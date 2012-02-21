Малым предприятиям Приморья помогают подрасти

По итогам 2011 года количество предпринимателей, которые получили поддержку из средств бюджетов разных уровней в Приморье увеличилось в 8 раз, а число направлений поддержки возросло с 7 до 18. Таковы итоги реализации краевой долгосрочной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства», итоги выполнения которой были озвучены на заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства.

На первое в этом году заседание совета, которое прошло в администрации Приморского края, приехали представители Общественного совета предпринимателей Приморского края из самых разных уголков Приморья. Основной доклад, который сделал директора департамента экономики, поддержки предпринимательства, развития конкуренций, инвестиций и контроля подготовки к саммиту АТЭС Приморского края Николай ДУБИНИН, был посвящен итогам реализации программы.

«На 2011 год были определены приоритетные направления развития малого бизнеса. Среди них - расширение доступа начинающих предпринимателей к финансовым ресурсам, финансовая поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки, субсидирование субъектов малого предпринимательства, производящих и реализующих товары, софинансирование муниципальных программ развития, - с этого начал свое выступление Николай Дубинин. - На реализацию этих мероприятий в 2011 году было направлено порядка 300 млн рублей. При этом из краевого бюджета направлено около 66 млн рублей, из федерального – порядка 230 млн рублей. 127 млн направлено на софинансирование муниципальных программ развития предпринимательства. В 2011 году сумма бюджетных средств, направленных на эти цели, больше, чем в 2010 г., на 7,1%. Увеличивается не только объем средств, но и расширяются направления – в 2011 году их было уже 18. Количество участников выросло в 8 раз и достигло показателя более 9000 субъектов, что составляет порядка 20% от потенциальных участников программы. В 2011 году оказана поддержка 196 субъектам малого и среднего предпринимательства. На это из краевой программы направлено 67 млн рублей. С учетом муниципальных программ поддержку получили 1 248 предпринимателей».

Отличных показателей в работе добился в ушедшем году, по словам Николая Дубинина, и Гарантийный фонд Приморского края. На увеличение капитализации Гарантийного фонда в 2011 году направлено 100 млн рублей. По состоянию на 1 января 2012 года общая капитализация фонда составила 386 млн рублей. Гарантийным фондом предоставлено 209 поручительств на общую сумму 458 млн рублей. Сумма банковских кредитов, по которым выданы поручительства, составила 956 млн рублей. Такие результаты деятельности позволили Гарантийному фонду Приморского края занять первое место среди фондов Дальневосточного федерального округа. Причем лидерство было достигнуто как по количеству выданных поручительств, так и по объему. И это притом, что Гарантийный фонд Приморского края является самым молодым в регионе.

Что касается основных мероприятий поддержки, то ими стали субсидирование части затрат по договорам финансовой аренды, производство инновационных товаров, компенсации затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях. В 2011 году предприниматели впервые получили возможность возмещать часть затрат на повышение энергоэффективности, а также затрат, связанных с подключением к объектам энергосетевого хозяйства. Всего по этим направлениям было предоставлено 209 субсидий.

Наиболее востребованной формой финансовой поддержки в 2011 году стало предоставление грантов на начало предпринимательской деятельности в размере до 300 тыс. рублей. В целом по краю 327 предпринимателей получили такую поддержку на общую сумму порядка 87 млн рублей. Наибольшую активность проявили предприниматели Владивостока, Лесозаводска, Арсеньева, Артема, Яковлевского района.

Кроме этого, предприниматели могли приобрести арендуемое имущество на льготных условиях. За время действия №ФЗ 159 на 1 января 2012 года предпринимателями выкуплено 502 помещения общей площадью порядка 70 тыс кв. м. Наибольшее количество помещений выкуплено на территории Владивостока, Уссурийска, Дальнегорска, Надеждинского и Черниговского районов.

Всего субсидию от краевого бюджета на реализацию программ получили 30 муниципальных образований, в том числе 2 поселения. Вместе с тем Николай Дубинин отметил, что 6 муниципалитетов не принимали участие в программе по причине отсутствия средств местного бюджета, а 9 муниципальных образований на конец года не использовали все средства, предназначенные на поддержку предпринимателей.

Помимо финансовой поддержки в рамках программы предусмотрена информационно-консультационная поддержка предпринимателей. За последний год наиболее значимым событием в регионе стало проведение конференции предпринимателей Приморского края – в ней приняло участие более 500 участников. В ходе конференции рассмотрены конкурентные преимущества бизнес-среды Приморского края. Для повышения роли бизнеса в социально-экономическом развитии региона проведен конкурс «Предприниматель года-2010», по которому в 12 номинациях определены лучшие. Всего в конкурсе приняли участие 156 предпринимателей.

