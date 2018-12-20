Страховой рынок Приморья вырос до 7,7 млрд рублей

Объём страховых премий в Приморском крае за девять месяцев 2018 года вырос на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая сумма премий достигла 7,7 млрд рублей, сообщили газете "Золотой Рог" в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России.

Доля страхования жизни в общем объёме собранных страховых премий в Приморье выросла с 33,4% до 42,4% и составила около 3,3 млрд рублей, что связано увеличением спроса населения на инвестиционные продукты страховых компаний. Количество заключённых договоров увеличилось на 60% до 43,3 тыс. Сумма осуществлённых страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни увеличилась на 53% и составила порядка 488 млн рублей.

Сумма страховых премий по договорам страхования от несчастных случаев и болезней с января по сентябрь 2018 года превысила 530 млн рублей, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 6,4%. Количество заключённых договоров уменьшилось на 16% до 235,5 тыс. Объём страховых выплат уменьшился на 11% и по итогам 9 месяцев 2018 года составил порядка 93 млн рублей.

Прирост страховых премий по добровольному медицинскому страхованию составил 16%. Объём собранных премий превысил 368,5 млн рублей, число заключённых договоров снизилось незначительно — на 1,6% до 59,2 тыс. Сумма страховых выплат выросла на 12,5% и составила 141,5 млн рублей.

По договорам автокаско прирост страховых премий составил 4,6%. Объём взносов превысил 754,2 млн рублей, число договоров увеличилось на 34% до 10,5 тыс. Сумма осуществлённых страховых выплат выросла на 1,2% и составила порядка 381 млн рублей.

В сегменте обязательного автострахования (ОСАГО) наблюдается снижение премий на 30%. Их объём по итогам девяти месяцев 2018 года составил более 1,4 млрд рублей. Объём выплат сократился в два раза и составил 1,4 млрд рублей. Это может быть связано с расширением практики натурального возмещения вреда и более качественной работой по урегулированию убытков.

Всего страховщиками в Приморье на 1 октября 2018 года урегулировано страховых событий на сумму более 2,9 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом показатель уменьшился в 1,5 раза.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.