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Предприниматели дадут свою оценку деловому климату Приморского края

21 Января 2014, 13:05 | Приморье

Институт Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей проводит анализ, систематизацию и актуализацию проблем предпринимательства, с которыми приходиться сталкиваться бизнесменам. 

Бизнес-омбудсмен Приморья Марина Шемилина приглашает предпринимателей региона принять участие в этом процессе.  

«У бизнес сообщества есть возможность высказать свое мнение о состоянии делового климата в Приморье, направив конструктивные и аргументированные ответы на несколько вопросов», - сообщила Марина Шемилина.

31 января по итогам анализа полученной информации на заседании Общественного совета при бизнес-омбудсмене Приморья состоится  публичное обсуждение системных проблем, с которыми сталкиваются предприниматели.

Также информация будет представлена  Уполномоченному при Президенте РФ по защите прав предпринимателей для включения в ежегодный доклад Президенту Владимиру Путину.

Вопросы, на которые необходимо ответить предпринимателям:

1. Что мешает вам осуществлять свою деятельность?

2. Какой нормативный или ненормативный акт или решение порождает это препятствие?

3. Должностные лица, какого уполномоченного органа власти (местного самоуправления) чинят препятствие?

4. Что необходимо предпринять для решения этой конкретной проблемы?

Предложения необходимо направлять до 27 января 2014 года любым удобным способом: электронная почта: ombudsman@primorsky.ru, телефон, факс 8 (423) 241-20-01, страница в Интернете.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: Путин  предпринимательство  бизнес-омбудсмен  общественный совет  приморье 



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