Портам в Приморье скомандуют майна

Если они не раскошелятся на борьбу с угольной пылью

После экологических скандалов в Ванино и Находке крупнейшие угольные терминалы региона наперегонки принялись рапортовать о принимаемых мерах по минимизации вреда внешней среде. Только вот благие намерения ведущих игроков могут быть разрушены действиями их меньших собратьев, построивших свой сверхприбыльный бизнес на инфраструктуре, изначально не предназначенной для работы с пылящими грузами.

Жители Находки уже в течение нескольких лет пишут письма во все инстанции, жалуясь на угольную пыль. Но ситуация не меняется. В феврале они провели митинг, требуя от властей немедленно решить проблему.

На прошлой неделе внутрифракционная группа заместителя главы фракции «Единой России» в Госдуме РФ Виктора ПИНСКОГО провела встречу с министром природных ресурсов и экологии РФ Сергеем ДОНСКИМ, в рамках которой обсудили ситуацию с жалобами жителей Находки на угольную пыль от перевалки в порту.

Депутат напомнил, что у Росприроднадзора есть полномочия не просто временно приостановить работу стивидорных компаний, загрязняющих окружающую среду, но и лишить предприятия права работать, если не устранят причины загрязнения воздуха и воды.

По его словам, раньше Находкинский порт специализировался на других видах грузов, поэтому он не имеет достаточного оборудования, которое бы защищало город и море от угольной пыли.

«Если в других портах страны проблему можно сгладить тем, что вынести перегрузку угля на 300 метров глубже в фарватер, то в Находке этот вариант не сработает. Порт находится практически в центре города. Здесь нужно другое и срочное решение, а не ждать, когда собственники созреют на траты по защите экологии. Понятно, что стивидорные компании дают рабочие места и сейчас начнутся спекуляции на тему того, что защитники экологии лишают город рабочих мест. Однако бизнес должен просчитывать последствия своих действий заранее», - пояснил Виктор Пинский.

Экономить – себе дороже

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», ответственный бизнес свои действия как раз и просчитывает. Так, АО «Восточный порт» (крупнейшая стивидорная компания в порту Восточный), специализирующееся на перегрузке угля на экспорт, в 2017 году направит до 300 млн рублей на сооружение ветрозащитных ограждений для действующего угольного комплекса и строящейся третьей очереди.

В сообщении стивидора говорится, что уже проведено математическое моделирование и выбраны проектные решения. Высота ветрозащитных сооружений составит 18 м. В зависимости от расположения экрана относительно ветра он может нести ветрозащитную функцию (с наветренной стороны относительно штабеля угля) и пылезащитную (с подветренной стороны).

Дополнительно на природоохранные мероприятия в текущем году стивидором запланировано 100 млн рублей, половина из которых придется на дальнейшую модернизацию системы круглосуточного экологического мониторинга и закупку новых пылеуборочных машин для работы в порту.

Досье "Золотого Рога": В настоящее время в структуру АО «Восточный порт» входят угольный комплекс с системой конвейерного оборудования и станцией разгрузки вагонов мощностью 14,2 млн тонн в год и универсальный производственно-перегрузочный комплекс. Годовая пропускная способность составляет свыше 21 млн тонн. Для увеличения пропускной способности ведется строительство третьей очереди углепогрузочного комплекса. Предусмотрено увеличение пропускной способности до 39 млн тонн угля в 2019 году.

Напомним, что ситуация в Находке потребовала вмешательства губернатора Владимира МИКЛУШЕВСКОГО. По итогам проведенного им совещания достигнута договоренность, что владельцы терминалов оборудуют комплексы автоматическими приборами, измеряющими уровень загрязнения воздуха. Кроме того, появится единая санитарно-защитная зона для всех стивидорных компаний, занимающихся перевалкой угля. Власти края дали стивидорам месяц, чтобы представить план мероприятий по снижению вредных выбросов, подтвержденный финансированием. Но не менее взрывоопасная ситуация сложилась и в порту Посьет.

Посьет требует новый водовод

АО «Торговый порт Посьет» (входит в транспортный дивизион группы «Мечел») отчиталось, что после завершения технического перевооружения портовых мощностей и изменения технологии работы с углем стивидор полностью отказался от разгрузки железнодорожного подвижного состава портальными кранами с грейферами.

Использование грейферов является первопричиной возникновения пыления.

По словам управляющего директора порта Анатолия БАЛАКИНА, обновленный порт Посьет представляет собой автоматизированный угольный терминал, который отвечает современным требованиям по перевалке и хранению пылящих грузов.

