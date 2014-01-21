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Во Владивостоке открыты новые вакансии на руководящие должности
Кадровые агентства ищут претендентов
«ПРОСПЕКТ» (г. Владивосток, ул. Русская, 17, оф. 805, тел./факс: (423) 237-47-21, 237-47-28, 232-13-73, www.prospect-job.ru, е-mail: resume@prospect-job.ru)
1. Директор по управлению персоналом. Обязанности: формирование политики управления персоналом группы компаний, управление процессом подбора персонала, контроль процессов кадрового администрирования, закрытие топ-вакансий, участие в разработке программ мотивации персонала, руководство отделом, в подчинении 3 человека. Требования: высшее образование, опыт работы в аналогичной должности от 5 лет, предпочтительно в многопрофильных холдингах с филиальной сетью, высокие коммуникативные навыки, управленческие компетенции, результативность. Условия: по заработной плате компания открыта для диалога, возможности профессионального роста, реализации новых проектов, график работы с 9.00 до 18.00, пятидневная рабочая неделя.
2. Директор лесозавода (Чугуевский район). Обязанности: руководство коллективом от 30 человек; организация и руководство деревоперерабатывающим производством; вывод производства на плановые показатели; полное управление производством; стратегическое, оперативное, административно-хозяйственное управление; планирование, участие в разработке и развитии новых проектов; отчетность перед акционерами. Требования: высшее образование; опыт от 5 лет в организации деревообрабатывающей промышленности на руководящих должностях; наличие автомобиля. Условия: оплата от 80 000 рублей, премии за выполнение задач и планов производства; проживание в гостинице за счет компании; частичная компенсация питания; компенсация ГСМ, сотовой связи.
3. Руководитель отдела внутреннего аудита. Обязанности: контрольно-ревизионная деятельность ТМЦ; контроль за соблюдением бизнес-процессов компании, норм, регламентов, приказов, определение возможных рисков; составление отчетов по проведенным проверкам и инвентаризациям с рекомендациями по устранению выявленных нарушений; участие в регулярных проверках; осуществление внутреннего аудита (бухучет, кадровый учет, активы, основные средства). Требования: высшее профессиональное образование; наличие действующего сертификата аудитора; знание 1С (SAP как преимущество); знание систем аудита, бухгалтерского учета, кадрового учета, управленческого учета; навык проведения контроль-ревизионных проверок всех составных частей деятельности. Условия: возможность реализации новых проектов компании; заработная плата - 80 000 рублей (готовы обсуждать), премии по итогам прохождения испытательного срока; компенсации ГСМ, сотовой связи.
4. Главный бухгалтер группы компаний. Обязанности: оперативное руководство бухгалтерской службой; оптимизация налогообложения, налоговое планирование. Требования: высшее профессиональное образование; опыт работы от 5 лет на руководящих позициях, в крупных компаниях; опыт перехода на базу 1С 8; навыки управления коллективом. Условия: график работы с 9.00 до 18.00, пятидневная рабочая неделя; заработная плата - 150 000 рублей
«УСПЕХ» (г.Владивосток, ул.Русская, 65, 2-й этаж, тел./факс: (423) 234-60-21, 234-60-48, 232-91-22, www.uspeh-vl.ru, e-mail: office@uspeh-vl.ru)
1. Исполнительный директор. Управление бизнес-процессами агентства, контроль выполнения работ подрядчиками, продвижение услуг агентства на рынке, привлечение спонсоров, партнеров, проведение переговоров с первыми лицами компаний.Требования: высшее образование, опыт работы в продажах, интерес к рынку услуг, опыт руководства. Преимущества: известное на рынке имиджевое агентство.
2. Начальник отдела оптовых продаж и доставки. Контроль доставки товара и товарных остатков, взаимодействие с транспортными компаниями, взаимодействие с заводами по заказу товара, рассчет кубатуры товара; ведение и привлечение дистрибьюторов по Дальнему Востоку, выполнение плана продаж. Требования: обязателен опыт работы в оптовой торговле; наличие личного а/м; знание 1С. Преимущества: работа в крупной компании федерального уровня, компенсация ГСМ.
3. Начальник планово-экономического отдела. Бюджетное планирование и прогнозирование по направлениям деятельности предприятия; контроль исполнения бюджета; проведение комплексного экономического анализа всех видов деятельности предприятия; расчет цен на производимую продукцию; анализ себестоимости, распределение затрат между видами бизнеса; анализ оперативной отчетности по производственной и финансовой деятельности предприятия, контроль динамики показателей; расчет показателей эффективности и окупаемости инвестиционных проектов; подготовка прочих аналитических отчетов с расчетами. Требования: высшее экономическое образование, опыт работы от 3-х лет начальником (или заместителем) отдела на производственном предприятии; знание 1С 7.7; опыт бюджетирования и управления затратами; знание бухгалтерского и налогового учета, начисления, нормативов и отчетности по труду, методов экономического анализа показателей производственно-хозяйственной деятельности предприятия, порядка определения себестоимости товарной продукции. Преимущества: работа на крупном стабильном предприятии, официальное трудоустройство, все гарантии согласно ТК, льготное кредитование, льготная сотовая связь, льготное питание.
4. Руководитель сервисного центра. Полная организация работы сервисного центра, контроль эффективности всех бизнес-процессов (ремонты, профилактика, гарантийные случаи, фурнитура, запчасти, претензии); взаимодействие с клиентами; работа с претензиями; переговоры с поставщиками; ведение отчетности. Требования: 28-40 лет, обязателен опыт работы в сервисных центрах крупных торговых сетей (по продаже бытовой и цифровой техники); управленческий опыт от 3-х лет; знание 1С Торговля и Склад версия 8; понимание основ клиентоориентированности. Работы с клиентами и партнерами-поставщиками. Преимущества: богатый опыт работы в сфере люкс в лидирующей компании на Дальнем Востоке, работа с респектабельным товаром, возможность заграничных командировок, управленческий опыт, премии.
газета "Золотой Рог", Владивосток.
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