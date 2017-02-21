В Приморье марикультурное чудо не состоялось

По мнению представителей отрасли, показатель урожайности трепанга в Приморье завышен в 10 раз

В Приморье государственная финансовая поддержка десятков марикультурных предприятий привела к откровенным припискам произведенного тоннажа товарной продукции. Из пятидесяти предприятий края, занимающихся товарным выращиванием гидробионтов, только около десяти вкладываются в развитие и в действительности достают из воды сотни тонн гребешка, устрицы и мидии, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Остальные компании не могут документально подтвердить изъятие продукции из воды, однако при этом они регулярно получают государственные деньги по актам вселения.

Истина – в воде

В конце 2016 года вице-председатель Дальневосточной ассоциации «Аквакультура» Елена ЯНУШ отчиталась в СМИ о ряде достижений. По ее данным, в 2014 году объем производства продукции только приморского гребешка в марикультуре - 3,4 тыс. тонн. Производство трепанга в марикультуре Приморского края достигло 1,6 тыс. тонн.Эти данные представитель общественной организации отправляла и продолжает отправлять во все федеральные структуры, отвечающие за развитие этой отрасли. Правда, данные предприятий расходятся с победными реляциями в десятки раз.

По показателям компаний, товарное производство гребешка в 2016 году в Приморье составило всего около 500 тонн на все компании. Основной объем продукции произвели «Зарубинская база флота» (ЗБФ) и «Нереида». Ежегодно каждая из этих компаний снимает со своих плантаций около 200-250 тонн. Больше собрать предприятия не могут, так как есть климатические факторы, которые влияют на объемы выращенного гребешка. К потере урожая могут привести последствия тайфунов, которые опресняют воду, нашествия морской звезды, браконьерский прессинг.

Свои данные лидеры рынка не скрывают. Эта продукция изъята из воды, продана и подтверждается официальными отгрузками в адрес покупателей.

Исполнительный директор дальневосточной ассоциации марикультуры Александр ПЛАТОНОВ также не ведает, какие предприятия в Приморье сегодня достают из воды тысячи тонн гребешка. Он уверен в обратном: таких компаний в Приморье нет! По его словам, кроме ЗБФ и «Нереиды» сегодня неплохо работают компании «Биобанк», «Преображенская база тралового флота», «Бионт – К», но производят они пока десятки тонн, а не сотни.

- В 2016 году ПБТФ произвела всего около 30 тонн гребешка и 96 тонн морской капусты, - рассказал Деловой газете «Золотой Рог» генеральный директор компании Сергей ЕРЕМЕЕВ. - Хотя планировали достать около 400 тонн капусты и больше 100 тонн гребешка. Но помешали шторма, часть выращенной продукции оказалась выброшенной на берег. Показатели в 3 тыс. тонн не соответствуют действительности, никто из компаний не доставал из воды этот объем моллюска.

Досье "Золотого Рога": Правительство РФ распределило 372,5 млн рублей субсидий между бюджетами шести субъектов РФ. Приморскому краю досталось минимальное количество денежных средств. За Приморьем зарезервировано всего 9,5 млн рублей. Минимальный объем выделенных денег объясним тем, что средства пойдут на компенсацию предприятиям аквакультуры процентной ставки по инвестиционным кредитам. В Приморье инвестиционный проект в области аквакультуры реализует всего одно предприятие.

Департамент подправил данные

Представители краевого департамента водных биологических ресурсов считают, что представители предприятий должны корректно подавать данные в отчетности. А отраслевая ассоциация - не вводить в заблуждение органы власти и федеральные ведомства. По данным департамента, в Приморье достали из воды и реализовали 1300 тонн продукции марикультуры. Этот целевой показатель «реализация продукции аквакультуры» добавлен в краевую государственную программу развития рыбохозяйственного комплекса. Он доступен для всех экспертов. кроме того, отраслевые ассоциации должны вести точный учет произведенной продукции, ведь они участники многих совещаний на которых формируется законодательная база и обсуждаются меры государственной поддержки.

В том, что 3 тыс. тонн гребешка в Приморье не доставали из воды, не реализовывали, не отправляли на экспорт, не кормили им потребителя на внутреннем рынке, не сомневается ни один эксперт.

По мнению представителей отрасли, показатель урожайности трепанга в 1614 тонн завышен в 10 раз. Представители компании заявляют, что в 2016 году предприятия достали из воды всего около 100 тонн трепанга.

По словам участников рынка, приписки начались еще в 2013 году и совпали с началом субсидирования молоди трепанга. Финансовая поддержка оказывалась в рамках краевой госпрограммы по развитию рыбохозяйственного комплекса, и она была призвана помочь компаниям расселить молодь трепанга, на первом этапе государственная поддержка была марикультурщикам очень кстати.

Приморские компании строили у себя заводы по искусственному воспроизводству трепанга, и суть поддержки была очевидной и прозрачной. Компании получали субсидию за каждый экземпляр молоди трепанга навеской 0,3 грамма. Выращенный на заводе «посадочный материал» был заселен на водные участки компаний, и подразумевалось, что трепанг вырастет для товарных размеров за несколько лет. При этом не было точных научных обоснований, и главное, практических подтверждений коэффициента выживаемости трепанга. Предприятия опирались на предположения, что из заселенного объема в их акватории выживет определенное количество особей, и это будет товарным урожаем.

