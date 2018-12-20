Дарькин бросил якорь вне Приморья

Бывший глава региона создает бизнес в Калининграде. Ждет предложений по покупке активов в Приморье?

Экс-губернатор Сергей ДАРЬКИН незадолго до победных выборов Олега КОЖЕМЯКО дал сигнал, что готов уйти из Приморья. Сразу несколько источников Деловой газеты «Золотой Рог» сообщили, что на фоне неопределенности с распределением квот Сергей Михайлович вновь рассматривает выход из рыбодобывающего бизнеса в Приморье и готов перебазироваться на запад страны, пишет газета "Золотой Рог".

На прошлой неделе контролируемое супругой г-на Дарькина ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» (НБАМР, одна из крупнейших рыбодобывающих компаний Дальнего Востока), учредило сразу три рыбопромысловые фирмы в Калининграде - ООО «Фрегат», «Галеон» и «Корвет». Все они имеют уставный капитал в 10 тыс. рублей и находятся по одному адресу (Калининград, ул. Кирова, д. 1 литера А), но в разных офисах.

ООО «Фрегат» возглавил заместитель генерального директора ПАО «НБАМР» по управлению промыслом, биоресурсами и производством Сергей ЮРТАЕВ, ООО «Галеон» - Александр ОХТЯРОВ, ООО «Корвет» - Виктор ШМИДТ.

Новым игрокам придется решать проблему с обеспечением квотами на вылов, а это значит, что без приобретений на рынке не обойдется. Сегодня одной из крупных рыбопромысловых компаний в Калининграде является ЗАО «Вестрыб-флот». Компании, конечным бенефициаром которой является Виктор КОЖЕВ, принадлежат четыре больших автономных морозильных траулера (БАТМ) типа «Пулковский меридиан».

Отметим, что экс-губернатор уже имеет отношение к Калининграду. Сергей Михайлович владеет 33% долей ООО «РРК Холдинг», которое в начале августа 2016 года приобрело у ПАО «Русская аквакультура» 100% акций ЗАО «Русская рыбная компания» (РРК, крупнейший дистрибьютор охлажденной и свежемороженой рыбы в России). Так вот, у РРК есть «дочка» - ООО «Русское море-Калининград».

Досье "Золотого Рога": ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» - интегрированное предприятие, в состав которого входит несколько дочерних компаний и обособленных структурных подразделений. Основу хозяйственной деятельности составляют морской промысел рыбы и морепродуктов, их дальнейшая переработка и реализация как на российском рынке, так и на рынках Западной Европы и АТР. Основу добывающего флота компании составляют 10 крупнотоннажных траулеров и транспортный рефрижератор. Крупнейшим акционером НБАМР с долей в 86,6% уставного капитала является зарегистрированное в Москве АО «Дальинвестгрупп», 75% которого, в свою очередь, владеет супруга Сергея Дарькина Лариса БЕЛОБРОВА.

В настоящее время ПАО «НБАМР» принадлежит 100% долей ООО «Аква-Инвест» и ЗАО «Стройинвест» (оба – Находка), 91% ООО «Открытая база бункеровки рыболовного флота» (Находка, еще 9% владеет Павел ПОПОВ), 73,33% ЗАО «Морские перевозки и добыча» (Владивосток). Присутствуют в «портфеле» НБАМР и зарубежные активы – 100% капитала «Nakhodka seafood s. r. o.» (Прага, Чехия) и 75% Dalian Ocean Tiger Seafood Сo., ltd (Далянь, КНР).

По самым скромным подсчетам, стоимость НБАМР в настоящее время находится в периметре $300-350 млн. Это хорошие деньги за бизнес, ожидающий новых правил игры.

Сергей Дарькин в настоящее время лично ведет проект «Тихоокеанская инвестиционная группа» (ТИГР), стартовавший в конце 2014 года «в целях привлечения частных инвестиций на Дальний Восток», но в основном аккумулировавший свободные средства экс-губернатора.

ПАО «ТИГР» владеет 99% капитала ООО «Женьшень» (Владивосток, реализует проект возрождения в Приморье специализированного хозяйства по выращиванию женьшеня в промышленных объемах), 50% ООО «Дальзолото» (Хабаровск, имеет лицензию на разработку Делькенской золотоносной площади в Ульч-ском районе Хабаровского края) и 70% ООО «Спортивный клуб «Полюс» (Владивосток), партнером г-на Дарькина в котором выступает Константин ОБНОВЛЕННЫЙ.

ПАО «Фонд ТИГР» владеет по 51% капитала АО «Солнечная долина Владивостока» (имеет отношение к проекту застройки микрорайона Солнечная Долина в поселке Трудовое) и ООО Инвестиционно-строительная компания «Патрокл».

Кроме того, Сергей Михайлович лично контролирует 55% ООО «Рускор» (Южно-Сахалинск), 47,5% ООО «Гамаюн» (Владивосток), 50% ООО «Охотничья слобода» (деревня Слобода Тульской области) и является конечным бенефициаром более 50% капитала ООО «Рось», ООО «Динамо-Фиш» (все - Южно-Сахалинск), ООО «Песчанское» (Сахалинская область).

Время сверхдоходов уходит

Не секрет, что эффективность в рыбной отрасли в последнее время зависит от многих субъективных факторов. Характер деятельности рыболовных компаний предполагает привлечение дополнительных заемных средств, как в рублях, так и в валюте. В свою очередь, высокие процентные ставки по кредитам и займам приводят к удорожанию как краткосрочных, так и долгосрочных кредитных ресурсов. Рассчитывать только на свои внутренние резервы ни одно предприятие рыбной отрасли сегодня не может. При этом отвлечение из производственной деятельности финансовых средств для ремонта и переоснащения судов, а тем более обновления флота, подготовки судов к выходу на промысел, внесения высоких платежей при оформлении в различных инстанциях, негативно сказывается на конечном финансовом результате предприятия. Эти факторы отражаются на таких показателях, как объемы добычи и выпуска продукции, ассортименте продукции, а, следовательно, и выручке. В итоге, влияние вышеописанных финансовых рисков сказывается на конечном результате деятельности.

