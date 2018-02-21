Есть ли в Приморье нефть, о которой говорил врио губернатора?

Газета «Золотой Рог» решила выяснить, если ли в Приморье нефть, о наличии которой говорил врио губернатора

Врио губернатора Приморского края Андрей ТРАСЕНКО, встречаясь в январе с журналистами, пообещал, что катастрофических проблем с отоплением, которые едва не угробили край этой зимой, больше не будет. В качестве решения проблемы названо строительство собственного нефтеперерабатывающего завода в Яковлевском районе и, самое интересное, разработка месторождений нефти в крае. Также, напомним, глава Приморья упомянул о строительстве газомоторного завода под Уссурийском для перевода автомобилей на газ.

Корреспондент газеты «Золотой Рог» попытался разобраться, есть ли нефть в недрах приморской земли в необходимых масштабах и насколько актуальна ее добыча для региона.

Миллион тонн вынь да положь

По мнению врио губернатора черное золото в Приморском крае есть и его запасы составляют около 60 млн тонн. После проведения дополнительной геологической разведки, которая уточнит места залежи нефти, в Яковлевском районе и начнется строительство завода для ее переработки.

- Пошли по геологии, на сегодняшний день выяснили, что у нас нефть есть, и мы будем проводить доразведку здесь, - рассказал Андрей Тарасенко СМИ, добавив, что для «нормального контроля цен» краю будет необходимо добывать всего 1 млн тонн в год.

На первый взгляд, проекты приморских властей кажутся утопичными. Идея добычи нефти и газа в регионе выглядит, мягко говоря, странно, особенно если принимать во внимание проект строительства нефтеперерабатывающего комплекса под Находкой, которым занимается «Роснефть».

По поводу проектов, озвученных Андреем Тарасенко, мнение приморских экспертов разделилось. Одни считают, что врио губернатора прав, и нефть, которая в Приморье, безусловно, есть, нужно добывать своими силами. Другие называют поиски нефти «неактуальной проблемой» и советуют главе региона обратить внимание на более острые вопросы. В приморской Росгеологии разговаривать на тему нефти вовсе отказались и корреспондент «Золотого Рога» побеседовал с рядом специалистов.

Как рассказал Анатолий ОБЖИРОВ, доктор геолого-минералогических наук, профессор Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева (ТОИ) ДВО РАН, изучение перспектив нефтегазоносности Приморья началось специалистами научных и производственных организаций Москвы, Ленинграда и Владивостока в 50-60 годы прошлого века. В основном выполнялись тематические исследования проявлений нефти и газа. Планомерное изучение нефтегазоносности Приморья началось в 1962 году. В Приморском геологическом управлении в этот период была создана Нефтяная партия. Были выполнены сейсмические исследования, благодаря которым была открыта Борисовская антиклинальная структура в Раздольненском (Суйфунском) бассейне.

На Борисовской структуре было выполнено картировочное бурение скважин для подготовки заложения параметрической скважины. В некоторых скважинах были проявления нефти и газа. Параметрическую скважину бурила Иркутская нефтяная партия, глубина скважины составила 2858 м. Были перебурены кайнозойские, меловые, триасовые осадочные породы, и в скважине были обнаружены нефтяные и газовые проявления, но испытание скважины было выполнено не полностью по техническим причинам. С 1966 года государственная программа поисков нефти и газа в Приморье прекратилась, в основном в связи с открытием залежей нефти и газа в Западной Сибири.

