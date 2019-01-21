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Соя из Приморья выигрывает аукционы в Корее
Первая партия продовольственной сои отправлена из Приморского края в Южную Корею
Экспортером стало известное в регионе сельхозпредприятие ООО «Совхоз Искра», производственные площадки которого расположены в Октябрьском районе Приморского края, сообщает газета "Золотой Рог". Это предприятие - известный в регионе производитель элитных семян. Наличие соответствующего оборудования по обработке семян позволило довести выращенную на приморских полях сою до тех стандартов качества, которые предъявляют корейские покупатели. В итоге через корейских партнеров «Совхоз искра» выиграл один из аукционов, проводимых ежемесячно в этой стране.
Как сообщалось ранее, в России в прошлом году был зафиксирован рекордный экспорт сои – 0,9 млн. тонн. По данным Масложирового Союза, 95% экспорта сои из России составляют поставки в Китай. Почти весь этот объем отправляют в соседнюю страну дальневосточные предприятия. Несмотря на то, что дальневосточная соя – высокоценный продукт на азиатских рынках, поскольку выращивается по традиционным технологиям и не является ГМО, в Китай эта продукция идет по ценам кормовой сои потому, что на территории Дальнего Востока практически отсутствуют предприятия, оборудованные для калибровки и очистки получаемого урожая. Дорабатывается эта соя уже в Китае и дальше экспортируется китайскими поставщиками как китайский продукт. Отправка партии сои в Корею, по словам директора «Совхоза Искра» Дмитрия Никифорова, это «первая ласточка» в поставках приморской продовольственной сои азиатским потребителям напрямую из России.
Елена АБАШЕВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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