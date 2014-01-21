В Приморье возвращается уникальный плавзавод

«Всеволод Сибирцев» привезет в Приморье более 500 новых рабочих мест

Легендарный плавзавод «Всеволод Сибирцев» к началу лета вернется в Приморье, чтобы затем выйти на лососевую путину уже под российским флагом. Гордость советской, а затем и российской рыбохозяйственной отрасли, он почти два года простаивал в иностранных водах без дела, тогда как российская рыбная пищевая промышленность могла бы за это время выпустить с его помощью миллионы банок качественной консервированной продукции и тысячи тонн замороженной рыбопродукции.

Однако история «иммиграции» плавбазы уже в прошлом. Сегодня можно с уверенностью сказать, что «Сибирцеву» удалось избежать участи своего собрата - плавбазы «Содружество», которая в данный момент разделывается в Китае на «гвозди». Уникальная по своим техническим характеристикам плавбаза выкуплена у китайско-греческого альянса ЗАО «Южморрыбфлот».

Поборолись за судно

Напомним, почти четверть века назад на плавбазе, построенной на финской судоверфи «Раума-Репола» и названной в честь революционера и участника Гражданской войны, состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага. Дальневосточные моря «Всеволод Сибирцев» бороздил до 2011 года. Именно в этот период собственник плавбазы - ОАО «Преображенская база тралового флота» - решает продать плавзавод греческим судовладельцам.

Что касается новых собственников, то они приобретали «Всеволода Сибирцева» для совместного проекта с администрацией китайской провинции Хайнань. Об этом проекте было известно очень мало, так как фактически речь шла о большой азиатской геополитике и «Сибирцеву» отводилась одна особенная роль в этой китайской игре.

Китайско-греческий альянс планировал использовать плавбазу в районе островов Сиша, которые также известны как спорные Парасельские острова. Территориальный спор из-за них в Южно-Китайском море длится не один год. Прибрежные воды вокруг этих островов богаты рыбой, кроме того, на островах были обнаружены значительные запасы углеводородов, поэтому в конфликт вовлечены, в той или иной степени, Вьетнам, Филиппины, Малайзия, Бруней и Тайвань. Однако с 1974 года архипелаг был захвачен КНР.

Предполагалось, что плавбаза будет использоваться как плавучая гостиница для китайских рыбаков, ведущих прибрежный промысел, в тот момент, когда часть суши будет уходить под воду. Однако судно в этом проекте так и не было задействовано. В результате «Всеволода Сибирцева» вновь выставили на продажу. После долгих переговоров, торгов и поисков компромиссов, ЗАО «Южморрыбфлот» предложило лучшие условия.

В итоге судно вновь оказалось под эгидой дальневосточников. Оперативно закончить сделку рыбакам помог приморский филиал Россельхозбанка. Ведь собственники судна потребовали завершения сделки в течение месяца, а многие банки, способные профинансировать подобную сделку, не могут подготовиться к ней в такие короткие сроки. Россельхозбанк был единственным, кто смог выдержать эти сроки и профинансировать покупку. Правда, пришлось придумывать новую схему финансирования, так как традиционный для сделок такого типа способ оплаты подразумевал перевод средств в греческие банки, что несло за собой определенные риски. В общем, Приморский филиал Россельхозбанка в этой сделке доказал, что не зря государство назначило этот государственный банк ответственным за рыбную промышленность, рыбаков здесь готовы обслуживать качественно и быстро.

Сейчас финансовые операции позади, и плавзавод ждет в Даляне окончания бумажных формальностей, чтобы вернуться в порт, который покинул более года назад. В Приморье же полным ходом идет набор новой команды «Всеволода Сибирцева», чтобы встретить легенду дальневосточной рыбной промышленности полным составом экипажа.

Добавили звездности

Без сомнения, экипаж судна будет трудиться в самых комфортабельных условиях в мире, которые могут быть не только на рыбопромысловом флоте, но в принципе в море. Плавбаза после усилий греков может претендовать на гостиничную звездность. Эксперты, оценивавшие судно, считают, что сегодня ни одно судно в мире не может предложить такие же комфортные условия работы, какие предложит своей команде обновленный «Всеволод Сибирцев».

В первую очередь на плавбазе позаботились о пространстве, которое всегда было камнем преткновения на промысловых судах. В этом «городе на воде» его практически не экономили, и членам экипажа будет где разгуляться. Это не только просторная кают-компания, в которой не придется тесниться у стенок, но и волейбольная площадка, и тренажерный зал, несколько саун, собственный кинозал и даже доступ в Интернет через Wi-Fi-сети. Предыдущие владельцы на обустройство интерьера судна затратили более $4,5 млн.

На судне полностью восстановили систему кондиционирования и вентиляции, систему пожарной сигнализации, часть кают была переделана в настоящие гостиничные номера, как в отелях, имеющих четыре звезды.

Но тем не менее будущему экипажу предстоит здесь не «прожигать жизнь», а показывать успешные производственные результаты. Руководство компании отмечает, что в качестве членов экипажа они хотели бы видеть тех, кто знаком с этим типом судов. Есть надежда, что вновь прибудут те, кто когда-то уже работал на «Содружестве» и «Всеволоде Сибирцеве». Впрочем, в новую команду готовы принять и других желающих, в том числе и специалистов, с которыми компания успешно сотрудничает уже много лет. С приходом базы в Приморье появится до 500 новых рабочих мест, а объем товарной продукции увеличится на 40 тыс. тонн в год. Руководство ЗАО «Южморрыбфлот» не скрывает, что восстановление производственной части плавзавода займет какое-то время.

