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Во Владивостоке ликвидировано шесть незаконных свалок

21 Января 2019, 14:19 | Приморье

С начала января с территории краевого центра вывезено около 100 кубических метров мусора

Десятки тонн мусора ежедневно собирает и вывозит для утилизации муниципальное предприятие «Содержание городских территорий» с улиц и пустырей Владивостока. Стихийные свалки чаще всего образуются вблизи частного сектора, около незаконных торговых объектов, в лесопарковых зонах и других уголках города, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.

«Ликвидированы свалки по улице Капитана Шефнера, Слуцкого, Луговой, 6-ой, Шошина и Серова. Бытовой, строительный мусор, старая мебель и картонные коробки отправлены на полигон ТБО для утилизации», - рассказали в СГТ.  

В уборке масштабных свалок задействуют специализированную технику – погрузчики, а в труднодоступных местах рабочие вынуждены собирать мусор вручную, пакетировать и грузить в самосвалы.

«Несанкционированные свалки – это бич современного общества. Все любят чистоту, но далеко не все хотят за это платить. Незаконные свалки мусора, которые нередко образуются в одних и тех же местах, администрация города вынуждена вывозить за бюджетные средства, - отмечает заместитель начальника отдела текущего содержания и озеленения управления дорог и благоустройства Игорь Скубко. – Большое количество свалок в частном секторе обусловлено нежеланием собственников индивидуальных жилых домов заключать договоры на вывоз отходов. Также не хотят платить за вывоз и утилизацию мусора некоторые торговые компании, поэтому порой мы сталкиваемся со стихийными свалками картонных коробок и просроченной продукции».

Напомним, в 2018 году муниципальное предприятие «Содержание городских территорий» вывезло более 60 несанкционированных свалок.

Новые Правила благоустройства Владивостока, принятые летом 2018 года, запрещают складирование тары и мусора у киосков, палаток, павильонов мелкорозничной торговли и магазинов, а также складирование мусора в не предназначенных для этих целей местах. За нарушение норм и правил благоустройства предусмотрены штрафы: на физических лиц - от 1  до 3 тысяч рублей, на должностных - от 5  до 10 тысяч, а на юридических - от 50  до 80 тысяч рублей. Кроме того, за организацию несанкционированной свалки отходов на нарушителей могут быть наложены следующие штрафы: на граждан -  от 2 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 20 до 50 тысяч рублей, на юридических – от 200 до 500 тысяч рублей.

Фотографии предоставлены МБУ «Содержание городских территорий»

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: мусор  экология  свалки  жкх 



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