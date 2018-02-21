Какая-никакая столица

Как уверяют статистики, средняя начисленная заработная плата на одного работающего во Владивостоке в 2017 году составила 50,2 тысячи рублей

Структурные изменения в экономике города

В Статистическом регистре хозяйствующих субъектов на 1 января 2018 года по городу учтено 44.6 тыс. предприятий и организаций всех форм собственности, что составило около 66% общего количества организаций по краю. При регистрации 40% предприятий города заявили основным видом деятельности торговлю оптовую и розничную, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов.

Городские организации в своем большинстве являются коммерческими – 88% общего количества организаций составляют общества с ограниченной ответственностью.

Наиболее распространенная форма собственности – частная. Ее имеют 93% хозяйствующих субъектов, 1.2% - государственную и 0.7% - муниципальную.

Больше всего зарегистрировано организаций в Ленинском районе (25% общего числа), меньше всего – в Первомайском (14%).

Производство товаров и услуг

Коммерческую деятельность отражает оборот организаций. В него включается стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг, а также выручка от продажи приобретенных на стороне товаров (без налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных платежей).

Оборот организаций всех видов хозяйственной деятельности (без субъектов малого предпринимательства) за 2017 год составил 516 млрд рублей (в действующих ценах 101.4% к 2016).

Промышленное производство

В 2017 году промышленными организациями краевого центра (без субъектов малого предпринимательства) отгружено продукции на 104 млрд рублей. Наибольший удельный вес (68%) приходился на предприятия обрабатывающих производств.

По сравнению с прошлым годом выросло производство колбасных изделий, мясных полуфабрикатов и икры.

В выпуске непродовольственных товаров отмечен рост производства конструкций и деталей сборных железобетонных (на 14%). Выпуск легковых автомобилей остался на уровне прошлого года.

Выпуск электроэнергии в 2017 году вырос на 2%, теплоэнергии снизился на 4%.

Транспорт

В краевом центре за 2017 год автобусным транспортом общего пользования (включая индивидуальных предпринимателей, без учета микропредприятий), перевезено 26.2 млн пассажиров, что составило 96% к 2016 году, пассажирооборот составил 370.1 млн пасс-км (106% к 2016).

Объем перевозок грузов автомобильным транспортом организаций всех видов деятельности (без субъектов малого предпринимательства) за 2017 год составил 2290.9 тыс. тонн (126.5% к 2016 году), грузооборот – 84.7 млн т-км (93%).

Строительство

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строитель­ство» (без субъектов малого предпринимательства), составил 4.4 млрд рублей, на 40% меньше 2016 года.

За счет всех источников финансирования, по предварительным данным, в городе построено 1857 квартир общей площа­дью 111.2 тыс. кв. метров, на 38% меньше соответствующего периода прошлого года.

За счет средств индивидуальных застройщиков построено 152 дома об­щей площадью 21.7 тыс. кв. метров, что составило 20% введенного жилья по городу (в 1.7 раза меньше 2016).

Введено дошкольное образовательное учреждение на 120 мест и спортивное сооружение с искусственным льдом площадью 1508 кв. метров.

Сельское хозяйство

Растениеводство. В хозяйствах всех категорий в 2017 году вся посевная площадь сельскохозяйственных культур составила 690 га (на 0.9% больше 2016 году). Рост размера общей посевной площади произошел в результате увеличения посевов зерновых культур, сои и картофеля (на 29%, 13 и 1%) и составили, соответственно, зерновых культур и сои - по 9 га, картофеля - 352 га, посевы овощей открытого грунта снизились на 0.6% и составили 319 га. На долю зерновых культур и сои пришлось по 1% всех посевных площадей, овощей – 47, картофеля - 51%. Зерновые культуры и соя убраны полностью, картофель и овощи – на 99%.

В 2017 году произведено 13 тыс. тонн зерновых культур (на 33% больше 2016 года), 8 тыс. тонн сои в весе после доработки (в 1.8 раза), собрано 4.2 тыс. тонн картофеля (на 4%), 5 тыс. тонн овощей открытого и защищенного грунта (на 9%). Сельскохозяйственные организации остаются основными производителями зерна и сои. Производство картофеля и овощей полностью сосредоточено в хозяйствах населения.

Животноводство. По состоянию на 1 января 2018 года в хозяйствах всех категорий насчитывалось 198 голов крупного рогатого скота (рост по сравнению с аналогичной датой прошлого года на 4%), из них 82 коровы (на 1%); 262 - свиньи (на 4%), 125 - овец и коз (на 13%), 8323 головы птицы (снижение на 2%).

Весь объем произведенного мяса, молока и яиц осуществлен хозяйствами населения.

Рынок товаров и услуг

Объем оборота оптовой торговли организаций краевого центра (без субъектов малого предпринимательства) в 2017 году составил 194.9 млрд рублей (91% к 2016 году).

Оборот розничной торговли организаций (без субъектов малого предпринимательства) в 2017 году составил 67 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 14% выше. Удельный вес в обороте края составил 87%.

В 2017 году в порядке розничной торговли реализовано: мяса и мясных продуктов – на 488 млн рублей, рыбы, ракообразных и моллюсков – 151, хлеба и хлебобулочных изделий – 149, бензина автомобильного – 21670 млн рублей.

Объем оборота общественного питания организаций (без субъектов малого предпринимательства) составил 1328.9 млн рублей (100% к 2016 году).

Рынок услуг. В 2017 году населению города оказано платных услуг (организациями без субъектов малого предпринимательства) на 53.6 млрд рублей (на 3% больше, чем в 2016 году). В объеме платных услуг, оказанных населению Приморского края, доля Владивостока составляет 78%.

