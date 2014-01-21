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В Приморье странное решение экс-губернатора Дарькина привело к разорению предприятия

21 Января 2014, 14:05 | Приморье

Банкротство Приморской краевой аптеки привело к весьма странным, на первый взгляд, последствиям - к закрытию и фактической ликвидации дальнегорской типографии. Оказалось, по какой-то непостижимой логике в 2010 году по решению губернатора Приморского края Сергея ДАРЬКИНА типография Дальнегорска была присоединена к… Приморской краевой аптеке.

До этого объединения типография имела статус самостоятельного юридического лица, собственное здание и производственное оборудование. Работала себе спокойно на северные регионы, печатала всем бумажную продукцию, бланки, газеты. Работала с положительным балансом, своевременно рассчитывалась по заработной плате, с кредиторами, с налогами.

Спокойная жизнь закончилась благодаря «талантливым» управленцам Приморской краевой аптеки, в частности управляющему А. КУРБАТОВУ. Типография вынуждена была выплачивать огромные долги аптеки, прекратилось развитие полиграфического производства, повышение заработной платы работникам. При этом со стороны краевой аптеки никаких финансовых вложений в предприятие не производилось.

Естественный финал такого управления не заставил себя долго ждать. 25 сентября 2013 года дальнегорскую типографию закрыли, сотрудников отправили на два месяца в простой с предупреждением о последующей ликвидации предприятия. 13 человек выставлены на улицу. Курбатов объяснил это непреодолимой неизбежностью, банкротством краевой аптеки. Введено арбитражное управление.

Такой взгляд разделяет и прокуратура Дальнегорского ГО в лице заместителя прокурора СТЕПАНОВА. Наблюдаем пять месяцев, и все тут! А в типографии за пять месяцев зимы все разморозится в бесхозном помещении, клиенты и заказчики уйдут, квалифицированные специалисты разбегутся в поисках другой работы.

Профсоюзному коллективу типографии непонятно, кому мешала стабильная работа типографии. Наблюдайте, а мы работать будем. Вот и Леонид НЕПОМНЯЩИЙ, арбитражный управляющий, ответ в своем письме дает: «Для меня очень важно, так как я арбитражный управляющий, обязан действовать в интересах как кредитора, должника, так и общества. Особенность процедуры банкротства-наблюдения заключается в том, что руководитель предприятия-должника не передает своих полномочий арбитражному управляющему, то есть он (руководитель) продолжает руководить предприятием и выполняет указания своего учредителя. Считаю, что в конкурсном производстве до продажи типографии ее деятельность может продолжаться».

Ну вот, мы и вернулись к тому «талантливому» менеджеру-управленцу, то есть к Курбатову. Оказывается, типография может работать, да вот только Курбатову это не нужно? А собственник имущества – администрация Приморского края – приказать по какой-то непостижимой причине ему не может? Приказать сохранить в Дальнегорске социально значимый объект, сохранить рабочие места. Это и сеть главные интересы общества. Коллектив типографии всех по кругу прошел, от администрации города и думы, до президента ПУТИНА. Большая папка отписок собралась, да вот только воз и ныне там. Люди на улице, производственное помещение приходит в негодность.

Татьяна КУРОЧКИНА, газета "Золотой Рог", Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Татьяна Курочкина
Теги: Дарькин  долги  Приморская краевая аптека  типографии  банкротство  бизнес 



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Комментарии

  • Псевдоним18:30, 21.01.2014#

    Как Вы думаете, когда все это закончится. . . . :

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