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Вьетнамский технопарк планируют создать в ТОР "Надеждинская" в Приморье
21 Января 2016, 15:16 | Приморье
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский провел встречу с новым Генеральным консулом Социалистической Республики Вьетнам во Владивостоке Хуинь Минь Тинем, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Глава региона отметил, что в Приморском крае созданы благоприятные условия для ведения бизнеса и развития туризма.
«Созданы две территории опережающего развития, через полгода в полную силу заработает закон о Свободном порте Владивосток, уже открыта одна из пяти игорных зон в стране», – подчеркнул Владимир Миклушевский.
Глава Приморья добавил, что в этом году намерен посетить Вьетнам с представителями бизнеса.
«Нам необходимо активно развивать двусторонние экономические отношения, увеличить туристический обмен между Приморьем и Республикой Вьетнам», – акцентировал губернатор.
Хуинь Минь Тинь поблагодарил Владимира Миклушевского за гостеприимство и отметил, что необходимо развивать двустороннее взаимовыгодное сотрудничество.
«Мы также заинтересованы в том, чтобы в Приморье приезжало больше туристов и представителей бизнеса из Вьетнама. В планах – провести у вас ярмарку высококачественных вьетнамских товаров, создание в Приморье вьетнамского технопарка и открытие прямого авиарейса во Вьетнам», – рассказал он.
Глава Приморья заявил, что лично обратится в Министерство транспорта РФ с вопросом об организации прямого авиарейса во Вьетнам.
«Что касается технопарка, то его можно было бы создать на территории опережающего развития «Надеждинская». Мы готовы обсудить это с вьетнамскими бизнесменами», – отметил Владимир Миклушевский.
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Теги: тор технопарк надеждинская Вьетнам
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