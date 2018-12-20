Помогаечному бизнесу в Приморье закрутят гайки

С 1 января 2019 года снизятся до 500 евро и 25 кг нормы беспошлинного ввоза в Россию товаров гражданами для личного пользования в сопровождаемом и несопровождаемом багаже всеми видами транспорта, кроме воздушного, сообщает пресс-служба ДВТУ.

При этом в отношении товаров для личного пользования, ввозимых воздушным транспортом, беспошлинная норма ввоза осталась без изменений (10 тыс. евро и (или) 50 кг).

За стоимость и вес, превышающие норму, потребуется заплатить таможенные платежи в размере 30% от стоимости товара, но не менее 4 евро за килограмм. За неделимые товары весом более 35 кг таможенные пошлины, налоги рассчитываются от общей стоимости и от общего веса товара.

Как отметил и.о. начальника службы организации таможенного контроля Дальневосточного таможенного управления Алексей ПОЛУШКО, снижение норм беспошлинного ввоза товаров будет способствовать уменьшению такого явления, как «помогаечный бизнес». Через российско-китайскую границу на Дальнем Востоке за 11 месяцев 2018 года проследовало 2,51 млн человек (за 11 месяцев 2017 года – 2,48 млн человек). В результате таможенного контроля некоторые физические лица не смогли подтвердить, что ввозимый ими багаж относится к товарам для личного пользования, по итогам 11 месяцев 2018 года на склады временного хранения помещено более 3 тонн таких товаров, вывезено обратно в КНР 554 тонны товаров. Таможенники возбудили 2206 дел об административных правонарушениях и 11 уголовных дел в отношении физических лиц.

Также с 1 января 2019 года снизятся стоимостные и весовые нормы для товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях. Без уплаты таможенных платежей одно физическое лицо в течение 1 календарного месяца сможет ввезти в посылке товары на сумму, не превышающую 500 евро, весом не более 31 кг.

Товары, заказанные (приобретенные) в 2018 году, но поступившие на таможенное оформление в 2019 году, будут оформляться по новым нормам.

Досье "Золотого Рога":

В настоящее время в регионе деятельности Дальневосточного таможенного управления на российско-китайском участке государственной границы функционирует 14 пунктов пропуска:

- в Биробиджанской таможне – 2 пункта пропуска (смешанные);

- в Благовещенской таможне – 3 пункта пропуска (смешанные);

- в Уссурийской таможне – 7 пунктов пропуска (5 – автомобильных и 2 –железнодорожных);

- в Хабаровской таможне – 2 пункта пропуска (смешанный и речной).

* - Решение Совета Евразийской экономической комиссии (далее – ЕАЭК) от 01.11.2018 № 91, пункт 2 приложения № 1 к Решению Совета ЕАЭК от 20.12.2017 № 107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.