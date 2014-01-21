В Приморье экологи давят на газ и коррупцию

На Общественном совете по экобезопасности ученые-экологи вновь активно ставили палки в колеса развитию масштабных производств в Приморском крае

Общественный совет по экологической безопасности Приморского края предлагает инвесторам проектов заводов СПГ и ВНХК оценить экологические и экономические условия их размещения на других площадках.

Заседание Общественного экологического совета при губернаторе, на котором побывал корреспондент "Золотого Рога", в очередной раз оценило планы размещения на территории Приморского края двух крупных заводов: завода сжиженного природного газа (СПГ) – проект ОАО «Газпром» – и нефтеперерабатывающего завода – проект ОАО «Роснефть».

Сделанный из дискуссии вывод свидетельствует, во-первых, о том, что ни гражданская, ни экологическая общественность пока не имеют полноценной информации о проектах. Во-вторых, соглашаясь с тем, что экологические риски всегда присутствуют при строительстве, тем более таких крупных производств, экологи настаивают на том, что официально озвученные на данный момент площадки под проекты наиболее уязвимы, и предлагают открыто оценить альтернативные варианты.

В повестке дня прозвучало, соответственно, два доклада двух заслуженных экологов РФ - профессора Бориса ПРЕОБРАЖЕНСКОГО и к.б.н. Дмитрия ВЫШКВАРЦЕВА.

Площади Смоленского

- Я хочу остановиться на вопросе принадлежности земель, на которых должен разместиться завод СПГ в Хасанском районе, - начал выступление Борис Преображенский.

По пути следования газопровода по территории района расположены два крупных участка земель, которыми распоряжается один пользователь, и это не «Газпром». Один участок размером 1,5 тыс. кв. км, другой - 5,2 тыс. кв. км. Один из участков как раз занимает площадь полуострова Ломоносова, где непосредственно должен строиться завод, другой протягивается к северо-западу почти до границы с национальным парком «Земля леопарда». Участки принадлежат Владивостокскому городскому округу, но сданы в аренду до 2042 года. В настоящее время арендатором является ООО «Парк Гамова», которым владеет сын известного банкира из Москвы - СМОЛЕНСКОГО. И он не первый по очереди арендатор.

- Нынешний арендатор затребовал от «Газпрома» гигантскую сумму на право прохождения здесь газопровода - около $100 млн, - говорит Преображенский. – Чтобы не платить такие деньги, «Газпром» изменил маршрут газопровода в обход арендованных участков. Новая трасса пересекает земли парка «Земля леопарда». Я хотел показать материалы, которые наводят на мысль, что имеется серия частных лиц, которые заинтересованы в том, чтобы получить от строительства завода максимальные дивиденды, оговорюсь, что это мое предположение. Они заинтересованы, чтобы удержать проект именно в Хасанском районе и именно на полуострове Ломоносова. Знает ли об этом глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР? - задался вопросом докладчик.

Присутствовавший на заседании совета и.о. директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края Алексей ПОЧЕКУНИН подтвердил факт того, что в настоящее время следственные органы проверяют законность выделения земельных участков на территории Хасанского района, однако отметил, что не знает, входят ли туда упоминаемые участки, арендуемые ООО «Парк Гамова». Известно, что следственными органами изъято для изучения 371 земельное дело по Хасанскому району.

В ходе дискуссии академик РАН, профессор Петр БАКЛАНОВ напомнил, что в компетенцию Совета не входит разбирательство по вопросу, связанному с коррупцией. «Но поскольку тема затронута, напрашивается вопрос: а где логика? «Газпром» должен быть заинтересован в удешевлении затрат и поиске других вариантов».

Ведущий заседание совета академик РАН, профессор Юрий ЖУРАВЛЕВ в свою очередь напомнил, что задача размещения завода СПГ в Хасанском районе входит в противоречие с программой развития района. «Если ее надо ущемить, то мы должны понимать: почему? Есть много намерений, вызывающих недоумение. Надо учитывать и сугубую пожароопасность Хасанского района. Мы горим каждый год, и по несколько раз, никто не может справиться там с пожарами. Если нам кто-то разъяснит эти вопросы, возможно, мы согласимся с неизбежностью», - добавил он.

Если завтра разлив…

В докладе Дмитрия Вышкварцева акцент сделан на сравнении двух площадок под нефтехимический завод «Роснефти».

По мнению дальневосточных ученых, как с точки зрения экологической безопасности, так и экономической целесообразности гораздо предпочтительнее расположение завода к востоку от порта Восточный – в пади Прудиха, а его нефтяного терминала – в бухте Краковка, что в восточной части залива Находка. Главной угрозой будущего производства экологи считают вероятные загрязнение морской акватории, не считая неблагоприятную розу ветров, влияние которой можно максимально сократить, если оставить проект в пади Прудиха.