Г-н Дарькин выступил против перехода на аукционы. «Устойчивое рыболовство – это устойчивое законодательство в первую очередь. И мне очень приятно, что мы в нашей стране последние пятнадцать лет с нашим законом о рыболовстве достаточно эффективно прожили. И, если брать небольшую ретроспективу, из отрасли, когда не выплачивались зарплаты и погибали рыбацкие поселки, получили отрасль, которая очень эффективно и динамично развивается. Она открыта для всех внешних и внутренних вызовов. И все это благодаря той законодательной базе, которая была сформирована за последние годы. Кстати, я считаю, что наша система управления квотами - одна из самых хороших в мире. Это показывают наши многолетние исследования. От отмены исторического принципа (распределения квот – Прим. авт.) теряют рыбаки, капитализация компаний уже упала. Может, оставить тренд роста рынка на 10% и ничего не менять? Или давайте отдадим квоты губернаторам, как это было в 2001 году. Я сам был губернатором. И нормально делили – губернаторы Приморья, Камчатки, Сахалина. (В случае ухода от исторического принципа распределения квот – Прим. авт.) будет то же самое. Тогда кто-то квартиры строил губернаторам за квоты, кто-то выборы делал», - не скрывает эмоций Сергей Михайлович.

По мнению экс-губернатора, есть элементарный выход из той ситуации, которая сегодня сложилась.

«Если у нас есть недобросовестные участники рынка, то государство может с ними – одним, двумя или тремя - легко разобраться. Но ни в коем случае не уходить от принципов, которые сложились в нашей стране исторически. Если не хватает денег в бюджете, а их действительно всегда не хватает в любой стране мира, то можно повысить плату за водные биоресурсы. К примеру, можно поставить $5 за килограмм (выловленного) краба. Это примерно 24 млрд рублей ежегодных доходов в федеральный бюджет. На эти деньги можно было бы сделать полную модернизацию крупных судов нашего рыбодобывающего флота. По крайней мере, как вариант», - пояснял ранее г-н Дарькин.

Переделу, похоже, быть

Но у регулятора свои планы - на прошлой неделе замминистра сельского хозяйства - глава Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ во время визита во Владивосток заявил, что не видит предпосылок для отказа от проведения аукционов по распределению долей квот на вылов крабов.

«У нас по крабам рентабельность составляет до 100%, поэтому по отдельному взятому этому ресурсу ничего страшного в проведении аукционов мы не видим. Это, во-первых, даст возможность построить новые краболовные суда и эффективно добывать этот ресурс, а государству - изъять эти супердоходы, которые были у этих предприятий. А будет принято это решение или нет, мы посмотрим», - г-н Шестаков.

Досье "Золотого Рога": Согласно внесенному в конце сентября в Госдуму проекту бюджета на 2019-2021 годы, предполагается введение нового вида квоты - исключительно на краба, а также выставление на аукцион в 2019-2020 годах высоколиквидных и особо востребованных долей квот на добычу (вылов) крабов и крабоидов в Дальневосточном и Северном рыбохозяйственных бассейнах. Прогнозируемый дополнительный объем поступлений от этих аукционов в 2019 году - 40,9 млрд рублей, в 2020 году - 41 млрд рублей. В утвержденной правительством «дорожной карте» по развитию конкуренции на 2018-2020 годы предусмотрено, что половина квот на вылов крабов будет распределяться на электронных аукционах.

Тряска только началась

В то же время, вице-премьер Алексей ГОРДЕЕВ считает, что рыбную отрасль в последнее время и без того серьезно потряхивает, поэтому надо дать бизнесу спокойно работать.

«Отрасль мы уже и так последние месяцы все трясем с пониманием того, что вперед хотим взять (через инвестквоты – Прим. авт.) деньги, и еще какие деньги - сотни миллиардов рублей. Давайте - пусть бизнес спокойно работает, а мы будем, действительно, делать такое налогообложение, которое бы обеспечивало справедливость», - заявил г-н Гордеев в ходе дискуссии, которая состоялась на заседании правкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса в Москве.

Досье "Золотого Рога": Проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс разработан Минсельхозом во исполнение поручений президента РФ, которые были даны по итогам заседания Государственного совета 19 октября 2015 года. В законопроекте предусмотрено поэтапное введение новых значений ставок сбора в размере 50% до 1 января 2022 года, после этого срока ставка будет взиматься в полном объеме. По расчетам Минсельхоза, новые ставки сбора составят 4,8% от средней цены продукции.

Досье "Золотого Рога": ПАО «ТИГР» зарегистрировано в Москве в декабре 2014 года, ПАО «Фонд ТИГР» - во Владивостоке в этот же день. Обе компании имеют уставный капитал в 200 млн рублей и единственного акционера в лице Сергея Дарькина. В совет директоров ПАО «ТИГР» кроме Сергея Дарькина входят хорошо знакомые ему по коридорам местного «Белого дома» бывшие вице-губернаторы Андрей НОРИН и Сергей ПЕРЕДРИЙ, а также генеральный директор АО «Дальинвестгрупп» Савелий ПОНОМАРЕНКО и гендиректор и единственный владелец зарегистрированного в Москве ООО «Дальневосточная инвестиционная компания» Анна ХМАРУК, дочь Сергея Дарькина.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.