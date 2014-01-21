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В Приморье впервые за 40 лет обновят лесную карту
В 2013 году специалисты департамента лесного хозяйства Приморского края занялись обновлением карты леса. Последний раз такая работа проводилась в 70-х годах прошлого века.
Как сообщили в департаменте, в рамках краевой программы по развитию лесного хозяйства проводится планомерная работа по нанесению лесных участков на карту. На территории почти в 500 тыс. гектаров была проведена работа по актуализации информации с помощью космического мониторинга. Снимки высокой точности позволят учесть все данные без исключения.
На территории в 100 тыс. гектаров, где лесоустройство никогда не проводилось, специалисты выезжали лично.
Новая карта леса в будущем поможет в случаях возникновения лесного пожара. Также наличие данных о породе, возрасте и качестве леса позволит более рационально использовать лесные ресурсы.
Отметим, в 2013 году на проведение лесоустроительных работ из краевого бюджета выделено 86 млн руб.
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Комментарии
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Псевдоним09:34, 21.01.2014#
Лучше выделите деньги на контроль и пресечение незаконных вырубок лесных массивов. . . а не на подсчет деревьев, или это уже очередная дележка участков началась? Тебе Вася участок с дубами 100 летними, а вот тебе Петя т. к. ты мало в казну внес то получи участочек на опушке, деревьев там не много, зато грибочки есть. . . :-)
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