В дальнейшем выполнялись некоторые тематические, газогеохимические, геофизические исследования с целью прогноза нефти и газа в Приморье. В результате в Приморье были обнаружены некоторые нефтяные проявления и выходы углеводородных газов. Проявления углеводородов имеют разные источники, важными из которых являются угольные месторождения - Тавричанка, Надеждинское и другие районы Угловского бассейна

Признаки нефти были на шахте в Партизанском бассейне (на одном из горизонтов вытекло несколько литров чистой нефти), на шахте 8 в районе Угловое-Артем, когда при подготовке северного ствола был вскрыт терригенный морского происхождения триас (норийский ярус), из него произошел мощный выброс углеводородных газов метана и тяжелых углеводородов, что характеризует возможное наличие на глубине нефти, такие же газы - метан и тяжелые углеводороды (этан, пропан, бутан) встречен в гидрогеологических скважинах на берегу бухты Суходол, в районе поселков Ясеневое, Многоудобное и других районов Приморья. Материалы исследований представлены в отчетах, которые находятся в Геологическом Фонде Примгеологии и в некоторых изданиях в институте ТОИ ДВО РАН.

Анатолий Обжиров уверен, что возможность найти нефть в Приморье существует.

- На территории региона есть структуры с осадочными отложениями континентального и морского генезиса, особенно перспективен триасовый комплекс пород, есть подток углеводородов из угленосных пород, возможно из глубоких горизонтов земной коры и мантии, но будут ли запасы нефти коммерчески эффективными, сейчас сказать нельзя до выполнения поисков. Главное, для прогноза наличия нефти надо выполнить комплекс геолого-геофизических работ - сейсмику, магнитку, газогеохимию, поисковое бурение и другие исследования. Газогеохимические измерения выполняет наша лаборатория Газогеохимии ТОИ ДВО РАН. Комплекс геолого-геофизических работ потребует многомиллионного финансирования, но не только, нужны специалисты и организация нефтяной поисковой геологоразведочной партии с наукой и техникой, - рассказал геолог.

К настоящему времени установлено, что подводные окраины континентов, как современные, так и древние, представляют собой основные области угленефтегазообразования и угленефтегазонакопления. Это подтверждено результатами исследований на акваториях практически всех морей мировых океанов, от Северного Ледовитого на севере до морей Антарктиды на юге, от Атлантического на западе до Тихого на востоке.

Приведем результаты исследований углегазонефтеносности Южно-Приморского осадочного бассейна Японского моря, расположенного в пределах залива Петра Великого от бухты Экспедиции на юге-западе до бухты Находка на северо-востоке.

В пределах Южно-Приморского осадочного бассейна установлена угленосность пермских и верхнетриасовых, нижнемеловых, палеогеновых и неогеновых отложений. Изучение состава газа углей и вмещающих пород осуществлялось в скважинах акватории залива Петра Великого и его континентального обрамления. Отбор проб керна и газа проводился керногазонаборниками и герметическими сосудами. Газоаналитические работы выполнялись хроматографическим методом.

Эксперты рассказывают, что в процессе исследований в Южно-Приморском осадочном бассейне установлена закономерность возрастания концентраций метана и метаноносности угольных пластов с увеличением глубины их залегания. В результате геофизических и газогеохимических исследований в пределах Южно-Приморского бассейна выделена прогнозная нефтегазоносная площадь залива Петра Великого.

Таким образом, исследованиями установлена высокая метаноносность угольных пластов и вмещающих пород, значительные перспективные для извлечения ресурсы метана угольных пластов, которые позволяют сделать однозначный вывод, что углегазоносные формации Южно-Приморского осадочного бассейна являются газоматеринским комплексом. Предварительный расчет ресурсов метана в Южно-Приморском осадочном бассейне, с учетом прибрежной суши и акватории залива Петра Великого, составляет 35 млрд м3. Нефтяной потенциал пока не рассчитан из-за низкой степени изученности территории Южно-Приморского осадочного бассейна геофизическими, гидроакустическими, газогеохимическими методами и поисковым бурением. Но пример обнаружения нефти на шахте Сучанского угольного бассейна говорит о взаимосвязи угленосности, газоносности и нефтеносности в геологических структурах Приморья.

Искать и не сдаваться

Геолог Владимир ОРЛОВСКИЙ:

- Для геолога любая территория интересна для поиска. Есть такое правило: по соображению бесперспективности площадь исключать из изучения нельзя. Самая интересная часть территории Приморья в этом отношении - равнинная часть к западу и к югу от Ханки. Бурение проводилось давно, но признаки наличия нефти были однозначно установлены.

