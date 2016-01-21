Вьетнамский технопарк планируют создать в ТОР "Надеждинская" в Приморье

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский провел встречу с новым Генеральным консулом Социалистической Республики Вьетнам во Владивостоке Хуинь Минь Тинем, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Глава региона отметил, что в Приморском крае созданы благоприятные условия для ведения бизнеса и развития туризма.

«Созданы две территории опережающего развития, через полгода в полную силу заработает закон о Свободном порте Владивосток, уже открыта одна из пяти игорных зон в стране», – подчеркнул Владимир Миклушевский.

Глава Приморья добавил, что в этом году намерен посетить Вьетнам с представителями бизнеса.

«Нам необходимо активно развивать двусторонние экономические отношения, увеличить туристический обмен между Приморьем и Республикой Вьетнам», – акцентировал губернатор.

Хуинь Минь Тинь поблагодарил Владимира Миклушевского за гостеприимство и отметил, что необходимо развивать двустороннее взаимовыгодное сотрудничество.

«Мы также заинтересованы в том, чтобы в Приморье приезжало больше туристов и представителей бизнеса из Вьетнама. В планах – провести у вас ярмарку высококачественных вьетнамских товаров, создание в Приморье вьетнамского технопарка и открытие прямого авиарейса во Вьетнам», – рассказал он.

Глава Приморья заявил, что лично обратится в Министерство транспорта РФ с вопросом об организации прямого авиарейса во Вьетнам.

«Что касается технопарка, то его можно было бы создать на территории опережающего развития «Надеждинская». Мы готовы обсудить это с вьетнамскими бизнесменами», – отметил Владимир Миклушевский.