Но это все трудности, которые решаются грамотным управлением. Ведь компания не новичок в восстановлении российского флота. Вот уже более 5 лет трудится на Дальнем Востоке плавбаза «Капитан Ефремов» (бывшая «Южные Курилы»), которой не повезло быть спущенной на воду в 1995 году на Украине. Если бы не объединение сахалинских рыболовецких колхозов, то ее постигла бы участь последней из построенных украинскими корабелами плавбазы, которая прямо со стапелей ушла в Индию на «гвозди». Сахалинцы перегнали судно на Дальний Восток, но времена были такие, что сложной коллективной работы по обеспечению плавбазы сырьем у Сахалинских рыболовецких колхозов не получилось. Переименованная к тому времени в «Остров Итуруп» плавбаза на долгие 7 лет была разграблена и брошена в порту города Холмска. Власти порта неоднократно поднимали вопрос перед Росимуществом, которое на тот момент было собственником судна, о его аварийном состоянии и необходимости его удаления с территории порта Холмск. Именно в этот критический момент компания «Южморрыбфлот» приняла решение восстановить брошенное судно. На сегодня это самая молодая плавбаза и одно из самых свежих крупнотоннажных рыболовных судов в России.

За годы работы «Южморрыбфлот» уже накопил определенный уникальный опыт работы с плавбазами. Плавбазы «Залив Восток» и «Капитан Ефремов» каждый год показывают успешные производственные результаты. Новые собственники уверены, что и «Всеволод Сибирцев» успешно покажет себя на сайровой и лососевой путине.

Ведь «Сибирцев» может обрабатывать в сутки при полной загрузке 650 тонн рыбы-сырца. Эти фантастические показатели сегодня могут превзойти всего лишь несколько рыболовных процессоров в мире, но в России нет судов, способных обработать больше рыбы. При этом эта плавучая фабрика может работать на любом виде рыбы в любом районе Мирового океана. На перспективу это судно может сыграть свою роль для российского рыбохозяйственного комплекса в тот момент, когда к нам придет сельдь иваси.

Вписывается в развитие

Конечно, многие скептики считают, что плавбазы - это устаревший опыт Советского Союза. За годы работы с подобным типом судов стало ясно, что на ряде объектов, актуальных для Дальнего Востока (минтай, белорыбица), применение плавбаз не очень эффективно. Поэтому их без сожаления пускали на «гвозди», а промысел ряда объектов, который мог быть освоен рыбаками с применением таких судов, был забыт. Все эти ограничения заставляют компанию творчески подходить к использованию плавбаз, искать дополнительные возможности по их загрузке и более рентабельные для них объекты.

Наверное, суть этого приобретения - это осознание того, что компания может добиваться хороших успехов именно в производстве. Ведь сегодня группа компаний производит 50 тыс. тонн рыбопродукции в год. Из районов промысла продукцию компания перевозит на трех траспортных рефрижераторах до собственных холодильников или берегового завода.

Береговой завод по производству сайры является крупнейшим в России заводом по годовому объему выпуска продукции. А компания продолжает стремительно развиваться.

Вот только несколько примеров развития компании. Строительство берегового завода по обработке прибрежных уловов. Приобретение всего технологического оборудования Находкинской жестяно-баночной фабрики и организация производства жестяной тары в структуре группы компаний.

Приобретение ливадийского судоремонтного завода. Это позволит не только поддерживать свой флот в рабочем состоянии, но другим судовладельцам Дальнего Востока - выбирать место, где именно ремонтировать свое судно. Ведь сегодня такие услуги предлагают только предприятия Китая, где ремонтировать средне- и малотоннажные суда очень накладно. Теперь же, с развитием ливадийского завода, у судовладельцев появится альтернатива. И возвращение «Сибирцева» вписывается в развитие этой группы бизнеса и рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока. Ведь некогда мощная и экономически сильная рыбная промышленность России снова набирает обороты, и делает это с помощью развития отдельных компаний, которые сегодня готовы расти не за счет квот, выделенных государством, а за счет добавочной стоимости произведенной продукции. Возвращение в ряды дальневосточного рыбного флота еще одного технически уникального и исторически легендарного плавзавода «Всеволод Сибирцев» - этому подтверждение. В былые годы именно его экипаж добивался наиболее высоких показателей по выпуску рыбопродукции, будь то сайровая, лососевая, сельдяная или минтаевая экспедиция. Его неоднократно признавали лучшим среди аналогичных судов по производственным показателям на Дальнем Востоке, а выпускаемая в его цехах консервная продукция всегда отличалась высоким качеством, подтвержденным многочисленными наградами международных выставок. Какими достижениями порадует этот плавучий отличник российской рыбной промышленности в новой жизни на старом месте, сейчас предугадать невозможно. Но возможность написать эту новую главу истории «Всеволода Сибирцева» по праву будет принадлежать его новому экипажу.

Юрий МОРОЗОВ, газета "Золотой Рог", Владивосток.