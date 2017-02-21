В Приморье гектаров хватает, людей - нет

Реализация закона о «дальневосточном гектаре» в Приморье споткнулась о кадастр и скудные бюджеты

С 1 февраля в России в полном объеме заработал федеральный закон, дающий всем гражданам право на получение «дальневосточного гектара». Однако еще в ходе реализации закона в пилотном режиме был выявлен ряд проблем, главные из которых - нехватка ресурсов на местах для обработки заявлений от соискателей гектаров, а также несовершенство информационной системы, через которую подаются заявления, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Вопросы практического применения закона №119-ФЗ обсудили на заседании Совета председателей муниципальных дум Приморья 16 февраля.

600 заявок на чиновника

Узким местом в практической реализации закона о ДВ гектаре стало отсутствие необходимого количества сотрудников, уполномоченных заниматься обработкой заявлений. Так, в пилотном Ханкайском районе, где подано уже более 600 заявок на «дальневосточный гектар», их рассмотрением занимается всего один специалист. По словам председателя районной думы Елены ЛИТОВЧЕНКО, в январе район обратился за финансовой поддержкой в реализации ФЗ №119 в краевой департамент земельных и имущественных отношений, но ответа пока не последовало. Добавим, что в ходе совещания выяснилось, что в МФЦ района нет специально подготовленного компьютера для обработки заявок по гектару, а отвечавшая за это направление сотрудница не так давно уволилась.

Досье "Золотого Рога": В Приморье насчитывается 59 уполномоченных органов, которые вовлечены в процесс обработки заявлений на выдачу ДВ гектаров. Это два краевых департамента, 11 структур в городских округах, 22 - в муниципальных районах, 23 - в городских поселениях и 1 - в ЗАТО Фокино. Хотя Фокино, Большой Камень, Артем, Арсеньев и Владивосток полностью исключены из числа муниципалитетов, где может быть нарезан «гектар от Трутнева», у них есть обязанность перенаправить заявление на выдачу земли в другие муниципалитеты.

Отсутствие необходимого количества специалистов и несоответствие данных, внесенных в информационную систему «На Дальний Восток», документам территориального планирования, уже привели к увеличению сроков предоставления участков. По данным прокуратуры Приморского края, главы поселений Ханкайского и Хасанского районов Приморья свыше 300 раз затягивали сроки рассмотрения заявлений граждан о выделении «дальневосточного гектара», за что были привлечены к административной ответственности.

- Люди прекрасно подготовлены, но их не хватает. Регионам надо подумать над привлечением дополнительных ресурсов, - отметил уполномоченный представитель АНО «Агентство по развитию человеческого капитала» на Дальнем Востоке Олег ДЕМИН.

Добавим, что вскоре планируется принять поправки в закон «о дальневосточном гектаре», которые обяжут уполномоченный орган при невозможности предоставить участок в испрашиваемых гражданином границах подготовить альтернативный вариант и направить его заявителю для согласования. Однако в Приморье сотрудникам, занятым обработкой заявок на гектар, следовать этому правилу рекомендуют уже сейчас. Цель - снизить долю отказов в выдаче гектаров до 10 процентов.

Если ФИС завис…

Большинство нареканий от муниципалитетов по поводу применения 119-го закона касаются работы уже упомянутой федеральной информационной системы (ФИС) «На Дальний Восток», через которую гражданин может выбрать милый сердцу «дальневосточный гектар». В частности, из общей базы не исключаются участки, на которые уже поданы и обработаны заявления. Очередность подачи заявок определить невозможно. Неточно показаны так называемые «серые» зоны, где участки выделять нельзя.

- Зачастую своевременное рассмотрение заявлений затрудняют недоработки информационной системы, с которой работают уполномоченные органы. Мы уже направили предложения по совершенствованию работы ФИС в Минвостокразвития и Росреестр. Те замечания, которые мы отправляли ранее, в большинстве своем были учтены, - сообщил и.о. главы департамента земельных и имущественных отношений Приморского края Илья ТЕРЕХОВ.

Есть претензии и к муниципалитетам: большинство утвержденных документов территориального планирования и правил землепользования и застройки не переведены в электронный вид. Однако проблема оказалась куда глубже: как пояснила председатель думы Ханкайского района Елена Литовченко, при формировании земельных участков в рамках закона о «дальневосточном гектаре» в районе столкнулись с тем, что границы территориальных планов не скоординированы. В результате границы одного и того же участка могут попадать и в зону жилой, и в зону общественно-деловой застройки. Дополнительные сложности создало произошедшее в 2015 году укрупнение поселений Ханкайского района - теперь документы территориального планирования нужно разрабатывать заново, но необходимые для этих целей 2,5 млн рублей для небольшого района являются значительной суммой.

