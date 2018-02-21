Чек не в кассу

Обязанность внедрения онлайн-касс продолжает нагонять ужас на приморские компании

В Приморье бизнесмены продолжают обсуждать необходимость перехода на онлайн-кассы. Некоторые предприниматели все еще не понимают, что именно им предстоит изменить в своей работе. Как это часто бывает, многие компании, которые должны были перейти на онлайн-кассы до 1 июля 2017 года, решили сделать все в последний момент

Общей датой перехода на онлайн-кассы было 1 июля 2017 года. К этой дате все владельцы ККТ должны были перейти на онлайн-кассы, однако для ряда предприятий предусмотрели отсрочку. С 1 июля 2018 года на онлайн-кассы должны перейти организации, оказывающие услуги населению, а также налогоплательщики ЕНВД, осуществляющие определенные виды предпринимательской деятельности (к ним, помимо прочего, относится оказание бытовых, ветеринарных услуг, парковки, автомойки, а также некоторые виды розничной торговли). При этом все эти организации до перехода обязаны использовать вместо онлайн-касс бланки строгой отчетности, или БСО.

Переходный период затянулся

По словам старшего налогового инспектора контрольного отдела УФНС России по Приморскому краю Олега ЗУБАРЕВА, закон 54ФЗ был принят в России с изменениями. Так, отсрочку на год получили предприятия, предоставляющие населению услуги, однако и среди них есть исключения.

- Предстоит пережить еще один переходный период, однако предыдущий был довольно тревожным, - отметил Зубарев в ходе семинара-практикума по порядку внедрения онлайн-касс. – Как это часто бывает, многие компании, которые должны были перейти на онлайн кассы до 1 июля 2017 года, решили сделать все в последний момент. В итоге они встали в длинную очередь на регистрацию ККТ – у нас чуть не обвалился сайт, на котором зарегистрировать онлайн-кассы можно в режиме онлайн. Ожидание могло растянуться на три месяца, а работать по новым правилам предприятиям нужно было уже завтра. Приходилось идти на уступки, изобретать решение проблем. По предварительному результату сейчас в Приморье зарегистрированы и работают примерно 18 тысяч онлайн-касс нового образца. Нужно понимать, что есть компании, регистрирующие по несколько аппаратов, а в целом в Приморье парк плательщиков ЕНВД в 2016 году составлял примерно 30 тыс. компаний. Только часть из них исполнили переход. Нужно понимать, что регистрацию оборудования лучше проводить заранее.

Налогоплательщики, применяющие патентную систему налогообложения, также должны будут перейти на онлайн-кассы летом этого года. Нужно помнить, что для предприятий, применяющих ЕНВД и патенты, предусмотрен налоговый вычет на приобретение оборудования.

Бизнес-фрустрация

Основная проблема предприятий Приморья – их слабая информированность. Компании порой не знают, обязаны ли они переходить на онлайн-кассы и когда, какой вид оборудования им необходим, а также с какими системами учета он совместим. Так, например, сонастроить кассу и учетную систему возможно только в том случае, если система достаточно новая. Предприятиям, использующим, например, систему «1С», сделать этого не удастся, а вот системы 1,05С и 1,1С уже подойдут.

Впрочем, продавцы и производители онлайн-касс зачастую вместе с аппаратурой предлагают и свои системы учета, стоящие отдельных денег. В этом плане ФЗ54 спровоцировал формирование нового конкурентного рынка, где фигурируют операторы фискальных данных, продавцы и производители оборудования.

Для того, чтобы понять, должны ли вы переходить на онлайн-кассы, и какой вид оборудования вам подойдет, достаточно зайти на сайт налог.ру

Порой бывает так, что предприниматели, полагаясь на советы игроков рынка, приобретают дорогостоящее оборудование за 100 тыс. рублей, хотя им достаточно простых онлайн-касс за 16-20 тыс. рублей. Бывает и наоборот – предприниматели покупают недорогие онлайн-кассы и удивляются, почему они не печатают необходимые чеки. Какая вам нужна касса, зависит от того, какой у вас вид деятельности, и как много наименований товаров и услуг у вас на предприятии. Если у вас 30 тыс. наименований, то онлайн-касса, которая поддерживает только одну тысячу, вам не подойдет, и наоборот – зачем вам дорогая онлайн-касса, если у вас один вид товаров и услуг и немного наименований.

Как отмечают эксперты, на сайте налог.ру можно не только пройти тест на необходимость перехода на онлайн-кассы и выбрать онлайн-кассу, но и зарегистрировать уже приобретенную технику в онлайн-режиме.

- В большинстве случаев онлайн-процедура проходит успешно, но не всегда, - отмечает Зубарев, - кому-то все-таки приходится идти к нам ножками. Это, например, автозаправки или другие предриятия, не привязанные к конкретному адресу на карте. Они приходят к нам, чтобы мы создали в системе их адрес – какой-нибудь 31 км трассы. Это не должно вас пугать.

Плата за суету

Как известно, покупкой оборудования и обновлением системы учета (при необходимости) расходы по переходу на онлайн-кассы не обойдутся. И если на приобретение оборудования государством предусмотрен налоговый вычет, то услуги операторов фискальных данных предприятиям придется оплачивать самостоятельно, потому что налоговая на себя груз ответственности за сбор и обработку фискальных данных не взяла – в силу технической неготовности.

При этом стоимость тарифов у каждого оператора фискальных данных – своя, но есть так называемые «фавориты» ФНС, которые имеют возможность предлагать свои услуги дешевле. У таких годовое обслуживание может стоить примерно 2,5 тыс. рублей за 13 месяцев (через которые продавцы, к примеру, акцизной продукции должны будут заменить фискальный накопитель) и 6800 рублей за 36 месяцев. На первый взгляд, цены не высокие и намного ниже рыночных (примерно на 30%), вот только нужно понимать, что это – ставки за одну онлайн-кассу, которых на одном предприятии может быть несколько. В отдельных случаях новыми аппаратами придется обеспечивать даже курьеров.

Как отмечает Зубарев, по новому закону до сих пор есть вопросы, на которые еще нет ответов (но нарваться на штраф все равно можно). К примеру, неизвестно, что делать при оплате товаров и услуг через мобильный банк. Сейчас, по словам предпринимателей, такой вид расчета очень популярен у клиентов, которые забывают банковские карты и наличные деньги. Они заходят в приложения, например – Сбербанк-онлайн, с мобильных телефонов и переводят деньги на расчетный счет компании там. При этом чек по всем правилам ФЗ-54 выдать невозможно, и, вполне вероятно, такая расплата может попасть под запрет.

Еще одна пугающая перспектива состоит в том, что с 2021 года предприятия должны будут расписывать и вносить в онлайн-кассы всю номенклатуру товаров. Если сейчас пока еще можно обойтись записью в чеке «обувь», то с 2021 года в каждом чеке должен быть прописан вид обуви, название, марка и т.д. Сейчас такие правила действуют уже на все подакцизные товары – алкоголь, к примеру.

Однако, по словам экспертов, кроме минусов перехода на новое оборудование, связанных с суетой, тратами, возможными штрафами за опоздание по срокам, есть и плюсы. Так, предприниматели наконец-то будут избавлены от бюрократии: по новому закону они освобождаются от всех форм КМ-1 – КМ-9.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.