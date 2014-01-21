Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Завод "Прогресс" продолжает поставлять вертолеты в войска
Холдинг «Вертолеты России» поставил министерству обороны новую партию боевых вертолетов Ка-52 «Аллигатор», изготовленных ОАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» имени Сазыкина». Вертолеты поступят на вооружение армейской авиации Западного военного округа.
Официальная церемония передачи заказчику партии Ка-52 состоялась 25 декабря на территории летно-испытательной станции ААК «Прогресс» в присутствии главкома ВВС Виктора БОНДАРЕВА, генерального директора холдинга «Вертолеты России» Александра МИХЕЕВА и управляющего директора ААК «Прогресс» Юрия ДЕНИСЕНКО. Участники церемонии осмотрели цеха основного производства авиакомпании «Прогресс» и вертолетную технику, передаваемую в войска.
В ходе визита главком отметил, что «оснащение Военно-воздушных сил современной вертолетной техникой является важным инструментом повышения мобильности и боеспособности войск и «Вертолеты России» хорошо справляются с этой задачей».
Юрий Денисенко также сообщил, что в 2014 году завод должен представить на испытание в КБ «Камов» опытные вертолеты Ка-62.
Новый средний многофункциональный Ка-62 является одной из последних разработок холдинга «Вертолеты России». В этой машине на практике реализованы высокие стандарты безопасности, экологичности и топливной эффективности.
Особенностью программы Ка-62 является то, что впервые в истории отечественного вертолетостроения проект реализуется в тесной кооперации с ведущими российскими и зарубежными компаниями. «Стеклянную кабину» Ка-62, в частности, разработала российская компания «Транзас», она же поставляет навигационный комплекс с поддержкой систем GPS и ГЛОНАСС.
Евгений СИДОРОВ, газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Новая электричка будет ходить из Владивостока по 10 маршрутам
- Краевая авиация Приморья может выйти на международный уровень
- Стресс на улицах большого города
- Железнодорожники подставят стальное плечо
- Новый авиарейс связал Владивосток с Пусаном
- Приморцев пересадят на белорусские автобусы
- Новый регулярный авиарейс связал Владивосток с южнокорейским Пусаном
- Из Владивостока в китайский Цицикар начал летать прямой авиарейс
- На Камчатке установили памятный знак "нулевой километр камчатского авиапассажира"
- Приморье получит пас от железнодорожников
Новости раздела
- Корпорация Wenlian Aquaculture задумалась о разведении семги в Приморье
- Приморье ставит на событийный туризм
- В Приморье расширены возможности выкупа госимущества и аренды земли для бизнеса
- В Приморье отремонтируют муниципальные дороги в Арсеньеве, Октябрьском и Спасском районах
- Владивосток и Ульсан заключили меморандум о взаимопонимании
- Во Владивостоке намерены открыть представительство японской бизнес-ассоциации JETRO
- Соглашения на общую сумму 3,1 триллиона рублей заключены на ВЭФ во Владивостоке
- Банк ВТБ и фонд ДВФУ продолжают развивать стратегическое партнерство
- Более 3 млрд рублей собирается вложить корпорация "Би Ши" в строительство завода в Приморье
- На ВЭФ во Владивостоке Владимир Путин поручил облегчить жизнь резидентам
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Обманутые дольщики во Владивостоке выставили счет депутату-коммерсанту Ищенко
- Кто "слил" всех министров Путину?
- Кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко ищет жену
- После визита Тарасенко из администрации Владивостока уволился вице-мэр
- Дарькин развеселил рыбаков
- Путин озвучил на ВЭФ политическую сенсацию
- Цена нового "айфона" просто шокирует
- "Тарасенко предстоит выстроить диалог с жителями края и переубедить их"
- В России готовы ввести налог на отпуск
- Тарасенко обратился к Путину с просьбой от всех приморцев