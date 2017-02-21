Развитию лесной промышленности в Приморье мешает отсутствие комплексной госпрограммы

Приморье использует далеко не все возможности по освоению и реализации лесных ресурсов

На Дальнем Востоке сосредоточено 25% российских запасов древесины, существует 1125 предприятий, так или иначе связанных с лесной промышленностью. Однако регион использует далеко не все возможности по освоению и реализации лесных ресурсов. По мнению экспертов бизнес-клуба «Диалоги», такая тенденции связана с отсутствием комплексной программы развития лесной промышленности на Дальнем Востоке, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

117-е заседание бизнес-клуба «Диалоги» было посвящено теме «Лесопромышленный комплекс ДФО: современное состояние, тенденции развития». В обсуждении приняли участие первые лица крупнейших дальневосточных лесопромышленных компаний: гендиректор ОАО «Приморсклеспром» Виктор ДОРОШЕНКО, гендиректор Приморской ассоциации лесопромышленников и экспортеров леса Павел КОРЧАГИН, заместитель гендиректора ОАО «Тернейлес» Владимир СТЕГНИЙ, гендиректор ООО «Экотан» Анатолий ВЕРЕВКИН и вице-президент ЗАО «ЛесЭкспорт» Денис КОНДРАТЮК.

Имидж предпринимательства в сфере лесной промышленности, а также отношения бизнеса с властью – основные аспекты, от которых зависит успех развития лесного комплекса Дальнего Востока. По словам Виктора Дорошенко, сегодня лесная отрасль в регионе по степени развития заметно отстает от лесной отрасли советских времен.

- До перестройки на Дальнем Востоке рубили 5,5 млн кубометров в год, 100% всей добытой древесины проходило комплексную обработку, - отметил Дорошенко. – Сегодня мы рубим от силы 3,5 млн кубометров, а переработка древесины находится в зачаточном состоянии. Добавленная стоимость нашей лесной продукции невысока в том числе и из-за того, что глубокую переработку мы осуществляем некачественно, и основной экспортный ресурс для нас все еще круглый лес, 80% которого экспортируется в Китай. Тем не менее можно отметить положительную динамику в развитии лесной промышленности в северной части Дальнего Востока. Но оно обеспечивается за счет мощностей единичных компаний, в том числе «Тернейлеса».

По словам Дорошенко, потенциальные страны-импортеры не ждут на своих рынках дальневосточных предпринимателей с переработкой и пиломатериалами.

- Эти ниши заняты конкурентами, - добавил Дорошенко. – Так, Южная Корея закупает 15 тыс. кубометров переработанной древесины и пиломатериалов в месяц. Один «Тернейлес» на Дальнем Востоке изготавливает ежемесячно аналогичный объем продукции.

Как отметили эксперты, такая ситуация на рынке сложилась после взятия правительством РФ в 2007 году курса на отказ от торговли круглым лесом за границу. Тогда власти выступили с вполне конкретным требованием: перестроить мощности лесопромышленных предприятий на переработку леса с целью его дальнейшего экспорта. Проигнорировавших требование по истечении пяти лет по идее ждал «шлагбаум» в виде заградительной пошлины на торговлю круглым лесом в размере 80%.

- Предприятия Дальнего Востока перестроились: у нас возникло три крупных проекта, - добавил Павел Корчагин. – Это заводы по производству шпона и пиломатериалов с объемом инвестиций 5617 млн рублей, созданные по инициативе компании «Тернейлес»; по инициативе ОАО «Приморсклеспром» появились лесопильные заводы в Тренейском и Ольгинском районах, завод клееного бруса в Чугуевском районе с объемом инвестиций 512 млн рублей; по инициативе ЗАО «Лесэкспорт» вырос также завод по производству трехслойного паркета в городе Дальнереченске с объемом инвестиций 2447 млн рублей. Однако государство не сдержало слово, и заградительные пошлины введены не были. В результате созданные предприятия работают с низкой интенсивностью.

Как обозначил Корчагин, пока предприятия Дальнего Востока перестраивались на глубокую переработку, они успели упустить важную долю на рынке экспорта круглого леса в Китай, где до 2007 года были лидерами. Злачное место тут же заняли конкуренты из Новой Зеландии, Канады и США. Пиломатериалы и прочие продукты глубокой переработки леса, выставленные регионом на экспорт, по-своему «пошли» и заняли свою долю, однако они не заменили в полной мере выгоду, которую обеспечивал предприятиям экспорт круглого леса.

По мнению Дениса Кондратюка, при должной политике со стороны государства экспорт переработанной лесной продукции стал бы намного выгоднее, нежели торговля круглым лесом.

- Но при текущем положении дел на первый план выходит именно круглый лес, - добавил Кондратюк. – При нынешнем отношении государства к предпринимательской деятельности в лесном секторе нам выгоднее было бы не лезть в глубокую переработку и оставаться в «круглом» виде. Так и происходит сейчас: 50% - нашего экспорта приходится на круглый лес, остальные 50% на экспорт трехслойного паркета, который в Приморском крае, кстати говоря, не востребован. Основные заказчики – это запад России и страны Европы.

По словам Кондратюка, экономический и социальный эффект для государства от реализации круглого леса ничтожен.