«Благодаря проекту модернизации основные технологические операции по выгрузке вагонов, перестановке порожних вагонов на ж/д пути накопления, очистке угля от металлических включений, дроблению, подаче угля к месту формирования штабеля были перенесены в закрытые помещения. Угольные составы перегружаются с помощью вагоноопрокидывателей, установленных в отдельном здании, что исключает пыление в атмосферу. Это также позволило в значительной степени снизить производственный шум», - сказал Анатолий Балакин.

По его информации, проектом модернизации предусмотрено водоорошение открытых складов с углем для снижения пыления. Требуемое оборудование уже закуплено и доставлено в порт.

Вместе с тем имеющихся мощностей Посьетского водовода, снабжающего пгт Посьет и порт Посьет пресной водой, недостаточно. В связи с этим руководство порта предложило включить строительство Гвоздевского водовода в стратегическую программу социально-экономического развития Приморского края до 2025 года.

АО «Торговый порт Посьет» уже разработаны проект строительства Гвоздевского водовода мощностью 2280 кубометров в сутки общей длиной около 17 км. «Новый водовод даст возможность улучшить водоснабжение пгт Посьет и с. Гвоздево, обеспечит порт необходимым объемом воды для стабильного функционирования систем пылеподавления», - отмечает компания.

Досье "Золотого Рога": Торговый порт Посьет, расположенный на побережье Японского моря в заливе Посьета, обеспечивает поставки угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Железная дорога связывает его с Транссибирской железнодорожной магистралью, северо-восточным Китаем и Северной Кореей. Посьет является удобным терминалом для вывоза угля, добытого на месторождениях предприятий, входящих в «Мечел»: «Южный Кузбасс», «Якутуголь» и «Эльгауголь». АО «Торговый порт Посьет» контролируется «Мечелом» через ООО «Мечел-Транс».

Запахло нефтехимией

Правительство РФ распорядилось расширить морской порт Находка за счет включения в состав его границ земельных участков на восточном побережье залива Восток между мысом Елизарова и мысом Подосенова и создаваемого искусственного земельного участка для строительства морского терминала для перевалки нефтехимических грузов мощностью 21 млн тонн в год для проекта АО «Восточная нефтехимическая компания» (ВНХК).

Создаваемый искусственный земельный участок будет отнесен к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения с видом разрешенного использования «для размещения объектов инфраструктуры морского порта».

Министерство транспорта в течение двух лет должно предоставить в правительство проект распоряжения об изменении границ морского порта Находка.

Как отмечается в справочной информации на сайте правительства, терминал рассчитан на обслуживание судов дедвейтом до 100 тыс. тонн и предназначен для отгрузки на морской транспорт нефтехимической продукции для внутренних потребителей северо-восточных районов России, а также для потребителей стран АТР. Общая длина причального фронта составит 2 365 метров.

В составе морского терминала будут созданы объекты федеральной собственности - средства навигационного обеспечения и площадка для размещения средств управления движением судов автоматизированного радиотехнического поста.

Также запланированы инженерная подготовка территории, создание искусственного земельного участка, берегоукрепление, строительство причала для перегрузки крупнотоннажного оборудования, наливных и контейнерных причалов, причала портофлота, причала для обеспечения аварийно-спасательной готовности и готовности к ликвидации аварийных разливов нефти, подходных и соединительных эстакад, тылового железнодорожного фронта.

Напомним, что проект реализует дочерняя организация НК «Роснефть» - АО «Восточная нефтехимическая компания». На прошлой неделе правительственная подкомиссия по вопросам реализации инвестпроектов на Дальнем Востоке одобрила создание ТОР «Нефтехимический», в рамках которого и развернется производство. Для создания инфраструктуры в ТОР «Нефтехимический» будет выделено 137 млрд рублей госсредств.

Досье "Золотого Рога": Ранее предполагалось, что запуск первой очереди ВНХК на 12 млн тонн переработки нефти состоится в 2020 году. Строительство второй очереди ВНХК было запланировано на 2022 год, третьей - на 2028 год. Общая мощность завода по переработке нефти достигнет 24 млн тонн, а по производству нефтехимии - 6,8 млн тонн. «Роснефть» уже договорилась с Китайской национальной химической корпорацией (ChemChina) о создании совместного предприятия для реализации проекта ВНХК. В СП «Роснефти» будет принадлежать 60%, доля ChemChina составит 40%.

Предварительная оценка суммы инвестиций, необходимых для реализации проекта ВНХК, включая инвестиции в строительство инфраструктурных объектов, составляет около 1,5 трлн рублей.

Олег КЛИМЕНКО.