- Нормативные выбросы загрязняющих веществ и нефтепродукты аварийных разливов, попадающие в морскую среду, будут выноситься Приморским течением в сторону открытой части Японского моря, - отмечает Вышкварцев. - В случае же размещения завода на мысе Елизарова воды с нефтяными загрязнениями от выбросов, резервуарного парка и морского терминала за 24 часа пройдут вдоль берегов залива Восток, и затем далее в залив Стрелок, Уссурийский и Амурский заливы. Бессмысленными окажутся планы и программы развития марикультурных хозяйств прибрежных акваторий южного Приморья. Всего за 12 лет суммарный размер «упущенной выгоды» рыбохозяйственной отрасли Приморья может составить 39,3 млрд рублей ($1,300 млрд).

В дискуссии, сопровождавшей доклад, прозвучало специализированное мнение, что при глубине морской акватории менее 20 м течение в ней определяется ветром. Учитывая, что залив Восток, на побережье которого находится запрашиваемая ЗАО «Восточная нефтехимическая компания» площадка, мелководный, то избежать загрязнения заказника не удастся. Аналогичный прогноз сделан для глубоководного залива Находка, где ожидалось строительство терминала, если проект останется в пади Прудиха. Было сделано заключение, что там отмечен хороший вынос вод из залива в открытое море, что позволит избежать экологической катастрофы в случае нештатной ситуации.

В дискуссии выступил житель Находки, который сказал, что со строительством завода в районе залива Восток город Находка будет зажат между двумя крупными промышленными районами, первый – порт Врангель. Кстати, земли, которые сейчас выделяются в крае многодетным семьям, могут оказаться в двух километрах от будущего завода.

ЗАО «Восточная нефтехимическая компания» (ВНХК) 6 июня 2013г. обратилось в администрацию Партизанского муниципального района (ПМР) с заявлением о выборе земельных участков общей площадью 721,5 га.

- Любой проект несет экологические угрозы, тем не менее мы должны соизмерять риски, - сказал Петр Бакланов. - В марте прошлого года прошли общественные слушания по размещению завода ВНХК в пади Прудиха. Прозвучали серьезные доклады, и сделано консолидированное мнение, что выбранная площадка наиболее удачна. Даже было объявлено о начале строительства. И вдруг выбор вновь делается в пользу первой площадки, которая не получила никаких положительных оценок, особенно в экологической части. К нему были очень серьезные претензии с точки зрения экологических ограничений. Насколько я знаю, в экономической тоже.

Совет в своей резолюции акцентировал внимание на том, чтобы инвесторы проектов выступили в возможно ближайшее время на расширенном заседании экологического совета с информацией о проектах и дали разъяснения по выбору площадок. Принято также решение обратиться к губернатору Приморского края как главному должностному лицу региона за содействием в том, чтобы инвесторы предоставили Совету более полную информацию о проектах. В свою очеред, Совет готов дать свое обоснованное мнение по возможным экологическим рискам.

Экологам советуют смотреть шире. И глубже

По результатам обследований для строительства завода СПГ была выбрана наиболее оптимальная площадка – в районе мыса Ломоносов в Хасанском районе. Об этом рассказал директор департамента энергетики, нефтегазового комплекса и угольной промышленности Приморского края Николай ЛОВЫГИН.

Он отметил, что именно эта площадка подходит под все требования проекта.

«При выборе площадки были учтены специфические требования, предъявляемые к подходу судов-газовозов к береговой инфраструктуре, ледовой обстановке, ветровой и волновой нагрузке, защищенности от цунами, наличию требуемых радиусов разворота и глубине не менее 20 метров для подхода танкеров водоизмещением 150-200 тысяч тонн», - сказал Николай Ловыгин.

Директор департамента также подчеркнул, что территория, которая рассматривается для строительства завода, не пересекается с особо охраняемыми территориями.

Только после подготовки проекта строительства завода СПГ в Хасанском районе можно будет говорить о воздействии его на окружающую среду. Так считает заведующая кафедрой защиты окружающей среды МГУ им. Невельского Яна БЛИНОВСКАЯ.

«Профессиональные экологи могут делать оценки только после детального изучения проекта. Сейчас шум абсолютно беспочвенный, нет проекта – не нужно гадать. Как может такой завод влиять на экологическую обстановку, сейчас можно посмотреть на примере Сахалина. Там он вообще построен на берегу моря, где ловится рыба, которую можно употреблять в пищу», - рассказала Яна Блиновская.

Директор Тихоокеанского института географии Дальневосточного отделения РАН, академик Петр Бакланов поддерживает это мнение и считает, что общественность необходимо подключать к обсуждению, но только после подготовки окончательного проекта.

«Сейчас ни один эколог не сможет вам дать объективную оценку, проекта-то еще нет. А те, кто уже сегодня дает экологическую оценку проекту, – некомпетентны», - считает он.

Надежда ВОРОНЦОВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.