Жителей Владивостока проинструктировали, как защититься от "неожиданной" стройки

В столице Приморья по некоторым скверам судебные тяжбы еще продолжаются

Нашумевшая история со сквером на улице Бестужева, когда горожане вышли на защиту своего зеленого островка, чудом сохранившегося в престижном микрорайоне Владивостока, вновь поставила на повестку дня вопрос сохранения в плотно и хаотично застроенном городе небольших природных оазисов. Ведь именно они - скверы, парки и просто зеленые клочки придомовых территорий с несколькими деревьями и кем-то возделываемыми клумбами - и позволяют городу считать себя комфортным и уютным, а его жителям - просто дышать, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Строительные работы на спорной площадке по Бестужева пока просто приостановлены, однако необходимо статус неприкосновенности закрепить юридически, что пока застройщик так и не сделал. Между тем в городе есть немало площадок и скверов, за сохранение которых борьба продолжается или завершена - победой города. О том, как сегодня обстоят дела на этом направлении работы, каким скверам и зеленым зонам удалось придать особый статус неприкосновенности, рассказала на брифинге начальник управления градостроительства и архитектуры администрации города Владивостока Алла ШЕСТЕРИКОВА.

- Эта работа началась еще в рамках реконструкции морского фасада Владивостока к саммиту АТЭС, когда в 2010-2012 годы были реконструированы объекты, которые выходят на гостевую трассу: Спортивная гавань, Корабельная набережная, Театральный сквер, скверы адмирала Невельского, адмирала Макарова, Суханова и другие, - напомнила Алла Михайловна. - Затем были выполнены мероприятия по благоустройству скверов Анны Щетининой, Рыбацкой Славы, на ул. Борисенко - Спортивная, где были установлены тренажеры. В рамках программы развития и содержания уличной дорожной сети и благоустройства территории Владивостока уже после 2014 года проведена реконструкция парка Победы, мемориального комплекса «Боевая слава ТОФ», сквера Веры и Надежды на ул. Овчинникова.

Вообще же за несколько последних лет администрацией города зарегистрировано около 100 земельных участков в качестве скверов и парков. Площадь их - от нескольких десятков до нескольких тысяч квадратных метров. И цель этой работы - сберечь для будущей застройки как можно больше зеленых зон.

Часть территорий теперь официально имеет статус муниципальных парков и скверов. Многие из них хорошо известны горожанам (Адмиральский, Гайдамакский, Жариковский скверы, парк Победы возле Дома молодежи). За некоторыми территориями такой статус закреплен впервые. Это сквер Чехова в районе Набережной, 10 (783 кв. м), сквер Центральный на Светланской, 44 (642 кв. м), сквер Игнатьева на Океанском проспекте, 68-74а (1303 кв. м), видовая площадка на Сахалинской, 48 (1206 кв. м) и некоторые другие.

По словам Аллы Шестеряковой, подготовлена концепция парка здоровья в районе Русской, 53. Эту территорию за «Варягом» горожане давно облюбовали для семейного отдыха. Со временем, когда концепция будет реализована, здесь кроме зеленой зоны появятся спортивная площадка, велодорожки, видовая площадка, кардио-лестница и др.

Но не всегда работа по закреплению земельных участков за муниципалитетом проходит гладко. Дело в том, что ряд исторически сложившихся зеленых зон еще до 2008 года прежним руководством города был отдан под застройку. Для того чтобы вернуть их городу, приходится проходить многолетние судебные тяжбы. В результате в сквере Городов-Побратимов и на части набережной в районе ул. Адмирала Фокина, 2 удалось сохранить вековые деревья, а вместо многоэтажных зданий появились клумбы, газоны и лавочки. Но по некоторым скверам судебные тяжбы еще продолжаются.

- Есть скверы, находящиеся как объект недвижимости в собственности муниципального образования. Но на земельные участки, на которых они расположены, зарегистрированы права третьих лиц. Сейчас в отношении нескольких участков (по ул. Русской,57, по Океанскому проспекту, 68-74 и Набережная, 10 - сквер Чехова) идут судебные разбирательства, - пояснила руководитель управления. - Не всегда суд встает на сторону муниципалитета. Мы подаем апелляционные жалобы и делаем все возможное, чтобы сохранить эти участки зелеными. Скажем, по скверу Игнатьева очередное судебное заседание назначено на 2 марта. По скверу Чехова, где есть зарегистрированный объект незавершенного строительства готовностью 1,42% , заседание назначено на 6 марта. Администрация настаивает на том, чтобы признать договоры аренды, договоры купли-продажи недействительными и вернуть земельные участки в городскую собственность.

Несколько земельных участков хотя и не получили юридического статуса муниципального сквера или объекта, но впервые были зарегистрированы на карте Владивостока как функциональные зоны скверов и парков - такая мера исключает использование земли под строительство. Для этого потребовалось внести в Правила землепользования и застройки новое понятие - «зона городских парков, скверов жилых территорий - Ж-5». Это было сделано еще в 2013 году, и сегодня более 20 участков города попали в данную зону. Работа продолжается.

На фото: На некоторых завтсройщиков, положивших глаз на скверы и дворы Владивостока, удается влиять только с помощью высших сил.

Евгений СИДОРОВ.