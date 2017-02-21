Во Владивостоке появился хороший выбор участков под любое строительство

Мнения, что во Владивостоке по-прежнему существует острый дефицит земли под новое строительство, уже неверно отражают действительность. Профессионалы рынка недвижимости отмечают, что в настоящее время без особых проблем можно найти и выкупить подходящий участок под строительство любых объектов, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В последнее время в краевой столице прошло много аукционов, на которых разыгрывались не только небольшие участки под индивидуальное строительство, но и довольно большие – под комплексное строительство многоэтажного жилья и коттеджных поселков.

«На Второй Речке на таком участке начинается строительство ЖК «Изумрудный», в районе Зеленого Угла первый дом возводит резидент cвободного порта компания «Восточный луч», в ближайшее время в этом районе начнет работы еще один застройщик. В пригородной зоне выкуплены достаточно большие участки под строительство коттеджных поселков. К ним подводятся дороги, инженерные коммуникации, и затем земля продается уже под строительство отдельных домов. Есть несколько застройщиков, которые сегодня намерены на своих участках строить индивидуальное жилье «под ключ» по общему проекту», - говорит генеральный директор ООО «Городской риэлторский центр» Сергей КОСИКОВ.

Тенденция сохраняется благодаря тому, что в городе постепенно выводятся земли из ведения Минобороны, продолжается выделение земель для многодетных, стало возможным под ИЖС использовать дачные участки.

Что касается цен, то существует большой разброс, и надо понимать, что, если 10-15 соток продается в пригородной зоне Владивостока под ИЖС по 500 тысяч или за 1 млн рублей за сотку, то это дорого. На самом деле реальные продажи идут по ценам значительно ниже. У покупателя в этом отношении сегодня большой выбор.

По мнению эксперта, нет проблем с тем, чтобы приобрести нужный участок под строительство коммерческих объектов разного назначения. Причем зачастую выгоднее сделать покупку через городские земельные аукционы, где и конкуренция, и цены на самом деле не столь велики.

По данным ООО «Индустрия-Р», средняя цена предложения на участки земли во Владивостоке под коммерческое строительство в четвертом квартале 2016 года даже незначительно уменьшилась по сравнению с предыдущим кварталом – примерно на 1,9% - и составила 819 975 рублей за сотку. Однако разброс цен предложения просто чудовищен – от 25 532 до 6 970 260 рублей за сотку. Наиболее дешево предлагаются участки под рекреацию – от 10 тыс. рублей за сотку. То, что покупателем «рекреация» затем разными правдами и неправдами может быть переведена в земли иного назначения, – это уже другой вопрос. К тому же иная «рекреационная сотка» предлагается чуть ли не за 3,5 млн рублей.

Интересно, что на два порядка разнятся цены в освоенных районах на участки под торговые объекты, станции техобслуживания, автостоянки. Столь большой разброс цен определяется разной степенью развития районов и разных по назначению зон города, существенным перекосом спроса на участки в наиболее перспективных для строительства районах.

Наиболее дорогие точки участков под коммерческое строительство на сегодня – это фабрика «Заря», «Дальзаводская», Центр, где средние цены держатся на уровне около 2 млн рублей за сотку. В ряде районов она превышает 1 млн рублей за сотку – Баляева, Вторая Речка, Школьная, сопка Буссе, о. Русский, Чуркин и Эгершельд.

Руководитель ООО «Индустрия-Р» Сергей ДЫМЧЕНКО считает, что поведение цен на участки, где возможно ИЖС, показывает, что продавцы надеются серьезно заработать на них в основных районах города, где средняя цена предложения на такие участки в четвертом квартале прошлого года выросла на 18,6% и составила 956 215 рублей за сотку. Еще больше подорожали малочисленные в основных районах города дачные участки: в четвертом квартале 2016 года по сравнению с третьим цены предложения повысились на 25,8%.

Эксперт полагает, что такой рост средней цены по этим сегментам может объясняться определенным дефицитом участков такого назначения землепользования по основным районам города и желанием многих горожан строить свои индивидуальные дома в районах, имеющих развитую социальную инфраструктуру.

Однако за это же время средняя цена предложения на садовые земельные участки в городских районах снизилась на 5,34% и составила 318 433 рубля за сотку. То есть прежняя ценовая разница между дачной и садовой городскими сотками фактически нивелировалась.

Пригородные районы Владивостока, пригодные под ИЖС, в этой ситуации стали выгоднее для покупателя, потому что за это же время средняя цена предлагаемой сотки в них стала на 1% меньше и почти в три раза дешевле, чем в городских районах.

Виктор КУДИНОВ.