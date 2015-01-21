Приморье может лишиться "Аэроэкспресса", но не его маршрута

В Приморье вновь остро стал вопрос с внутрикраевыми пассажирскими железнодорожными перевозками.

Вслед за оператором пригородных электричек ОАО «Экспресс-Приморья» о сложностях выживания заявило ООО «Аэроэкспресс», владельцы которого всерьез рассматривают вариант прекращения деятельности филиала во Владивостоке, пишет газета "Золотой Рог". Подобный случай уже отмечен в Казани, а пока власти Приморья заявили, что движение поездов по маршрутам «Аэроэкспресса» не будет закрыто даже в случае ухода перевозчика с рынка.

Владельцы ООО «Аэроэкспресс» на внеочередном собрании в феврале обсудят прекращение деятельности филиала во Владивостоке, говорится в сообщении компании.

Досье "Золотого Рога": «Аэроэкспресс» занимается доставкой пассажиров по железной дороге из Москвы и Владивостока в местные аэропорты, а также развивает пригородные ж/д перевозки. Основной владелец компании с долей в 45,84% - ООО «Дельта-Транс-Инвест» (структура «ТрансГрупп АС»), 17,5% - у бизнесмена Искандера МАХМУДОВА, 7,5% - у его младшего партнера Андрея БОКАРЕВА (оба также являются совладельцами «ТрансГрупп»), 25% - у РЖД.

Перевозки в аэропорт Владивостока компания начала в 2012 году, Комфорт в пути и четкий график движения поездов на фоне нерегулярного автобусного сообщения казались востребованы пассажирами, и не только следующими в аэропорт. В то же время сразу возник вопрос о необходимости субсидий со стороны регионов.

Ранее «Аэроэкспресс» отказался от перевозок на линии в аэропорт Сочи, этим стало заниматься ОАО «РЖД» по «агентской схеме». А на прошлой неделе стало известно, что железнодорожный маршрут Казань - аэропорт вместо ООО «Аэроэкспресс» будет обслуживать пригородная пассажирская компания «Содружество». «Постановление РФ «О мерах по повышению доступности перевозок пассажиров в пригородном сообщении железнодорожным транспортом» не позволяет правительству Татарстана возмещать «Аэроэкспрессу» часть расходов на оплату услуг инфраструктуры, поскольку эта компания не является региональным перевозчиком», - говорит пресс-секретарь министерства транспорта и дорожного хозяйства республики Наиля КЛЕВЛЕЕВА. В Приморье «Аэроэкспресс» также не имеет статуса регионального перевозчика.

Итак, сложности для «Аэроэкспресса» были легко прогнозируемы. В той же Москве перевозчик с 15 января повышает стоимость проезда в вагонах стандартного класса на 12,5%, с 400 до 450 рублей. Цена в бизнес-классе повышается с 900 до 1 тыс. рублей, тариф «туда-обратно» увеличивается с 800 до 900 рублей, и так далее.

Корректировку стоимости проезда «Аэроэкспресс» называет вынужденной. «Она связана в первую очередь с тем, что инфляция в прошлом году по стране составила 11,4%, тогда как за 2011-2013 гг. ее уровень не превышал 6-8%», - пояснил коммерческий директор компании Рустам АКИНИЯЗОВ. Одновременно с 5 января увеличилась и ставка за использование инфраструктуры для «Аэроэкспресса».

Перед Новым годом заместитель главы министерства транспорта РФ Алексей ЦЫДЕНОВ на видеосовещании, посвященном ситуации в пригородном комплексе, сообщал, что компания может лишиться таких льгот. «Правительством РФ подготовлены изменения, предусматривающие предоставление льгот по оплате инфраструктуры только в регулируемом сегменте пригородных железнодорожных перевозок. То есть у нас в данном случае исключается «Аэроэкспресс», - говорил он.

До настоящего времени компания пользовалась теми же льготами при оплате услуг «Российских железных дорог» (РЖД) по предоставлению их инфраструктуры, что и пригородные пассажирские компании (ППК; скидка составляла 99%, в наступившем году ее размер снижен до 75%, выпадающие доходы монополии при этом компенсировались из федерального бюджета). При этом, в отличие от ППК, стоимость проезда «Аэроэкспресс» устанавливал самостоятельно.

По сведениям «Золотого Рога», маршрут во Владивостоке до 2015 года являлся прибыльным для «Аэроэкспресса» в отличие от пригородных перевозок, выполняемых ОАО «Экспресс-Приморья».

«Если не брать в расчет инфраструктурные вложения, работа «Аэроэкспресса» в Приморье окупаема. Но только с учетом льгот. Поэтому компания в любом случае будет «давить» на край, чтобы тот взял на себя финансирование услуг РЖД», - говорит источник «Золотого Рога» в отрасли.

Первый вице-губернатор края Василий УСОЛЬЦЕВ сразу же заявил, что в Приморье движение поездов по маршрутам «Аэроэкспресса» не будет закрыто даже в случае ухода перевозчика с рынка.

По словам Василия Усольцева, сегодня «Аэроэкспресс» является социально значимым направлением. Приморцы добираются на нем не только в аэропорт, но и на работу из Артема, с Угольной во Владивосток и обратно. При этом максимальная наполняемость поездов - в утренние и вечерние часы.

«Аэроэкспресс» ежедневно выполняет 20 рейсов. Владивосток -автомобилизированный город, и в аэропорт многие предпочитают добираться на собственном транспорте. Но для многих «Аэроэкспресс» - самый комфортный вариант ежедневных поездок на работу по соотношению цены и удобства. И эти маршруты мы сохраним», - отметил первый вице-губернатор.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.