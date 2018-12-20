Во Владивостоке может появиться новый район

Во Владивостоке на публичное обсуждение вынесен проект планировки территории на побережье Амурского залива от улицы Анисимова до улицы Батарейной, и от моря до улиц Иманская, Авроровская и Мыс Кунгасный.

Здесь предполагается возведение нового общественно-делового района с жилой застройкой высотностью до 50 этажей, нескольких гостиниц, а также многоуровневой транспортной развязки, входящей в будущий ВКАД.

С 10 по 21 декабря администрация города принимает предложения от жителей города и юридических лиц по проекту планировки нового общественно-делового района от Спортивной набережной до мыса Кунгасного.

Район, предполагаемый для застройки, ограничивается 30 гектарами. На данной территории нет жилой застройки, а планируется поселить 1 380 человек. Также здесь должны появиться три гостиницы, деловые центры, спортивный объект, несколько магистральных улиц и многоуровневая транспортная развязка.

Жилая застройка планируется на 50 надземных и 9 подземных этажей. Максимальный процент застройки на выделенной под жилые дома территории – 70%. Озеленению будет отдано 15% земли. При этом предполагается относительно небольшая парковочная зона, в действующих нормативах – одно машино-место на 150 квадратных метров жилплощади, половина машино-места на две квартиры. Общая площадь жилой застройки должна уместиться максимум в 3,6 га территории.

Минимально дома и прочая застройка должны располагаться в пяти метрах от будущего участка ВКАД. Также для транспортного обеспечения нового района запланированы следующие дороги: магистральная улица от Мыса Кунгасного по улице Красного Знамени, а также второстепенные, без указания улиц и привязки к местности. Тип дорожной одежды принят капитально-

усовершенствованный.

Решения по трассировке ливневой канализации приняты в увязке с трассами уже существующей, выпуск должен осуществляться в Амурский залив, но после предварительной очистки.

Проект предполагается строить в соответствии с Генпланом Владивостока – первый этап – дорожный – до 2021 года, а второй – стройка зданий – до 2036 года. В целом предложенный проект соответствует Правилам землепользования и застройки города. Пляж при этом остается в существующих границах, обозначается зоной пляжа и рекреации.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.