В Приморье моногород зальют японской кислотой

Бизнесмены Японии примут участие в развитии Дальнегорского городского округа

В развитии Дальнегорского городского округа и его экономики намерены принять участие бизнесмены Японии. Об этом стало известно в ходе визита первого вице-губернатора Приморского края Василия УСОЛЬЦЕВА, представителей генерального консульства Японии во Владивостоке и японской компании «Марубени Корпорейшн» в Дальнегорск.

Во встрече также приняли участие и.о. главы Дальнегорского городского округа Виктор Колосков, представители ООО «Дальнегорский ГОК», АО «ГМК «Дальполиметалл», руководители департаментов администрации края - международного сотрудничества, промышленности, а также транспорта и дорожного хозяйства.

Как отметил генеральный консул Японии во Владивостоке Касаи ТАЦУХИКО, цель визита делегации в Дальнегорск - изучить возможности для дальнейшего сотрудничества с городом, в котором работают сразу несколько крупнейших предприятий, экспортирующих свою продукцию за рубеж.

«Между лидерами Японии и России сегодня идет обсуждение так называемой программы «8 пунктов развития», предусматривающей поощрение дальневосточной экономики, а также становление края как базы экспорта. Мы хотим узнать, какое сотрудничество уже налажено, что можно развивать. Об увиденном будем докладывать в Токио», - сказал он.

Василий Усольцев отметил, что местные предприятия развивались в том числе за счет партнерства с Японией, и обратил внимание гостей на то, что в ближайшей перспективе в городе могут быть созданы особые условия ведения бизнеса.

Первый вице-губернатор отметил, что сегодняшний визит японской стороны в Дальнегорск является первым шагом в развитии договоренностей после большой поездки в Японию президента РФ Владимира ПУТИНА, а также делегации дальневосточных губернаторов, включая главу Приморья Владимира МИКЛУШЕВСКОГО.

«Было достигнуто много договоренностей, в том числе в области экономического сотрудничества. Один из проектов - работа с градообразующими предприятиями Дальнегорска и реконструкция порта Рудная Пристань», - уточнил Василий Усольцев.

Участники совещания побывали и на местности - сперва осмотрели центральную обогатительную фабрику и стивидорный цех АО «ГМК «Дальполиметалл». Это крупнейшее в ДФО предприятие производит свинцовый и цинковый концентраты. Добыча ведется на шести месторождениях в Дальнегорском городском округе и Кавалеровском районе. Комплекс обеспечен запасами более чем на 25 лет.

«Предлагаем рассмотреть возможность участия японского бизнеса в глубокой переработке отходов производства, в тендерах на поставку горно-шахтного оборудования, запчастей и материалов. Также мы заинтересованы в повышении энергоэффективности производства, речь о выработке электроэнергии из возобновляемых источников. Первый опыт у нас уже есть. В 2017 году мы подведем итоги монтажа солнечных батарей на Николаевском руднике. Это не исчерпывающие список предложения - любые технологии и инновации в горнорудной промышленности мы приветствуем», - обратился к представителям делегации исполнительный директор АО «ГМК «Дальполиметалл» Сергей Ермаков.

Также японским гостям представили мощности ООО «Дальнегорский ГОК»: площадку рудника открытых горных работ, обогатительную фабрику, цеха по производству бората кальция, борного ангидрида и борной кислоты.

Мано Рёити подчеркнул, что его компания сотрудничает с этим предприятием уже более 40 лет и заинтересована в дальнейшем развитии взаимодействия.

«Наши отношения основываются на взаимном доверии и потенциале. Готовы серьезно думать над их развитием для движения вперед. Борная кислота используется для изготовления жидкокристаллических экранов телевизоров. Во всем мире всего четыре производителя этого сырья, поэтому ваша продукция может стать конкурентоспособной», - обозначил он.

После осмотра производственных площадок гостям показали порт Рудная Пристань. Этот морской терминал структурно входит в международный морской порт Ольга и задействуется предприятиями горно-химической отрасли. В настоящее время предприятия городского округа крайне заинтересованы в реконструкции данного порта. Так, Дмитрий РАЧКОВ, генеральный директор ООО «Дальнегорский ГОК», которое планирует в рамках инвестиционной программы увеличить номенклатуру продукции и объемы производства, ассоциирует возможность захода в порт Рудная Пристань судов под иностранным флагом с будущим предприятия.

Администрация края также начала проработку вопросов, связанных с работой порта, - таможенных, пограничных.

Напомним, что за Приморьем закрепили линейного менеджера Фонда развития моногородов. Накануне куратор отправился в поездку по краю, чтобы осмотреть ряд монопрофильных муниципальных образований и встретиться с инициаторами инвестиционных проектов. Это первый визит представителей Фонда в Приморье.

Евгений СИДОРОВ.