Лесная отрасль Приморья не может оправиться от удара, нанесенного государством

Если рассматривать лесную отрасль в Приморье с точки зрения пополнения регионального бюджета, то ее в регионе, считай, почти не существует

В первой половине 2013 года многие предприятия лесной отрасли края работали в убыток, хотя цены на рынках основного покупателя дальневосточного леса - Китая - за этот период несколько подросли: от 5 до 23%. У представителей лесной отрасли оставалась надежда на то, что во второй половине года экономика КНР начнет поправляться, а значит, вырастет спрос и цены.

В среднем за последние годы в Приморском крае законно заготавливается около 4 млн кубометров древесины. Предварительные итоги 2013 года показали, что эти показатели сохраняются. Основными производителями круглой древесины и лесопродукции остаются 8-9 компаний, на долю которых приходится более 70% всего объема заготавливаемой в Приморском крае древесины. На остальных, небольших, производителей, а их более 200, приходится оставшаяся часть.

Пятилетка преодолений

Прошедшая пятилетка оказалась для лесной отрасли непростой. Поставленные перед фактом введения с 2009 года заградительных пошлин на вывоз круглого леса и обнадеженные обещанием российского правительства поддержать инвестиционные проекты в области глубокой переработки древесины, несколько крупных приморских компаний приступили к строительству деревоперерабатывающих заводов. Такие проекты приобрели статус приоритетных. «В Приморье за крупные проекты взялись три организации: лидер отрасли «Тернейлес», «ЛесЭкспорт», «Приморские лесопромышленники», - комментирует события прошедших преобразований генеральный директор Приморской ассоциации лесопромышленников и экспортеров леса Павел КОРЧАГИН. - Все три проекта в Приморье реализованы. Но это не значит, что они работают в полную силу и дают тот эффект, на который рассчитывали».

Государство изменило свои намерения. Решение о поднятии пошлин до 80% откладывалось дважды – сначала до 2010 г., затем до 2011 г. А потом правительство и вовсе от этой идеи отказалось. По большому счету, это стало серьезным ударом для тех, кто вложился в переработку. Экспорт кругляка остался более выгодным занятием, чем строительство новых перерабатывающих предприятий.

Досье "Золотого Рога"

Инвесторам деревоперерабатывающих заводов стоимостью более 300 млн руб. государство обещало безаукционное получение в аренду лесных участков и снижение арендной платы за них на 50%. А главное - ввод запретительной пошлины (80%) на круглый лес.

Кризисная подножка

Сегодня «Тернейлес» работает стабильно, вся его продукция идет на японский рынок. Что касается «ЛесЭкспорта», то можно говорить о том, что спрос на его продукцию есть, хотя объем реализации не такой, как планировалось. Его продукция – трехслойный паркет - ориентирована преимущественно на российский рынок. Проект испытывает серьезные проблемы с сырьевой базой. Уже в ходе реализации приоритетного проекта, когда деньги инвесторов, в том числе китайских, были вложены в строительство современного лесоперерабатывающего завода, у компании изъяли один из самых богатых лесных участков в районе реки Бикин, объявив его зоной обитания тигра. Другие участки, которые были предложены взамен и могли бы обеспечить ресурсами перерабатывающее предприятие, уже полностью ломали экономику проекта, поскольку были разрозненны. Кстати, купить сырье на рынке для переработки оказалось непросто: гнать на экспорт круглый лес мелким лесопользователям оказалось выгоднее. Конкурировать с таким экспортом по цене приморскому предприятию не по силам. Аналогичные проблемы испытал и третий инвестор - ООО «Приморсклеспром», - построивший в крае три небольших завода.

Досье "Золотого Рога"

Доля налоговых поступлений отрасли в краевом бюджете составляет 2-3%. Доля трех инвестиционных проектов от всего объема налоговых поступлений лесной промышленности в бюджет Приморского края составляет 90%.

Для рынка важна стабильность

Отчасти причина того, что для многих компаний отрасли ведущей проблемой стал сбыт, надо искать и в экономическом кризисе. Его последствия российский леспром испытывает и сегодня. Для дальневосточных производителей леса основными покупателями являются Китай, Япония и Корея. Крупнейших рынок – это, конечно, Китай. В Китае в течение последних двух лет спрос был низкий, а уровень цен, по которым Китай готов был покупать наш лес не соответствовал уровню затрат.

