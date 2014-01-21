Завод "Прогресс" продолжает поставлять вертолеты в войска

Холдинг «Вертолеты России» поставил министерству обороны новую партию боевых вертолетов Ка-52 «Аллигатор», изготовленных ОАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» имени Сазыкина». Вертолеты поступят на вооружение армейской авиации Западного военного округа.

Официальная церемония передачи заказчику партии Ка-52 состоялась 25 декабря на территории летно-испытательной станции ААК «Прогресс» в присутствии главкома ВВС Виктора БОНДАРЕВА, генерального директора холдинга «Вертолеты России» Александра МИХЕЕВА и управляющего директора ААК «Прогресс» Юрия ДЕНИСЕНКО. Участники церемонии осмотрели цеха основного производства авиакомпании «Прогресс» и вертолетную технику, передаваемую в войска.

В ходе визита главком отметил, что «оснащение Военно-воздушных сил современной вертолетной техникой является важным инструментом повышения мобильности и боеспособности войск и «Вертолеты России» хорошо справляются с этой задачей».

Юрий Денисенко также сообщил, что в 2014 году завод должен представить на испытание в КБ «Камов» опытные вертолеты Ка-62.

Новый средний многофункциональный Ка-62 является одной из последних разработок холдинга «Вертолеты России». В этой машине на практике реализованы высокие стандарты безопасности, экологичности и топливной эффективности.

Особенностью программы Ка-62 является то, что впервые в истории отечественного вертолетостроения проект реализуется в тесной кооперации с ведущими российскими и зарубежными компаниями. «Стеклянную кабину» Ка-62, в частности, разработала российская компания «Транзас», она же поставляет навигационный комплекс с поддержкой систем GPS и ГЛОНАСС.

Евгений СИДОРОВ, газета "Золотой Рог", Владивосток.