Геолог Федор КРОНИКОВСКИЙ также высказал предположение, что на Дальнем Востоке залежи нефти и газа однозначно есть. Никто просто не занимался этим вопросом серьезно.

- Что касается Приморского края, о добыче нефти в промышленных масштабах сказать ничего не могу, не думаю, что у нас залежи в больших объемах. Геологи знают, что на границе с Китаем в районе озера Ханка нефть есть, но нужно проводить геологическую разведку, бурение, то есть массу работ, требующих немалого финансирования. Губернатор в этом отношении молодец, если ничего не делать, то ничего и не получишь.

Геолог Юрий Берсенев рассказал:

- Когда я занимался геологией (до конца 80-х) бытовало мнение, что нефти в Приморском крае, в объемах, приемлемых для добычи, быть не может. Лет 7 назад я говорил с одним маститым, но сильно возрастным ученым из ТОИ ДВО РАН Пущиным, и он всерьез говорил о перспективах нахождения нефти.

Геолог Анатолий Обжиров считает, что в Приморском крае геологические, геофизические, газогеохимически предпосылки найти залежи нефти и газа существуют.

- Для этого нужно выполнить геолого-геофизический и газогеохимический комплекс исследований в районах, которые описаны в геологических отчетах о результатах работ предшественников.

Однако, некоторые ученые на заявление врио губернатора о проведении дополнительной геологоразведки на наличие в крае нефти отреагировали с недоумением, мол, и так понятно, пусть небольшие, но залежи нефти в регионе присутствуют. В том числе, под Уссурийском и в Находке.

Владимир Раков рассказал о существовании некой брошюрки, выпущенной еще в СССР, под названием «найдем нефть и газ в Приморье». Он подтвердил, что уже много лет назад эксперты искали и находили залежи газа и нефти на территории Приморского края. Не секрет, что иногда нефтяные пятна появляются даже в колодцах, что, скорее всего, свидетельствует о наличии залежей нефти, но очень глубоко.

- Точные объемы никто не знает, необходимо проводить серьезную поисковую разведку. Губернатор высказывает идею о заводе, основываясь только на подозрениях о наличии нефти. Возможно, он предполагает «подцепиться» к нефтепроводу, который проходит через территорию Приморья.

Анатолий Лебедев не согласен с коллегой и считает, что геологоразведка, проводившаяся на территории Приморского края в советское время, показала, что природной нефти в Приморье как таковой нет. Однако он поддерживает Ракова в правильности мышления об использовании готовой нефти из нефтепровода:

- Да зачем нам эта нефть? Есть нефтепровод из Сибири и нефтепровод с Сахалина. Логично решить проблему более простым путем: если нефтепровод идет через территорию Приморья, почему бы не договориться и не отдать часть нефти этой территории. Здесь только вопрос цены, - уверен эксперт.

Со своим «самоваром»…

Ну, мнение экологов понятно изначально. Так, Владимира Ракова, главного научного сотрудника Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН, доктора биологических наук, вообще возмущает сама идея строительства заводов по переработки нефти:

- «Роснефть» уже 10 лет пытается построить завод под Находкой, у самой границы охранной зоны, и пока проект «завис». Но что если комплекс будет построен? От нефтепорта в Козьмино до Голубой лагуны всего около 20 километров. Уже сейчас камни в Голубой лагуне покрыты нефтью. На базе Восточной нефтехимической компании планируется перегружать до 30 млн тонн нефти, бензина, керосина в год. Как вы думаете, сколько тонн попадет в море и в воздух? И еще один «заводик» строить? Хотя, пока все это в теории, но если такой «самовар» появится, для экологии ничем хорошим это не закончится», - поясняет эксперт.

