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Приморские строители улучшили показатели "саммитовского" года
Как отметил директор департамента градостроительства Приморского края Олег ЕЖОВ, строители даже улучшили показатели «саммитовского» года.
«Несмотря на то что в 2013 году не было федеральных проектов, как в 2012 году, мы не только вышли на те же показатели, но и превысили их», - подчеркнул директор департамента.
Лучшие показатели по Приморью - во Владивостоке. Здесь было введено более 350 тысяч квадратных метров жилья. В Артеме – почти 67 тысяч квадратных метров, в Уссурийске – более 62 тысяч квадратных метров, в Находке более 42 тысяч квадратных метров.
Наибольший рост ввода жилья по сравнению с прошлым годом отмечен в Дальнереченске – более 9 тысяч квадратных метров, Михайловском районе – около 5 тысяч квадратных метров, в Черниговском районе – более 2,5 тысяч квадратных метров, Шкотовском районе – около 2 тысяч квадратных метров.
газета "Золотой Рог", Владивосток.
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