В структуре расходов населения на оплату услуг преобладающую долю составляли жилищно-коммунальные (29%), транспортные (18%), образования (8%), медицинские (5%).

По сравнению с прошлым годом возросли объемы в сфере гостиниц и аналогичных средств размещения, жилищных услуг (на 37%), телекомму-никационных (на 17%), культуры (на 10%), санаторных и образования (на 3%).

В 2017 году населению оказано услуг бытового характера на 687.9 млн рублей (на 17% больше, чем в прошлом году). В объеме платных услуг бытовые составили 1%.

Финансы

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Владивостока (без субъектов малого предпринимательства) за январь-ноябрь 2017 года составил 21.6 млрд рублей прибыли, что на 6.8% меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

Дебиторская задолженность составила 211.6 млрд рублей, из нее просроченная – 9.2%.

Суммарная задолженность по обязательствам (кредиторская, по кредитам банков и займам) организаций города на 1 декабря 2017 года составила 349.6 млрд рублей, из нее просроченная – 5.3% общей суммы.

Цены

Индекс потребительских цен в Приморском крае за декабрь 2017 года по сравнению с декабрем 2017 года составил 101.8%, что ниже аналогичного периода предыдущего года (104.9%) и ниже, чем в целом по Российской Федерации (102.5%).

С начала года цены на наблюдаемые продовольственные товары выросли на 0.1%.

На наблюдаемые непродовольственные товары цены с начала года увеличились на 2.1%.

Прирост цен (тарифов) на платные услуги населению составил в среднем 4% к декабрю 2016 года.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания, рассчитанная по среднероссийским нормам потребления, составила на конец декабря, в среднем по Владивостоку, 5261 рубль и снизилась на 0.5% по сравнению с декабрем предыдущего года.

Население и рынок труда

По предварительным данным за 2017 год во Владивостокском городском округе родилось 6495 ребенка (на 12.3% меньше, чем за 2016), умерло 6878 человек (меньше на 1.7%). Показатель младенческой смертности составил – 3.8 умерших малышей в возрасте до 1 года на 1000 родившихся. Число умерших превысило число родившихся на 5.9%.

В органах ЗАГС за прошедший год было зарегистрировано 4858 браков (больше на 2.6%) и 2788 развода (меньше на 0.5%). На 1000 заключенных браков пришлось 574 развода (в 2016 году - 592).

Рынок труда. В ноябре 2017 года в организациях города (без субъектов малого предпринимательства) работало 167.4 тыс. человек. Уменьшилась численность работающих (в 1.2-1.6 раза) в организациях по переработке и консервированию рыбы; производству готовых металлических изделий; строительстве зданий; производству готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования.

Увеличилась численность работающих (в 1.3-1.8 раза) в организациях по операциям с недвижимым имуществом; в складском хозяйстве и вспомогательной транспортной деятельности; по производству прочих транспортных средств и оборудования.

В городской службе занятости по состоянию на 1 января 2018 года на учете состояло 1021 не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 690 – официально зарегистрированных безработных, что в 1.9 раза меньше прошлого года. Организациями города было сообщено о наличии 22 тыс. вакансий, нагрузка на 100 заявленных вакансий составляла 4.6 человека.

Уровень жизни населения

Средняя начисленная заработная плата одного работающего в городе в организациях города (без субъектов малого предпринимательства) в январе-ноябре, по предварительным данным, составила 50.2 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она увеличилась на 6%, а ее реальный размер увеличился на 2.8%.

Наиболее высокий уровень заработной платы отмечен в организациях рыболовства; по добыче угля; по производству автотранспортных средств; в области спорта; в исследовании конъюнктуры рынка и изучении общественного мнения; по производству пара и горячей воды; электроэнергии; в строительстве кораблей и судов; в финансовой и страховой деятельности.

Просроченная задолженность по выплате средств на заработную плату работникам в организациях города (без субъектов малого предпринимательства) наблюдаемых видов экономической деятельности уменьшилась по сравнению с прошлым годом, и на 1 января 2018 года сложилась в сумме 403.4 млн рублей (на 01.01.2017 года – 466.1 млн рублей). Вся сумма задолженности сложилась из-за отсутствия собственных средств организаций для расчетов с работниками.

Численность работников, перед которыми организации имели задолженность по заработной плате, составила 1303 человека. В среднем в расчете на одного работника задолженность составила 309.6 тыс. рублей.

Правонарушения

По данным Управления Министерства внутренних дел, в 2017 году зарегистрировано 10.6 тыс. преступлений, что на 6% меньше, чем в 2016 году. Из общего числа зарегистрированных преступлений отнесены к разряду тяжких и особо тяжких – 3.1 тысяч (29%). На 100 тыс. человек населения зарегистрировано 1667 преступлений (в 2016 – 1767). Совершено 637 преступлений против личности (меньше на 24%, чем в 2016), 42 убийства или покушения на убийство, 121 случай умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Зарегистрировано 498 преступлений экономической направленности (в 2016 - 443), 129 коррупционных преступлений (в 2016 - 77), 2874 преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (на 17% больше), 77 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (больше на 35%). Самым распространенным преступлением остаются кражи (29% всех преступлений), их число уменьшилось на 20% по сравнению с 2016 годом, каждая двадцатая кража – квартирная.

С использованием различного вида оружия совершено 11 преступлений, что соответствует уровню прошлого года.

Правоохранительными органами выявлено 4 тыс. человек, совершивших преступления, из них 121 человек несовершеннолетние, 734 женщины, 836 человек совершили преступление в состоянии алкогольного опьянения и 2437 выявленных лиц не имели постоянного источника дохода.

К уголовной ответственности привлечено 3.1 тыс. человек. Раскрываемость преступлений составила 45% (в 2016 – 44%).

Приморскстат.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.