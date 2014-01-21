В Приморье предлагают делать уникальное ледяное вино

Австралиец изучает в приморском поселке Кавалерово «настоящую Россию» и русскую душу

Дэвид ТЬЕН, доктор математических наук и преподаватель университета Честерда близ Сиднея (Австралия), с 15 декабря и по 6 января – гость поселка Кавалерово. Пригласила его сюда руководитель частного центра «Лингвист», преподаватель английского и китайского языков Елена ПРИХОДЬКО, познакомившаяся с ним на учительской конференции, состоявшейся во Владивостоке в ноябре 2012 года на острове Русском, после саммита АТЭС.

Елена Алексеевна со многими иностранцами знакома и переписывается, многих уже приглашала в Кавалерово, вот и на той конференции она пригласила Дэвида приехать и посмотреть «реальную Россию» и настоящую русскую зиму. Дэвид хотел увидеть все это сначала в Петербурге, но там темнеет зимой в 14 часов дня, потом – в Магадане, но Приходько отговорила его и убедила посмотреть не на столичные мегаполисы, а на простую глубинку, где живут нормальные россияне. Дэвид, хорошо говорящий по-русски и изучающий русский язык и взаимоотношения между Китаем и Россией (по рождению Дэвид – китаец), сам говорит, что Москва – это еще не Россия, так же как Пекин – не Китай. Настоящая Россия в провинции. В том числе – в Кавалерово.

Дэвид уже знаком отчасти с Владивостоком и Дальним Востоком: один год он преподавал в ДВФУ. Он родился в Харбине, его мать – врач-гинеколог – работала в русской больнице, отец – профессор медицины. Сейчас они пенсионеры и живут в Австралии. Сам Дэвид учился три года в Америке, но вот уже 30 лет живет в Австралии. В Сиднее у него дом, жена, дочь и собака. К России Дэвид всегда относился с большим уважением: «Будущее – за Россией, а будущее России – это Дальний Восток»,- считает Дэвид. У Владивостока и Сиднея - один часовой пояс. Разница только в том, что в России – зима, в Сиднее – лето. Но Новый год сиднейцы отметили, как и в России, 31 декабря.

Сейчас у Дэвида каникулы – три месяца. Говорит, пробудет в Кавалерово столько, сколько понравится. Пока он с удовольствием общается с детьми из центра «Лингвист», преподает им китайский и английский, вместе с Еленой Приходько, у которой он остановился в однокомнатной квартирке, он путешествует по району, прошел по ряду школ, где показал собственный фильм об Австралии, побывал в семьях учеников, был в краеведческом музее, на ферме в Устиновке, видел впервые, как женщина колет дрова, увидел русское село. В Шумном, куда его собирается отвезти на денек Приходько, он побывает и в настоящей русской избе с печкой.

«У меня есть идея насчет нашего сотрудничества с Россией и Кавалерово в частности,- рассказал Дэвид.- Наш университет в Сиднее разрабатывает дизайн оборудования для виноделия, технологии выращивания уникального ледяного вина. Китай затем производит эти машины, а в Канаде и Германии делают это вино. Оно очень дорогое – 350 г. – 100 долларов. Особенность вина в том, что виноград для него собирают не осенью, а зимой, при температуре минус 18. Это такой усушенный виноград. Денег много не надо, виноград подойдет винных сортов. А вино очень вкусное, его хорошо покупают. Я мог бы сделать такое вино на пробу бутылочку в Кавалерово, но нет под рукой винограда. Предлагаю наладить сотрудничество между нашим университетом и Кавалерово в области виноделия. В вашем районе виноград можно выращивать в с. Суворово, знаменитом своими садами. А я и мои коллеги-преподаватели университета возьмем над кавалеровцами шефство и поможем вырастить хороший виноград. Сделаем хотя бы пять бутылок на продажу – распробуют, начнут покупать!»

Новый год Дэвид встретил в Кавалерово. Ходил с Еленой Приходько на елку на площади, встречал со всеми Деда-Мороза и Снегурочку, потом посидел за семейным столом, потом побывал в гостях в гостеприимном доме. Ездил на горнореченское «Страусиное ранчо», правда, страусами, павлинами и кенгуру Дэвида не удивишь. Но он удивился, что все это есть в Горнореченском в холодной России. У него из окна офиса в студенческом городке видно, как во дворе прыгают кенгуру.

Дэвид хорошо готовит, и после Нового года в ресторане «Пекин» он сделал свою знаменитую курицу с орехами кешью и угостил кавалеровского мэра Марину КУЗЬМИНУ с компанией. Елена Приходько уже оценила его прекрасные кулинарные способности. А еще Дэвид встретился с главой района Сергеем ЗАЙЦЕВЫМ и изложил ему свои мысли о сотрудничестве в области виноделия. А накануне Нового года австралиец побывал в администрации Кавалеровского городского поселения в гостях у мэра п. Кавалерово Марины Кузьминой, заинтересовавшейся планами Тьена в области сотрудничества с университетом в Честерде. Это не только виноделие, но и проекты в области педагогики, образования, изучения языков.

Татьяна КУРОЧКИНА, газета "Золотой Рог", Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.