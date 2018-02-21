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Электронную подпись может заменить биометрия
Методы идентификации личности в рамках услуг на веб-ресурсе ФНС в будущем могут пополниться анализом голоса, лица и дактилоскопией. Как сообщает «Интерфакс», на прошлой неделе глава ФНС Михаил МИШУСТИН представил инновационные проекты налогового администрирования первому вице-премьеру РФ Игорю ШУВАЛОВУ.
«Мы изучаем возможности идентифицировать персону без удостоверяющего центра и определять личность по лицу, голосу и отпечаткам. Не нужно будет тратить время на походы в инспекцию», - заявил Игорь Шувалов, отметив, что цель этой идеи в упрощении пользования сервисами для пользователей.
Развитию линейки личных кабинетов в целом для всех категорий налогоплательщиков ФНС уделяет особое внимание - в 2017 году был обновлен Личный кабинет физлица, который разрабатывался с учетом предложений и замечаний более 160 тыс. пользователей.
«Главное отличие нового личного кабинета - это простота и ясность изложения информации, удобство использования, в частности, возможность оплаты налогов в один клик. Забыть об этом невозможно - на главной странице висит «напоминалка» с количеством дней, которое осталось до конца оплаты, и суммой», - отметил Михаил Мишустин.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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