- Во многих случаях приходится проводить объемную и долгую работу по изменению зон. Причина в том, что на формирование документов территориального планирования и застройки в муниципалитетах выделялось недостаточно средств. Эта дорогостоящая работа была не под силу бюджетам муниципалитетов, - добавила Елена Литовченко. - С подобной проблемой сталкиваются все муниципалитеты, в которых произошли территориальные изменения, поэтому мы предлагаем рассмотреть вопрос о софинансировании из краевого бюджета подготовки нового территориального планирования.

Досье "Золотого Рога": По данным департамента земельных и имущественных отношений Приморского края, к 15 февраля 2017 года в Приморье поступило более 20,3 тысячи заявок на «дальневосточный гектар», причем более половины заявлений были поданы после 1 февраля. Наиболее популярны у заявителей имеющие выход к морю и близкие к Владивостоку Надеждинский, Шкотовский и Хасанский районы - на них приходится около 55% заявлений. Приморье ожидаемо вышло в лидеры по количеству запросов на выдачу земли в рамках ФЗ №119 среди всех регионов ДФО. Около половины заявителей - приморцы, причем в январе, незадолго до старта третьего этапа раздачи гектаров, жители края проявляли наибольшую активность. В свою очередь, в Минвостокразвития РФ ожидают, что всего в регионах ДФО в 2017 году будет подано около 250 тысяч заявок на получение «дальневосточного гектара».

В свою очередь, уполномоченный представитель «Агентства по развитию человеческого капитала» на Дальнем Востоке Олег Демин в качестве проблемы обозначил «стремительное увеличение» площади зон, в которых предоставлять гектары запрещается. Например, в Приморье предоставлению не подлежит уже 82,3% территории края. По словам Демина, отмечаются случаи, когда уже оформляемые в рамках ФЗ №119 участки внезапно стали «серыми», при этом проверить правомерность присвоения участку статуса «серой зоны» через ФИС невозможно.

Кроме того, представитель агентства обратил внимание собравшихся, что некоторые территории имеют ограничение по виду деятельности, и причины этих ограничений необходимо разъяснять соискателям гектаров. Например, если по градостроительному регламенту участок относится к землям сельхозназначения, жилой дом на нем построить нельзя, а жилищное строительство на гектаре в землях лесного фонда возможно только при переводе такого участка в другую категорию.

Директор филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата» по Приморскому краю Александр АЩЕУЛОВ назвал системной проблемой наложение вновь выдаваемых и ранее выданных земельных участков, при том, что почти половина участков в крае не имеет определенных границ. Неполнота инфраструктуры пространственных данных ставит под удар всю информационную систему, через которую подаются заявки на ДВ гектар. По данным Росреестра, границы 93% населенных пунктов Приморья не внесены в государственный кадастр недвижимости и, как следствие, не отражены в ФИС. Более того, в кадастре не зафиксированы границы ни одного из муниципальных образований региона и даже граница с соседним Хабаровским краем! По мнению представителей Росреестра, единственным выходом из ситуации является выполнение комплексных кадастровых работ с привлечением федерального финансирования.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Получатели гектара получат преимущество над «молчунами»

В конце 2016-го начале 2017 года вступил в силу ряд изменений в ФЗ №119, которые могут стать причиной имущественных споров в будущем.

Одно из нововведений ставит получателей «дальневосточного гектара» в более выгодное положение в случае, если выяснится, что выделенный участок изначально не был свободен от прав третьих лиц. Если владелец земельного участка на территориях, подпадающих под действие закона о ДВ гектаре, до 1 сентября 2016 года не представил в Росреестр подтверждающие документы на участок, то доказывать в суде свое право на владение участком будет именно он, а не получатель гектара.

Другая новация состоит в том, что теперь правообладатель объекта недвижимости на участке, предназначенном под гектар, может получить такой участок в безвозмездное пользование с последующим получением в собственность бесплатно. Но при этом в перечень документов, прилагаемых к заявлению на гектар, не включен документ, подтверждающий права заявителя на данный объект недвижимости. А требовать у заявителя дополнительные документы, позволяющие убедиться в наличии прав на участок и наличии на участке объекта недвижимости, прямо запрещено 119-м законом.

Александр САЛКОВ.