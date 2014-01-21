В Приморье впервые за 40 лет обновят лесную карту

В 2013 году специалисты департамента лесного хозяйства Приморского края занялись обновлением карты леса. Последний раз такая работа проводилась в 70-х годах прошлого века.

Как сообщили в департаменте, в рамках краевой программы по развитию лесного хозяйства проводится планомерная работа по нанесению лесных участков на карту. На территории почти в 500 тыс. гектаров была проведена работа по актуализации информации с помощью космического мониторинга. Снимки высокой точности позволят учесть все данные без исключения.

На территории в 100 тыс. гектаров, где лесоустройство никогда не проводилось, специалисты выезжали лично.

Новая карта леса в будущем поможет в случаях возникновения лесного пожара. Также наличие данных о породе, возрасте и качестве леса позволит более рационально использовать лесные ресурсы.

Отметим, в 2013 году на проведение лесоустроительных работ из краевого бюджета выделено 86 млн руб.

газета "Золотой Рог", Владивосток.