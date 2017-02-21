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В Приморье на краевой департамент завели уголовное дело

21 Февраля 2017, 12:36 | Приморье

Семь из восьми госконтрактов не были выполнены, но были оплачены, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

Приморская межрайонная природоохранная прокуратура проверила состояние исполнения на территории региона лесоустроительных работ, проведение которых организовано в декабре 2015 года Департаментом лесного хозяйства края.

Проверяющим были предоставлены документы о том, что соответствующие работы якобы выполнены в сжатый срок. Между тем, срок выполнения таких работ явно несоизмерим с их объемом, что послужило основанием для выборочных натурных проверок с привлечением специалистов Департамента лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу, Приморского филиала ФГБУ «Рослесинфорг» и Амурского филиала Всемирного фонда природы.

Так, при выборочном изучении результатов выполненных работ по 8-ми государственным контрактам установлено, что 7 из них фактически не исполнены.

При этом они были приняты и оплачены государственным заказчиком. Общая стоимость якобы выполненных работ составила порядка 2,5 млн рублей. После этого, приказами руководителя департамента лесного хозяйства края введены в действие несоответствующие требованиям лесного законодательства материалы лесоустройства.

Учитывая данные обстоятельства, природоохранный прокурор направил материалы в следственный орган для принятия процессуального решения.

По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ), ход и результаты расследования которого поставлены на контроль прокуратуры.

С учетом фактически невыполненных работ по лесоустройству природоохранная прокуратура направила в Советский районный суд г. Владивостока два исковых заявления о возложении на департамент лесного хозяйства края обязанности провести лесоустройство в виде таксации лесов и проектирования мероприятий по охране, защите леса на территории Приморья на общей площади свыше 2,6 млн га в течение года с момента вступления решений суда в законную силу.

К настоящему времени судом уже рассмотрено одно из заявлений прокурора, которое удовлетворено. Решение суда по нему вступило в законную силу. Результаты рассмотрения второго искового заявления поставлены на контроль природоохранного прокурора.

Иван КРЫШАН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: прокуратура  уголовное дело 



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