За счет японской технологии в Приморье увеличат урожайность риса в два раза

Японская корпорация Sojitz Corporation, известная своим энергетическим оборудованием, планирует принять участие в проекте строительства в Приморском крае комплекса по выращиванию риса и масличных культур (соевые бобы, рапс), который реализует московская компания «МКР Капитал».

Sojitz намерена выступить в качестве финансового, технологического и торгового партнера. В настоящее время проект находится на стадии подготовки технико-экономического обоснования. Предполагаемый объем инвестиций на первом этапе составляет 6 млрд рублей.

Реализация проекта позволит ввести в эксплуатацию до 30 тыс. га неиспользуемых земель, выведенных из рисового оборота. За счет применения японской технологии предполагается увеличить урожайность риса в крае с 30 до 60 центнеров с гектара.

Ежегодный объем производства комплекса составит около 50 тыс. тонн продукции. Инвесторы полагают, что продукция будет обладать высоким качеством, которое позволит выйти на международные рынки, в том числе КНР.

ООО «МКР Капитал» учреждено в Москве в сентябре 2016 года с уставным капиталом 10 тыс. рублей, специализируется на консультировании по вопросам коммерческой деятельности и управления. Учредителями компании на паритетных началах являются ее гендиректор Михаил КРЫЛОВ и Марина КРЮЧКОВА.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.