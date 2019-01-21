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Во Владивостоке активно идет снос университетского комплекса

21 Января 2019, 16:24 | Приморье

Вероятно, огромная картина, подаренная городу знаменитым
южноафриканским художником, будет утрачена навсегда

В настоящее время строителями завершается разрушение западного двухэтажного крыла здания по ул. Аксаковской,3а в районе популярной смотровой площадки, сообщает газета «Золотой Рог». На основной части здания уже практически завершены демонтаж оконных конструкций и подготовка корпуса к сносу. Снесена и часть Центра деревообработки ДВФУ. Строительная техника подбирается к блоку, в котором располагался актовый зал. На нем с внешней стены все еще продолжает смотреть на город и снос здания дальневосточный леопард, нарисованный полтора года назад в дар городу знаменитым южноафриканским художником Sonny.


 
 
Вероятно, эта картина Владивостоком будет утрачена навсегда.
 

 

 
 
Снос университетского комплекса на ул. Аксаковской и подготовка к строительству музейно-театрального комплекса в конце минувшего года окончательно приговорили к отмене строительства 9-этажного ресторанного комплекса в районе ул. Суханова,39 – чуть восточнее верхней площадки фуникулера. В середине декабря администрация Владивостока отменила разрешение на это строительство. При этом ранее в этом же месте застройщику не удалось осуществить проекты офисно-гостиничного комплекса и многоэтажного жилого дома.

Известно, что застройщиком площадки выступала компания ООО «Комплекс-Восток», учрежденная в 2005 году в равных долях депутатом краевого законодательного собрания Галустом АХОЯНОМ и его женой Татьяной, которая является на сегодня и директором этого микропредприятия, занимающегося помимо строительства жилых и нежилых зданий еще 8 видами деятельности.

 

 

 

 

Сейчас на «ресторанной» площадке уже не видно ранее активно работавших строителей и техники. Попытка «Золотого Рога» выяснить по указанному на паспорте стройки телефону ситуацию в компании ООО «Комплекс-Восток» и о дальнейших планах по использованию компанией участка оказалась безрезультатна – мужской голос на другом конце провода сказал, что он абсолютно не в курсе этих вопросов.

Напомним, что руководство фонда «Национальное культурное наследие», финансирующего строительство во Владивостоке музейно-театрального комплекса и  хореографического училища с кампусом для учащихся и преподавателей на о. Русском, высказалось категорически против того, чтобы в зоне, примыкающей к будущему комплексу на ул. Аксаковской, рядом с фуникулером, строился ресторан.

Основанием для запрета строительства формально стало то, что этот объект, вероятно, попадает в охранную зону исторической застройки Владивостока. Чтобы сказать это точно, специалистам требуется выполнить кропотливую работу по зонированию расположенных вблизи объектов, представляющих историческую, культурную и архитектурную ценность. Ранее данные работы не выполнялись из-за нехватки финансирования. Само отсутствие четких границ памятников архитектурно-исторического наследия вызвало недоумение и возмущение депутата Галуста Ахояна. Возможно, это поспособствует тому, чтобы привлечь специалистов, деньги и выполнить нужную для города работу.  

Фото автора

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: строительство  ДВГУ  владивосток  культура  снос  ДВФУ  история  техника 



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