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Туристско-информационный центр и Торгово-промышленная палата Приморья начнут работать вместе
21 Января 2016, 16:23 | Приморье
Соглашение об информационном взаимодействии подписали Туристско-информационный центр Приморского края и Приморская Торгово-промышленная палата в ходе отчетного заседания Общественного экспертного совета по туризму, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Предметом соглашения стало взаимодействие по вопросу развития туристического потенциала Приморского края.
«Совместные усилия в этом направлении мы намерены удвоить, даже утроить. Мы сможем вместе продвигать бренд Приморского края на внутренних и международных туристских рынках», – обозначил президент Торгово-промышленной палаты края Борис Ступницкий.
По словам директора ТИЦ Приморья Дарьи Гусевой, договоренность сторон послужит хорошим стимулом для дальнейшей интеграции деловых кругов региона в развитие туризма.
«Мы рады начать второй год нашей деятельности с такого важного соглашения, которое позволит еще активнее вовлекать бизнес в деятельность центра. Ведь большинство проектов туристской сферы можно реализовать только с участием бизнес-структур», – отметила руководитель центра.
Туристско-информационный центр и торгово-промышленная палата Приморья уже наметили ряд совместных проектов.
«Первый – «Гостеприимное Приморье» – подразумевает размещение знаков туристической навигации в центре Владивостока и по краю. Еще один проект – «7 чудес Приморского края», который мы запустили в прошлом году. С его помощью мы надеемся создать единую информационную базу туристических ресурсов Приморья, к чему уже приступили. Но в ходе реализации проекта выявили, что не всегда предприниматели идут на контакт, дают информацию о своих туробъектах. Также, надеюсь, с помощью соглашения сможем продуктивно решать вопросы создания туристической инфраструктуры. Например, есть туробъект – «Кравцовские водопады», требующий сопутствующие точки питания. К решению таких вопросов могут подключаться индивидуальные предприниматели», – обозначила Дарья Гусева.
Напомним, в Туристско-информационном центре Приморского края можно получить консультацию об объектах культурного наследия, памятниках природы, туристических маршрутах, транспортных услугах, гостиницах, культурных и спортивных событиях в жизни Владивостока и Приморского края. Консультанты предоставляют сведения туристам, в том числе, на иностранных языках.
Центр располагается по адресу: Владивосток, улица Семеновская, 29. Телефоны: 8 (423) 240-71-21, 240-71-20. E-mail: primtravelinfo@mail.ru, travel@primorsky.ru.
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