- То, что произошло за кризисные годы с российским лесом на китайском рынке, можно оценить, как выдавливание нас с этого крупнейшего рынка, - говорит Павел Корчагин. - Причина в нашей непродуманной государственной внешнеэкономической политике. Мы умели торговать лесом и хорошо, и свою нишу на китайском, японском рынках занимали прочно. Постановление 2007 года стало сигналом для потребителей – искать новые источники сырья, чтобы избежать перебоев с поставками. Для потребителя главное – это стабильность поставок. Был расчет на то, что Китай никуда не денется и будет покупать наши пиломатериалы. На чем основывалась такая уверенность, сказать трудно, ведь наш пиломатериал не занимал значительного места на рынке АТР. Результаты показали, что серьезного роста спроса на него в последующие годы в АТР не произошло.

По данным, предоставленным «ЗР» Приморской ассоциацией лесопромышленников и экспортеров леса, по итогам восьми месяцев 2013 года Новая Зеландия обогнала Россию по экспорту своей древесины в Китай – 7,217 млн куб. м против наших 6,925 млн куб. м. При этом рост экспорта, который продемонстрировала Новая Зеландия на китайском рынке, превысил в прошлом году 38%, тогда как Россия потеряла более 11% этого рынка по сравнению с 2012 годом. Чтобы понять все масштабы потери Россией китайского рынка, отметим, что в 2007 году наша доля в китайском импорте круглого леса составляла более 68%. Сегодня она снизилась до 23,8%. Притом что Китай сократил в целом импорт круглого леса за эти годы на 22%.

ВТО не поможет отрасли. По условиям ВТО, наши переработчики не смогут получать большую поддержку от государства.

Главный риск – непостоянство

На прошедшем в конце октября прошлого года во Владивостоке инвестиционном форуме Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) «Дорожная карта для привлечения инвестиций в лесную отрасль Дальнего Востока России» прозвучало немало мнений о будущности дальневосточного ЛПК, инвестиционной привлекательности отрасли, а самое главное – коренных проблемах, мешающих ей развиваться по правилам рынка. Российские участники говорили про проблемы, иностранцы, проведшие глубокое исследование положения дел в отрасли, предложили расчеты конкретных проектов и обозначили условия, которые могут сделать их привлекательными для инвесторов, в том числе иностранных, с которыми, по опыту, в отрасль приходят новые технологии, высокопроизводительное оборудование и международные стандарты работы в лесу.

В ходе дискуссии вице-президент International Wood Markets Groups, Inc Жерар Ван Леувен произнес, может быть, ключевую фразу, которая должна быть взята за основу при любом прогнозе, а главное, учитываться при принятии институциональных решений. Он сказал буквально следующее: «Я слушал внимательно доклады и понимаю, как много базовых проблем предстоит решить в лесной отрасли в регионе. Но хочу сказать (может быть, резкость нужно отнести на счет прямолинейности перевода), мир не нуждается в ваших продуктах и не будет гоняться за ними. Вам нужно понимать, что лесная отрасль – это бизнес, а он оперирует лишь рыночными категориями: цена, выгода, срок исполнения контрактов. И только эти параметры делают конкурентоспособной лесную продукцию других стран и позволяют им завоевывать рынки».

Главным риском для инвестиций в лесную отрасль участники инвестиционного форума признали законодательную базу. Масса вопросов возникает из-за незавершенности кадастровых работ при выделении границ особо охраняемых территорий. Показательный пример – уже упоминавшаяся ситуация с компанией «ЛесЭкспорт».

Велики и инфраструктурные риски. Существенно удорожает лесную продукцию региона логистика. По оценкам экспертов, транспортные затраты в цене древесного сырья в регионе доходят до 65%. Свободных лесных участков большой площади с качественной древесиной, расположенных в зоне с развитой дорожной инфраструктурой, практически не осталось. Леса в доступной зоне – 100-200 км от основных магистралей – выбраны, нужно идти дальше. Строительство лесных дорог, которое ведется самими предприятиями, не только ложится тяжелым грузом на себестоимость продукции, но и сопряжено с многочисленными бюрократическими сложностями. Любые разрешения получаются долго. Специалист по вопросам лесной политики в России Наталья Антонова обращает внимание на то, что «в Лесном кодексе и нормативно-правовых актах вопросы строительства и содержания лесных дорог прописаны неполно; не определены права арендаторов, построивших лесные дороги, при их эксплуатации и при окончании сроков аренды лесных участков».

Лесопромышленники говорят о резком росте тарифов при перевозке по железной дороге, нехватке вагонов и долгих сроках доставки. На них же возложены платежи за причинение вреда автодорогам, если вес груженого транспорта превышает норматив. Эти выплаты едва под силу даже крупным компаниям. Это очевидно снижает конкурентоспособность дальневосточной лесной продукции.

То есть проблем у лесопромышеленного комплекса достаточно. Позитивной новостью для отрасли стало принятие в последние дни ушедшего года закона, который позволит ограничить нелегальные рубки в краевых лесах.

Надежда ВОРОНЦОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.