Корейцы переели приморского риса

От некогда крупного сельскохозяйственного холдинга с южнокорейским капиталом и менеджментом остались «рожки да ножки»

Южнокорейская компания «Агро Сангсэнг», управляющая несколькими сельхозпредприятиями в Приморье, приостановила на неопределенный срок производственную деятельность в еще одном хозяйстве – ООО «Агро Дэсун Ханка», расположенном в Ханкайском районе. В прошлом году подобное решение было принято в отношении ООО «Петровичанское» в Хорольском районе, пишет газета "Золотой Рог".

В следующем году производственная деятельность запланирована только в растениеводческом хозяйстве ООО «Смена» в Черниговском районе. Впрочем, не понятной пока остается судьба еще двух хозяйств – в Анучинском районе и в Пограничном. По некоторым данным, сельхозпредприятие в Гражданке Анучинского района, вероятнее всего, повторит судьбу «Агро Дэсун Ханка». Хотя в администрации района эту информацию подтвердить не смогли. Известно также, что никаких перемен не стоит ждать в отношении еще одного южнокорейского предприятия, управляемого «Агро Сангсэнг», - ООО «Хорольсервис», одним из основных видов деятельности которого является переработка риса-сырца в крупу.

Собственно, это все, что осталось от некогда крупного сельскохозяйственного холдинга с южнокорейским капиталом и менеджментом. Впрочем, юридически все эти предприятия остаются действующими, и ликвидировать их пока не планируется. Но деятельность той же «Агро Дэсун Ханка», как объяснили газете «Золотой Рог» в компании «Агро Сангсэнг», фактически будет сведена к сдаче в аренду собственных земель – рисовых полей на Мельгуновской мелиоративной системе. Арендовать их будут те рисоводческие компании, которые сейчас работают на землях бывшего совхоза «Мельгуновский».

Как известно, рисоводство в Приморском крае сегодня представлено, оценочно, на 80% иностранными компаниями либо компаниями с иностранным участием, в основном китайским. Из южнокорейских сельскохозяйственных компаний рис выращивает только «Агро Сангсэнг». До недавнего времени «Агро Дэсун Ханка» засевала порядка 1 тыс. гектаров риса, что, в общем-то, не мало, учитывая масштабы посевов в крае сегодня (примерно 13 тыс. га). При этом на полях Мельгуновской рисовой системы возделывалось в общем 5 тыс. гектаров пятью компаниями. И, вероятно, на следующий год посевные площади там не сократятся. Просто станет меньше компаний.

Главная причина прекращения производства в Мельгуновке, по словам представителя «Агро Сангсэнг», сводится к ежегодным в последнее время низким экономическим результатам «Агро Дэсун Ханка», что, в свою очередь, является следствием тяжелой кадровой проблемы в селах. Проблема не нова и вполне понятна. Тем более, «Агро Сангсэнг» на протяжении всех лет работы в Приморском крае не использовала китайскую рабочую силу, создавая рабочие места в селах, где расположены их предприятия. Но все же остается без ответа один вопрос: почему остальные производители риса на тех полях вполне успешны? И даже более того, по некоторым данным, переходят вместе с полями в эти работающие сельхозпредприятия работники «Агро Дэсун Ханка».

«Агро Сангсэнг» зарегистрировала свое первое предприятие в Приморье в 2002 году. Весь период их работы вплоть до сегодняшнего дня по времени условно можно разделить на две примерно равные части: процветающий, успешный, с высокой инвестиционной активностью первый период, и проблемный, с периодическими внутренними скандалами и сокращающимися посевными площадями второй период. Гранью, разделившей эти два периода стало ключевое событие в компании-учредителе в самой Корее («Сангсэнг-бокджи-хве») – смена руководства и последовавшая за этим смена стратегии работы их предприятий в Приморском крае, сопровождавшаяся сменой руководства управляющей компании здесь. Тогда же, кстати, произошло разделение в компании «Агро Сангсэнг», из нее вышло в «самостоятельное плавание» сельхозпредприятие «Агро Дэсун Ханка плюс» в том же Ханкайском районе, сократившее до минимума производственную деятельность еще несколько лет тому назад.

Новая стратегия провозгласила завершение инвестиционного периода и перехода на самоокупаемость хозяйств. Удалось ли это выполнить самим хозяйствам, остается неизвестным. Но упорные слухи вокруг этих предприятий все эти годы явно намекали на масштабный уровень воровства там. Даже в отношении сложившейся в этом году ситуации в «Агро Дэсун Ханка», за которой последовало решение о прекращении производства, Деловая газета «Золотой Рог» получила довольно противоречивые ответы. Например, в управляющей компании «Агро Сангсэнг» сообщили, что в этом году в результате ливней там сгноили 18 тонн риса, а в самой «Агро Дэсун Ханка» говорят о пропавших 2 тоннах риса, а остальное, по их словам, было просто вывезено самими корейцами.

Но как бы там ни было, сегодня очевидно, что стратегия компании не связана с планами развития совсем, и перспектива самой компании в Приморье неясна. Определенную лепту в последовательное сворачивание производства внес громкий скандал четырехлетней давности, связанный с попыткой отнять Мельгуновскую мелиоративную систему, которая была приобретена южнокорейской компанией вместе с остальным имуществом у обанкротившегося российского сельхозпредприятия в собственность. Суд тогда корейцы выиграли, отнять систему не удалось, но в дальнейшем им пришлось оплачивать ежегодные штрафы за не приведение в надлежащее состояние ситуации с системой. А чтобы это выполнить, нужно понести, по словам специалистов управляющей компании, миллиардные затраты, на что они не готовы.

Елена АБАШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.