В сети Интернет в прошлом году был создан портал малого бизнеса: www.mb.primorsky.ru, который содержит информацию по условиям получения государственной поддержки, там размещены последние новости в сфере предпринимательства, законодательные акты, анонсы предстоящих событий.

«Всего за счет реализации мероприятий программы в крае достигнуты следующие показатели в сфере малого бизнеса, - говорит Николай Дубинин. - Всего субъектов малого бизнеса в крае 82600 единиц. При этом увеличение по сравнению с 2010 годом составило порядка 1%. Наблюдаются незначительное снижение числа индивидуальных предпринимателей и рост числа малых предприятий. Среднесписочная численность работников малых предприятий увеличилась до 351000 человек. На предприятиях малого бизнеса занято более 34% экономически активного населения. Оборот предприятий малого бизнеса за последний год увеличился на 16,4% и составил более 241 млрд рублей. Доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме ВРП составила 23,5%. Налоговые поступления увеличились на 20% и составили 4 млрд 200 млн. Доля налогов, получаемых от субъектов малого предпринимательства в общем объеме налогов, составила 6,64%. В 2010 году эта доля составляла 6,29%. Налоговая нагрузка на 1 руб. составляет сегодня 1,5 коп. В 2009 году налоговая нагрузка была порядка 2 коп.».

Особое внимание руководитель департамента экономики обратил на реализацию системы применения упрощенной системы налогообложения на основе патента. Количество выданных патентов по сравнению с 2009 годом увеличилось в 3 раза (в 2011 году выдано 2000 патентов). В связи с эффективным использованием системы налоговых патентов Правительством РФ планируется изменение основных параметров налогообложения на основе патента. Так, среднесписочное количество привлекаемых наемных работников планируется увеличить до 15 человек, при этом субъекты РФ наделяются полномочиями по расширению списка предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения.

Отметил чиновник и результат совместной работы администрации и предпринимательского сообщества: «В прошлом году мы много говорили об отмене ЕНВД, проводили совет на эту тему, в результате наших совместных действий отмену ЕНВД планируется отодвинуть до 1 января 2018 года».

После выступления руководителя департамента предприниматели задали представителям администрации целый ряд вопросов. По итогам почти двухчасового разговора предприниматели получили ответы на все волнующие их вопросы.

Например, первый прозвучавший вопрос касался снижения количества индивидуальных предпринимателей – молодой бизнесмен из Владивостока интересовался, почему меры по поддержке предпринимателей увеличиваются, при этом количество индивидуальных предпринимателей сокращается. Николай Дубинин считает, что это связано, прежде всего, с тем, что идет укрупнение и предприниматели переходят от ИП в ООО.

Председатель общественного совета предпринимателей Приморья Марина ШЕМИЛИНА подняла вопрос о том, как заставить муниципалитеты использовать средства поддержки. «В приказном порядке делать это нельзя, - считает Николай Дубинин. - Здесь активнее нужно работать предпринимательским сообществам на местах. Мы готовы выезжать, разговаривать. В прошлом году мы отошли от жесткой схемы 1:1:4. То есть если в 2010 году мы на 1 рубль поддержки из средств местного бюджета давали 1 рубль краевых средств и 4 рубля - федеральных, то в 2011 году от этой схемы решили отойти. Краевые деньги также давали 1:1, а вот федеральные – столько, сколько муниципалитет готов взять. На 2012 год эту схему менять не собираемся - мы считаем, кто активен, тот и должен работать».

Кроме этого, предприниматели предложили администрации Приморья при реализации крупных проектов, которых сегодня в Приморье довольно много, отдавать часть обслуживающих функций предприятиям малого бизнеса. «У предпринимателей зачастую нет информации о том, как они могут поучаствовать в том или ином крупном проекте, какие направления решено отдать на откуп малому бизнесу, следовательно, и участие малого бизнеса в крупных проектах минимально, - озвучила общую проблему президент объединения строителей «Властра» Людмила ДАВЫДЕНКО.

Николай Дубинин пообещал обязательно проработать этот вопрос, а также призвал предпринимателей быть более активными. «Все вопросы, которые вас волнуют, вносите в повестку дня наших советов. Тогда от нашей совместной работы будет эффект. В прошлом году мы проводили часть советов на выезде. И это принесло конкретный результат. В этом году мы готовы продолжать эту работу на благо развития предпринимательства в Приморском крае».

Елена ЛЕНСКАЯ, «Золотой Рог».