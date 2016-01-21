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Вьетнамский технопарк планируют создать в ТОР "Надеждинская" в Приморье

21 Января 2016, 15:16 | Приморье
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский провел встречу с новым Генеральным консулом Социалистической Республики Вьетнам во Владивостоке Хуинь Минь Тинем, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
 
Глава региона отметил, что в Приморском крае созданы благоприятные условия для ведения бизнеса и развития туризма.
 
«Созданы две территории опережающего развития, через полгода в полную силу заработает закон о Свободном порте Владивосток, уже открыта одна из пяти игорных зон в стране», – подчеркнул Владимир Миклушевский.
 
Глава Приморья добавил, что в этом году намерен посетить Вьетнам с представителями бизнеса.
 
«Нам необходимо активно развивать двусторонние экономические отношения, увеличить туристический обмен между Приморьем и Республикой Вьетнам», – акцентировал губернатор.  
 
Хуинь Минь Тинь поблагодарил Владимира Миклушевского за гостеприимство и отметил, что необходимо развивать двустороннее взаимовыгодное сотрудничество.
 
«Мы также заинтересованы в том, чтобы в Приморье приезжало больше туристов и представителей бизнеса из Вьетнама. В планах – провести у вас ярмарку высококачественных вьетнамских товаров, создание в Приморье вьетнамского технопарка и открытие прямого авиарейса во Вьетнам», – рассказал он.
Глава Приморья заявил, что лично обратится в Министерство транспорта РФ с вопросом об организации прямого авиарейса во Вьетнам.
 
«Что касается технопарка, то его можно было бы создать на территории опережающего развития «Надеждинская». Мы готовы обсудить это с вьетнамскими бизнесменами»,  – отметил Владимир Миклушевский.
 
 
 
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Теги: тор  технопарк  надеждинская  Вьетнам 






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Комментарии

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