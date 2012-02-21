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«Дальполиметалл» добрался до Силинского месторождения

21 Февраля 2012, 17:29 | Приморье

На Силинском месторождении в Кавалеровском районе ведется работа по врезке новой эксплуатационной штольни для производства горно-добычных работ. Ведет работы ОАО «ГМК-Дальполиметалл».

Летом 2011 года был выполнен комплекс геологоразведочных работ, уточнены запасы рудных тел. Построен вахтовый поселок для горняков. Смонтировано оборудование рудника, приобретена новая техника для «Силинки» - бульдозер, новая вахтовка на базе «КамАЗа», погрузо-доставочная машина.

Как сообщили на предприятии, сейчас расширена и укрепляется пройденная в советское время геологоразведочная штольня, ее готовят для добычных работ. Ведется врезка еще двух эксплуатационных штолен.

В настоящее время на «Силинке» работают 15 человек. Весной на руднике создадут еще 47 рабочих мест. Для работы будут привлекать кавалеровских горняков. В планах - построение дороги для рудовозов. Руду будут возить на переработку на горно-обогатительную фабрику ОАО «ГМК-ДПМ» в Дальнегорск. Не лишне напомнить, что после развала Хрустальненского ГОКа в Кавалеровском районе не разрабатывалось ни одного месторождения с середины 90-х. Поэтому запуск «Силинки» - большое событие для района.

Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».

Автор: Татьяна Курочкина
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