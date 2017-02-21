"Еруслан" отбуксируют из Владивостока в Славянку

Это займет несколько часов, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе АПК.

Сегодня, 21 февраля началась буксировка аварийного судна «Еруслан», стоящего на рейде в порте Владивосток, на Славянский судоремонтный завод.

Как сообщили в краевом учреждении по ГО и ЧС, сегодня, 21 февраля, перед тем как начать буксировку «Еруслана», с 8.00 ледокол обкалывал лед в акватории.

«Только что начата буксировка аварийного судна. Предположительно это займет несколько часов», – прокомментировали специалисты.

Напомним, судно «Еруслан», арестованное за долги перед экипажем и брошенное судовладельцем, стояло на рейде порта Владивосток. В субботу, 17 февраля, всего полчаса не хватило «Еруслану», чтобы уйти под воду. Затопление судна удалось остановить – водолазы при помощи специальных «пластырей» заделали отверстия в корпусе судна, через которые поступала вода. На помощь пришли и приморские спасатели. Они привезли дизель-генераторы и световую опору.

«Бездействие администрации морского порта Владивосток, в акватории которого стоит судно, привело к созданию чрезвычайной ситуации и угрозе экологического бедствия. Вместо принятия конкретных мер, руководство порта занималось перепиской и делало все возможное, чтобы переложить ответственность на других. Кроме того, служба судебных приставов, ответственная за сохранность корабля, допустила, что судно стало доступно для мародёров, которые его разграбили», - отметили в АПК.

Иван КРЫШАН.

Фото – АПК.