Татьяна ВШИВКОВА, биолог и член Общественного совета по экологической безопасности, сохранению окружающей среды и воспроизводству биологических ресурсов в Приморском крае, согласна с коллегой и считает, что Тарасенко мыслит в правильном направлении:

«Хватит зависеть от кого-то, от местных олигархов! Завод по типу «собственного самовара» создаст собственную окупаемость для края, и если нефть найдет, это даст возможность уйти от наглых монополистов. Я против переработки нефти в промышленных масштабах, но вполне поддерживаю Тарасенко в намерении обеспечить регион собственным горючим. Не думаю, что губернатор не знает, о чем говорит, если он делает заявление о возможности строительства собственных заводов и разработке месторождений в Приморской крае, значит, существует вероятность того, что нефть в Приморье есть.

Анатолий Лебедев, Председатель Совета ОО БРОК (Бюро региональных общественных кампаний) назвал информацию о намерении искать нефть в Приморье странной и недостоверной:

- Никаких официальных заявлений от Андрея Тарасенко, насколько мне известно, по этому поводу не было. Зачем нужен завод, если уже более 10 лет «Роснефть» занимается проектом переработки нефти? Когда-нибудь же они доведут начатое до конца.

Однако, напомним, по словам врио губернатора, собственный завод краю необходим, и такие меры продиктованы жесткой реальностью. Зависеть от поставщиков топлива, которые задирают цены, больше нельзя. Именно это стало одной из причин едва не разразившейся зимой катастрофы.

- Мы привозили топливо, давали его как товарищеское сырье. А это же сырье нам потом и продавалось! - рассказывал врио губернатора СМИ. О проблемах с мазутом Тарасенко также заявлял открыто:

- Как похолодало, мазут стали везти в Китай. И внутри цена тоже выросла. Стоил 20 рублей, а стал стоить 29-35 рублей. Нам удалось договориться с поставщиками и покупать мазут по цене в 21 рубль. Нужна альтернатива. Мы покупаем продукт, производимый в Амурской области, в Хабаровске. И все хотят заработать. Мы будем создавать у себя НПЗ в Яковлевском районе. Там есть труба, близость подхода. Есть договоренность с подрядчиком. Даже уже есть информация о нашей внутренней нефти. Мы проведем доразведку, у нас запас около 60 млн тонн. Нам в год хватит миллиона, чтобы держать стабильную цену на топливо - на котельные, на технику для посевных и уборочных работ», - объяснял журналистам глава региона.

В целом, большинство экологов характеризуют заявление Тарасенко о намерении вести добычу нефти в крае, как «опасное для экологии». Эксперты рассказали о том, что будет, если нефть все-таки найдут, и добыча ее примет промышленные масштабы. По словам ученых, в породе, где залегает нефть, при откачке, обязательно образуются пустоты. Согласно законам физики, это место будет замещаться, например, питьевой водой.

- Можно с уверенностью сказать, что нефть попадет в основные запасы воды. Кроме того, при переработке та продукция, которая будет производится - бензин, керосин и прочие производные - все это загрязнит не только водоемы, но и атмосферу, что обеспечит нам настоящие кислотные дожди, - рассказал «Золотому Рогу» Владимир Раков.

Анатолий Обжиров не согласен с опасениями экологов:

- Что касается экологии, то загрязнения нефтепродуктами происходят из-за человеческого фактора. Например, бухта Золотой Рог была покрыта нефтепродуктами - выбросами с военных кораблей, из нефтебазы на Первой Речке также имеются утечки нефтепродуктов в море, перевозки - танкеры, суда, железные дороги, другой транспорт - все несут некоторое загрязнение. Стационарная добыча нефти в настоящее время экологически достаточно защищена. Могут происходить аварии как на транспорте, так и в процессе добычи, но при добыче они больше защищены от разливов, чем аварии на транспорте, особенно в море.

Большинство ученых уверены, что, если есть необходимость и финансирование, то поиски нефти в Приморье следует продолжить. Геологическое строение многих структур региона во многом имеет схожие предпосылки содержания в недрах нефти и газа, как те, в которых уже обнаружены залежи углеводородов в различных регионах Земли.

Аглая ШУТОВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.