставного капитала которого в свою очередь принадлежит почетному консулу Новой Зеландии во Владивостоке Мартину ТЕЙТУ и его дочери Мэри ТЕЙТ.
Олег КЛИМЕНКО.
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