Но эти предположения не оправдались. На отдельных участках выживаемость заселенной молоди трепанга составила менее 1%. Причем на каждом участке были свои результаты, но главная тенденция в том, что предприятия два года потратили на то, чтобы понять, что заселенный объем молоди трепанга не гарантирует урожая в виде продукции.

«Нельзя сказать, что выделенные деньги не пошли на развитие компаний, - говорит генеральный директор компании «Биобанк» Александр КОЛЕСНИКОВ. - Эти средства позволили предприятиям выжить. Наша компания - один из получателей субсидий, и мы все деньги истратили на модернизацию оборудования. Не стоит критиковать компании за отсутствие товарного трепанга на участке. Они бы радовались, если бы изымали тысячи тонн трепанга, но практика показала, что молодь трепанга в Приморье дорастить до сотен тонн или тысяч тонн невозможно по биологическим причинам. Зато можно выращивать гребешок. Наша компания теперь получает на заводе молодь гребешка, и мы будем заниматься садковым выращиванием этого объекта. Планируем получать с гектара до 60-70 тонн гребешка».

Пока предприятия пытаются переориентироваться на другие объекты товарного выращивания (гребешок, мидия, устрица), представители ассоциации «Аквакультура» продолжают вводить в заблуждение чиновников и общественность.

«Хочу подчеркнуть, что до 2017 года включительно рост производства продукции товарной марикультуры в ДФО должен обеспечиваться только в границах Приморского края. В 2014 году Приморье перекрыло целевые индикаторы отраслевой программы более чем в 2,5 раза с объемом производства в 5,7 тыс. тонн товарной продукции, а в 2015 году целевой индикатор был превышен на 12% (5,6 тыс. тонн против запланированных 5 тыс. тонн). Целевой индикатор на текущий год составляет почти 9,8 тыс. тонн, в течение первого полугодия он уже реализован на 52% (произведено более 5,12 тыс. тонн товарной продукции марикультуры)», - утверждает в СМИ Елена Януш.

Приписки поставлены на поток

Зачем представитель отраслевой ассоциации намеренно вводит в заблуждение участников рынка и федеральные структуры? Подобные утверждения ставят под сомнение профессиональную компетенцию вице-президента ДВ ассоциации «Аквакультура». Членам ассоциации нужно дать оценку подобным высказываниям своего руководства, ведь, по существу, претензии в недостоверности информации могут в дальнейшем предъявить компаниям, входящим в ассоциацию.

Где же все же зародились эти данные о гигантских урожаях? По мнению нашего издания, которое пятый год отслеживает реализацию краевой программы развития рыбохозяйственного комплекса, преувеличивать объемы производства начались еще в 2014 году. Приписывать тоннаж предприятия, стали при подаче отчетности по форме «ПР Аквакультура». Этот бланк минсельхозной документации заполняется предприятиями, и там есть основная графа «Выращенные». Правда, есть еще другая форма бланков «РППР Аквакультура» - в ней указывают реализованную продукцию. И по нашим сведениям, в графе «реализованная» объемы в 10 раз меньше, чем в графе «выращенная». Но увидеть этот дисбаланс должны были специалисты департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза, в адрес которых направляются эти отчеты.

Изучали ли чиновники Минсельхоза статистику компаний, большой вопрос. Если изучали, то почему не задумались, что в Приморье на морских плантациях морские деликатесы только сеют, растят, но урожай принципиально не собирают. Наверное, им сложно понять специфику товарного выращивания галатурии. Но ведь руководитель отраслевой ассоциации «Аквакультура» должен понимать, что нельзя приравнять отчеты предприятий о некой продукции в воде к термину «произведенная». В итоге с молчаливого одобрения Минсельхоза нарисованный на бумаге объем товарной продукции стал нарастающим из года в год. И 2016 год должен был либо показать собранный урожай, либо отразить реальную ситуацию в отрасли. Приморское марикультурное чудо не состоялось, собранный урожай - 1300 тонн.

Нужна ревизия

В то же время любой правдивый целевой показатель становится новой точкой развития отрасли. В департаменте рыбного хозяйства уверены, что предприятиям сегодня необходимо провести ревизию того, что лежит на дне, и указать это в своих отчетах. Ведь многие компании, когда делают углубленную съемку, выясняют, что от молоди высаженного трепанга товарных особей на участке почти нет. Часто виной тому биологические причины, поэтому необходим постоянный мониторинг. И если какой-то объект не растет, значит нужно переходить на выращивание других. В итоге субсидирование выпуска не приводит к производству продукции, в связи с этим еще в 2016 году предлагали субсидировать объемы реализованной продукции. В этой схеме есть подтвержденные целевые показатели, которые нам, как органу власти, легко проверить, и самое главное, реализованная продукция будет присутствовать на потребительском рынке», - считает и.о. директора краевого департамента водных биологических ресурсов.

Юрий НУРМУХАМЕТОВ.