- Если бы глубокая переработка леса продолжила свое развитие в России, мы имели бы больше рабочих мест, больше налогов. А экспортируя лес в круглом виде мы упускаем слишком многое. Однако в текущих условиях для предприятий деятельность по глубокой переработке невыгодна, - отметил Кондратюк.

Эксперты сошлись во мнении, что региональным властям и в частности властям Приморского края необходимо обозначить четкую, последовательную и стабильную политику в отношении развития лесопромышленного комплекса.

- На какие предприятия основная ставка? Какой продукт преимущественно экспортировать? Эти вопросы необходимо поднять на государственном уровне, - заявил Дорошенко.

Мало рубим

Важная проблема лесной промышленности в Приморье – это нереализованный потенциал. По словам экспертов, в крае огромный резерв леса: ежегодно прирастает 17 млн кубометров леса, из которых заготавливается только 4-5 млн кубометров.

- Больше нам рубить запрещено, хотя мы могли бы без причинения экологического вреда брать эти 17 млн кубометров и пускать в оборот, - отметил Павел Корчагин. – Есть ресурс, и нужно его использовать. Таким образом, я предлагаю для начала увеличить ежегодные объемы лесозаготовки на 1 млн кубометров.

По словам Корчагина, в Приморье в зачаточном состоянии пребывает ниша недревесных заготовок (орехов и других ресурсов), а также утилизация малоценной древесины.

- Мы могли бы пускать отходы лесопереработки на топливные блоки, гранулы, на выработку электроэнергии, - добавил Корчагин.

Подобная схема успешно работает на предприятии «Тернейлес».

- Электроэнергия в России дорожает, и это ни для кого не секрет, - добавил Владимир Стегний. – Поэтому все опилки и прочие отходы лесопереработки мы пускаем на обеспечение самих себя электроэнергией.

По словам Владимира Стегния, лес – это самый возобновляемый ресурс, которым владеет Россия, и будущее регионального лесопромышленного комплекса за глубокой переработкой леса, которая обеспечивает продукции высокую добавочную стоимость.

- Для того чтобы развить это направление, необходимо поставить четкие задачи в масштабах страны, - отметил Стегний. – К слову, после создания с подачи государства в 2007 году инвестиционных проектов (вышеобозначенных заводов по производству шпона и пиломатериалов с объемом инвестиций) нам предстоит расплачиваться по кредитам еще в течение двух лет. Кстати говоря, кредиты мы брали не в России, а в Японии. А если бы брали в России, то расплатиться вообще не смогли бы: слишком дорогие стали кредиты в свете последних событий в мировой экономике и экономике России.

ДФО обречен на то, чтобы экспортировать в страны АТР пеллеты или топливные гранулы нового поколения, уверен Анатолий Веревкин. Именно этот рынок, по словам Веревкина, активно развивается во всем мире.

- В данный момент мир переживает энергетическую эволюцию и находится в поиске возобновляемых источников энергии, которыми и являются пеллеты, - добавил Веревкин. – По эффективности пеллеты являются вторыми после природного газа. Они автономны, то есть независимы от сетей, имеют зольность ниже 1% и безопасны. По теплотворной способности пеллеты (прессованные опилки) стоят на первом месте. Европа перешла на пеллеты десятки лет назад, а сейчас вслед за Европой пошли страны АТР. В частности, пеллеты в России уже закупают Дания, Швеция, Финляндия (что странно, ведь эта страна богата своим лесом) и Южная Корея. Производят пеллеты пока что только США, Канада, Индонезия, Вьетнам и некоторые регионы России, в частности Хабаровский край и Сибирь. Возможности производства пеллет в России начали искать в Японии: после трагедии на «Фукусиме» эта страна ищет варианты замещения атомной энергетики. Таким образом, поставки пеллет в перспективе вырастут в пять раз. Рынок уже растет на 15-20% в год. Самый эффективный производитель пеллет на Дальнем Востоке – это завод «Аркаим» в поселке Ванино Хабаровского края. Он производит до 7 тыс. тонн пеллет в месяц на экспорт. Другие аналогичные заводы находятся в Сибири, но это малые производители, выпускающие продукцию низкого качества, которая не пользуется высоким спросом.

По словам Веревкина, для налаживания успешного экспорта лесной продукции за рубеж (в частности, пеллет в Японию) необходимо сертифицировать свою продукцию знаком FCS.

На день грядущий

Несмотря на депрессивные настроения лесопромышленников Дальнего Востока, в 2016 году экспорт леса и лесной продукции за границу не просел и остался примерно на прежнем уровне. Из года в год также растет тенденция к переработке леса на экспорт.

- В 2017 году нас ждут перемены, - отметил Корчагин. – В правительстве РФ готовится большой блок законопроектов, один из которых касается упразднения аукционов за право пользования лесными участками и установление конкурсов. Если при аукционах основным критерием была цена, которую компании предлагали за право пользования участком, то с мая этого года основными критериями станут репутация компании, а также ее соответствие требованиям, которые будут предъявляться к участникам конкурса. Это, на мой взгляд, положительное явление. Однако, так как большинство лесных участков России уже находятся в пользовании у той или иной компании, большая борьба будет вестись за защитные леса. Кроме того, из изменений стоит ожидать увеличения пошлин на экспорт лесной продукции низкой переработки.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.